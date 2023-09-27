"Манчестер Сити" вылетел из Кубка Лиги

Александер Исак В среду были сыграны оставшиеся матчи 3-го раунда Кубка Лиги. Главным сюрпризом, но не сенсацией вечера стал вылет из турнира "Манчестер Сити".

"Сити" потерпел свое первое поражение в новом сезоне, уступив в гостях у "Ньюкасла" со счетом 1:0. Героем матча стал нападающий "сорок" Александер Исак.

"Арсеналу" же для победы над "Брентфордом" хватило быстрого гола в исполнении Риса Нелсона — 0:1.

Пропустив уже на третьей минуте, благодаря трем голам во втором тайме "Ливерпуль" одержал победу 3:1 над "Лестером" из Чемпионшипа.

Нападающий Николя Джексон предотвратил отмену конкурса на лучший гол "Челси" в сентябре, забив единственный мяч в противостоянии с "Брайтоном" — 1:0.

"Эвертон", "Фулхэм" и "Вест Хэм" также преодолели 3-й раунд Кубка Лиги.

"Брентфорд" — "Арсенал" — 0:1 (0:1)

Гол: Нелсон 8.

"Брентфорд": Флеккен, Роэрслев (Годдос 63), Коллинс, Йоргенсен (Аьер 82), Пиннок, Хики (Олакигбе 79), Оньека (Льюис-Поттер 79), Нергор (Йенсен 63), Янельт, Мбемо, Висса.

"Арсенал": Рамсдейл, Томиясу, Уайт (Зинченко 69), Габриэль, Кивер, Жоржиньо, Хаверц, Смит-Роу (Эдегор 82), Нелсон (Эльнени 82), Сагоэ-младший (Жезус 68), Нкетиа (Соареш 87).

Предупреждения: Висса — Уайт, Нкетиа.

"Челси" — "Брайтон" — 1:0 (0:0)

Гол: Джексон 50.

"Челси": Санчес, Дисаси, Колуилл, Кукурелья, Матсен (Галлахер 75), Угочукву, Кайседо, Мудрик (Стерлинг 68), Палмер (Фернандес 75), Чилуэлл, Джексон (Бройя 87).

"Брайтон": Вербрюгген, Лэмпти, Ван Хекке, Игорь, Эступиньян, Дауд (Хиншелвуд 70), Балеба (Гилмор 64), Буонанотте (Лаллана 78), Фати (Марч 45), Митома (Уэлбек 64), Педро.

Предупреждения: Угочукву — Эступиньян, Балеба.

"Ливерпуль" — "Лестер" — 3:1 (0:1)

Голы: Гакпо 48, Собослаи 70, Жота 89 — Макатир 3.

"Ливерпуль": Келлехер, Джонс (Байчетич 79), Конате, Куанса, Цимикас (Чемберс 90), Эндо, Гравенберх (Нуньес 65), Эллиотт, Доак (Собослаи 65), Жота, Гакпо.

"Лестер": Столарчик, Перейра, Суттар, Коуди, Джастин, Акгюн (Дьюсбери-Холл 65), Чоудури, Казадеи (Ндиди 57), Олбрайтон (Фатаву 64), Макатир, Ихеаначо (Дака 64).

Предупреждения: Эндо — Перейра, Чоудури.

"Ньюкасл" — "Манчестер Сити" — 1:0 (0:0)

Гол: Исак 53.

"Ньюкасл": Поуп, Ливраменто, Ласселлс, Дамметт (Шер 90), Таргетт, Холл (Гордон 45), Майли (Гимараэс 45), Тонали (Андерсон 90), Мерфи, Жоэлинтон, Исак (Альмирон 62).

"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Аканджи, Аке (Нунеш 68), Гвардиол, Гомес, Филлипс, Ковачич (Доку 68), Бобб, Грилиш, Альварес (Фоден 73).

Предупреждения: Гимараэс, Тонали — Аканджи, Филлипс.

"Астон Вилла" — "Эвертон" — 1:2 (0:1)

Голы: Камара 83 — Гарнер 15, Калверт-Левин 50.

"Борнмут" — "Стоук" — 2:0 (0:0)

Голы: Соланке 51, Ротуэлл 54.

"Фулхэм" — "Норвич" — 2:1 (1:0)

Голы: Винисиус 12, Ивоби 72 — Сайнс 75.

"Линкольн" — "Вест Хэм" — 0:1 (0:0)

Гол: Соучек 70.

"Блэкберн" — "Кардифф" — 5:2 (2:2)

Голы: Гарретт 13, Сигурдссон 36, Моран 49, 54, Маркандей 69 — Робинсон 18, Этете 45.


Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2023 23:55

Количество просмотров Просмотров: 1433

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Последние комментарии:




  1. bembo 28.09.2023 00:39 # bembo
    Нормальная жре6уха для императоров!!!

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  2. russiaforward 28.09.2023 00:21 # russiaforward
    сити хуй сосите

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  3. serj14 28.09.2023 00:18 # serj14
    Технично слили турнир

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  4. beatles-red 28.09.2023 00:15 # beatles-red
    Над было на главную пенсов ставить. Заслужили таки победой в таком турнире, с такой доминационной игрой и счетом

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  5. hachidlo 28.09.2023 00:13 # hachidlo
    Хитрые колбасоиды, смотрели за Щослей в 4к. Но когда стало понятно, что в этот раз Щолсей не проиграет (повезёт), то сразу же переключились на матч Лузерпуля, оправдываясь классическим "был не нужон".

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  6. narcot 28.09.2023 00:11 # narcot
    пенсы: уверенная победа резервом
    0дауны: волевая основой с командой из пердива

    0сити, що з ибалом?)

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  7. skydreams 28.09.2023 00:06 # skydreams
    Админ долбаеб? Схуяли Челси не на главной?


    Всех с победой братья-пенсики! Хороший второй тайм, в первом очень хотели привезти, но пронесло. Судья с одной стороны пиздец простил, но во втором видимо пересмотрел момент и спиздил чистейший гол Джексона. Всех с победой еще раз!!

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  8. felix-the-cat 28.09.2023 00:06 # felix-the-cat
    Нападающий Николя Джексон предотвратил отмену конкурса на лучший гол "Челси" в сентябре, забив единственный мяч в противостоянии с "Брайтоном" — 1:0.


    Источник: http://fapl.ru/posts/103047/?c=1


    ХАХАХАХАХАХАХАХА

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  9. bembo 28.09.2023 00:05 # bembo
    Шлюша, че там по проклятию кстати!? Ааха
    Нюхай бебру

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  10. bembo 28.09.2023 00:04 # bembo
    Императоры величественны.
    Обыграли спокойно на классе резервом тснову 3ей команды апл!!!!
    Еще и судейка заряженный был!

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  11. dexter 28.09.2023 00:03 # dexter
    City, City - xуй сосите!

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  12. kipeloff89 28.09.2023 00:01 # kipeloff89
    Проебали, а сейчас ещё и на автобусе ехать

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  13. gameboy 28.09.2023 00:00 # gameboy
    Джексон мать его, лучший гол месяца!!!

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