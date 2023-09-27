"Манчестер Сити" вылетел из Кубка Лиги

В среду были сыграны оставшиеся матчи 3-го раунда Кубка Лиги. Главным сюрпризом, но не сенсацией вечера стал вылет из турнира "Манчестер Сити".

"Сити" потерпел свое первое поражение в новом сезоне, уступив в гостях у "Ньюкасла" со счетом 1:0. Героем матча стал нападающий "сорок" Александер Исак.



"Арсеналу" же для победы над "Брентфордом" хватило быстрого гола в исполнении Риса Нелсона — 0:1.



Пропустив уже на третьей минуте, благодаря трем голам во втором тайме "Ливерпуль" одержал победу 3:1 над "Лестером" из Чемпионшипа.



Нападающий Николя Джексон предотвратил отмену конкурса на лучший гол "Челси" в сентябре, забив единственный мяч в противостоянии с "Брайтоном" — 1:0.



"Эвертон", "Фулхэм" и "Вест Хэм" также преодолели 3-й раунд Кубка Лиги.



"Брентфорд" — "Арсенал" — 0:1 (0:1)



Гол: Нелсон 8.



"Брентфорд": Флеккен, Роэрслев (Годдос 63), Коллинс, Йоргенсен (Аьер 82), Пиннок, Хики (Олакигбе 79), Оньека (Льюис-Поттер 79), Нергор (Йенсен 63), Янельт, Мбемо, Висса.



"Арсенал": Рамсдейл, Томиясу, Уайт (Зинченко 69), Габриэль, Кивер, Жоржиньо, Хаверц, Смит-Роу (Эдегор 82), Нелсон (Эльнени 82), Сагоэ-младший (Жезус 68), Нкетиа (Соареш 87).



Предупреждения: Висса — Уайт, Нкетиа.



"Челси" — "Брайтон" — 1:0 (0:0)



Гол: Джексон 50.



"Челси": Санчес, Дисаси, Колуилл, Кукурелья, Матсен (Галлахер 75), Угочукву, Кайседо, Мудрик (Стерлинг 68), Палмер (Фернандес 75), Чилуэлл, Джексон (Бройя 87).



"Брайтон": Вербрюгген, Лэмпти, Ван Хекке, Игорь, Эступиньян, Дауд (Хиншелвуд 70), Балеба (Гилмор 64), Буонанотте (Лаллана 78), Фати (Марч 45), Митома (Уэлбек 64), Педро.



Предупреждения: Угочукву — Эступиньян, Балеба.



"Ливерпуль" — "Лестер" — 3:1 (0:1)



Голы: Гакпо 48, Собослаи 70, Жота 89 — Макатир 3.



"Ливерпуль": Келлехер, Джонс (Байчетич 79), Конате, Куанса, Цимикас (Чемберс 90), Эндо, Гравенберх (Нуньес 65), Эллиотт, Доак (Собослаи 65), Жота, Гакпо.



"Лестер": Столарчик, Перейра, Суттар, Коуди, Джастин, Акгюн (Дьюсбери-Холл 65), Чоудури, Казадеи (Ндиди 57), Олбрайтон (Фатаву 64), Макатир, Ихеаначо (Дака 64).



Предупреждения: Эндо — Перейра, Чоудури.



"Ньюкасл" — "Манчестер Сити" — 1:0 (0:0)



Гол: Исак 53.



"Ньюкасл": Поуп, Ливраменто, Ласселлс, Дамметт (Шер 90), Таргетт, Холл (Гордон 45), Майли (Гимараэс 45), Тонали (Андерсон 90), Мерфи, Жоэлинтон, Исак (Альмирон 62).



"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Аканджи, Аке (Нунеш 68), Гвардиол, Гомес, Филлипс, Ковачич (Доку 68), Бобб, Грилиш, Альварес (Фоден 73).



Предупреждения: Гимараэс, Тонали — Аканджи, Филлипс.



"Астон Вилла" — "Эвертон" — 1:2 (0:1)



Голы: Камара 83 — Гарнер 15, Калверт-Левин 50.



"Борнмут" — "Стоук" — 2:0 (0:0)



Голы: Соланке 51, Ротуэлл 54.



"Фулхэм" — "Норвич" — 2:1 (1:0)



Голы: Винисиус 12, Ивоби 72 — Сайнс 75.



"Линкольн" — "Вест Хэм" — 0:1 (0:0)



Гол: Соучек 70.



"Блэкберн" — "Кардифф" — 5:2 (2:2)



Голы: Гарретт 13, Сигурдссон 36, Моран 49, 54, Маркандей 69 — Робинсон 18, Этете 45.