"Манчестер Сити" вылетел из Кубка Лиги
В среду были сыграны оставшиеся матчи 3-го раунда Кубка Лиги. Главным сюрпризом, но не сенсацией вечера стал вылет из турнира "Манчестер Сити".
"Сити" потерпел свое первое поражение в новом сезоне, уступив в гостях у "Ньюкасла" со счетом 1:0. Героем матча стал нападающий "сорок" Александер Исак.
"Арсеналу" же для победы над "Брентфордом" хватило быстрого гола в исполнении Риса Нелсона — 0:1.
Пропустив уже на третьей минуте, благодаря трем голам во втором тайме "Ливерпуль" одержал победу 3:1 над "Лестером" из Чемпионшипа.
Нападающий Николя Джексон предотвратил отмену конкурса на лучший гол "Челси" в сентябре, забив единственный мяч в противостоянии с "Брайтоном" — 1:0.
"Эвертон", "Фулхэм" и "Вест Хэм" также преодолели 3-й раунд Кубка Лиги.
"Брентфорд" — "Арсенал" — 0:1 (0:1)
Гол: Нелсон 8.
"Брентфорд": Флеккен, Роэрслев (Годдос 63), Коллинс, Йоргенсен (Аьер 82), Пиннок, Хики (Олакигбе 79), Оньека (Льюис-Поттер 79), Нергор (Йенсен 63), Янельт, Мбемо, Висса.
"Арсенал": Рамсдейл, Томиясу, Уайт (Зинченко 69), Габриэль, Кивер, Жоржиньо, Хаверц, Смит-Роу (Эдегор 82), Нелсон (Эльнени 82), Сагоэ-младший (Жезус 68), Нкетиа (Соареш 87).
Предупреждения: Висса — Уайт, Нкетиа.
"Челси" — "Брайтон" — 1:0 (0:0)
Гол: Джексон 50.
"Челси": Санчес, Дисаси, Колуилл, Кукурелья, Матсен (Галлахер 75), Угочукву, Кайседо, Мудрик (Стерлинг 68), Палмер (Фернандес 75), Чилуэлл, Джексон (Бройя 87).
"Брайтон": Вербрюгген, Лэмпти, Ван Хекке, Игорь, Эступиньян, Дауд (Хиншелвуд 70), Балеба (Гилмор 64), Буонанотте (Лаллана 78), Фати (Марч 45), Митома (Уэлбек 64), Педро.
Предупреждения: Угочукву — Эступиньян, Балеба.
"Ливерпуль" — "Лестер" — 3:1 (0:1)
Голы: Гакпо 48, Собослаи 70, Жота 89 — Макатир 3.
"Ливерпуль": Келлехер, Джонс (Байчетич 79), Конате, Куанса, Цимикас (Чемберс 90), Эндо, Гравенберх (Нуньес 65), Эллиотт, Доак (Собослаи 65), Жота, Гакпо.
"Лестер": Столарчик, Перейра, Суттар, Коуди, Джастин, Акгюн (Дьюсбери-Холл 65), Чоудури, Казадеи (Ндиди 57), Олбрайтон (Фатаву 64), Макатир, Ихеаначо (Дака 64).
Предупреждения: Эндо — Перейра, Чоудури.
"Ньюкасл" — "Манчестер Сити" — 1:0 (0:0)
Гол: Исак 53.
"Ньюкасл": Поуп, Ливраменто, Ласселлс, Дамметт (Шер 90), Таргетт, Холл (Гордон 45), Майли (Гимараэс 45), Тонали (Андерсон 90), Мерфи, Жоэлинтон, Исак (Альмирон 62).
"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Аканджи, Аке (Нунеш 68), Гвардиол, Гомес, Филлипс, Ковачич (Доку 68), Бобб, Грилиш, Альварес (Фоден 73).
Предупреждения: Гимараэс, Тонали — Аканджи, Филлипс.
"Астон Вилла" — "Эвертон" — 1:2 (0:1)
Голы: Камара 83 — Гарнер 15, Калверт-Левин 50.
"Борнмут" — "Стоук" — 2:0 (0:0)
Голы: Соланке 51, Ротуэлл 54.
"Фулхэм" — "Норвич" — 2:1 (1:0)
Голы: Винисиус 12, Ивоби 72 — Сайнс 75.
"Линкольн" — "Вест Хэм" — 0:1 (0:0)
Гол: Соучек 70.
"Блэкберн" — "Кардифф" — 5:2 (2:2)
Голы: Гарретт 13, Сигурдссон 36, Моран 49, 54, Маркандей 69 — Робинсон 18, Этете 45.
27.09.2023 23:55
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Последние комментарии:
Нормальная жре6уха для императоров!!!
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сити хуй сосите
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Технично слили турнир
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Над было на главную пенсов ставить. Заслужили таки победой в таком турнире, с такой доминационной игрой и счетом
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Хитрые колбасоиды, смотрели за Щослей в 4к. Но когда стало понятно, что в этот раз Щолсей не проиграет (повезёт), то сразу же переключились на матч Лузерпуля, оправдываясь классическим "был не нужон".
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пенсы: уверенная победа резервом
0дауны: волевая основой с командой из пердива
0сити, що з ибалом?)
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Админ долбаеб? Схуяли Челси не на главной?
Всех с победой братья-пенсики! Хороший второй тайм, в первом очень хотели привезти, но пронесло. Судья с одной стороны пиздец простил, но во втором видимо пересмотрел момент и спиздил чистейший гол Джексона. Всех с победой еще раз!!
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Нападающий Николя Джексон предотвратил отмену конкурса на лучший гол "Челси" в сентябре, забив единственный мяч в противостоянии с "Брайтоном" — 1:0.
Источник: http://fapl.ru/posts/103047/?c=1
ХАХАХАХАХАХАХАХА
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Шлюша, че там по проклятию кстати!? Ааха
Нюхай бебру
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Императоры величественны.
Обыграли спокойно на классе резервом тснову 3ей команды апл!!!!
Еще и судейка заряженный был!
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City, City - xуй сосите!
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Проебали, а сейчас ещё и на автобусе ехать
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Джексон мать его, лучший гол месяца!!!
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