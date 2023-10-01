"Ливерпуль" раскритиковал судейский корпус за ошибку с голом Диаса

Спустя сутки после поражения 2:1 от "Тоттенхэма" "Ливерпуль" выпустил официальное заявление насчет судейской ошибки с незасчитанным голом Луиса Диаса в матче против "Тоттенхэма".

Сразу после окончания субботнего матча Премьер-Лиги на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" судейский корпус признал, что гол Диаса был отменен ошибочно.



По слухам, глава судейского корпуса Ховард Уэбб лично извинился перед "Ливерпулем", однако "красные" не готовы проглотить эту обиду и собираются изучить "доступные варианты" для восстановления справедливости.



"Футбольный клуб "Ливерпуль" осведомлен о признании судейским корпусом своих ошибок вчера вечером. Очевидно, корректного применения правил игры не случилось, что привело к подрыву спортивной честности".



"Мы всецело понимаем, что арбитры работают под давлением, но предполагается, что существование и применение VAR должно облегчать это давление, а не усугублять его".



"Поэтому мы не удовлетворены тем, что арбитрам не было предоставлено достаточного времени для принятия правильного решения, и тем, что затем не последовало вмешательство VAR".



"Также неприемлемо то, что такие провалы называют "серьезной человеческой ошибкой". Любое и каждое решение должно приниматься только после анализа и при полной прозрачности".



"Поскольку это имеет отношение ко всем клубам, для повышения надежности такого рода решений в будущем важно улучшить процесс и сделать так, чтобы подобная ситуация не повторилась".



"А пока что мы изучим спектр доступных вариантов, учитывая явную необходимость эскалации и разрешения этой ситуации", — говорится в заявлении "Ливерпуля".