Сидуэлл рассказал, что Абрамович тоже приходил в раздевалку "Челси"

Экс-полузащитник "Челси" Стив Сидуэлл рассказал, что бывший владелец лондонского клуба Роман Абрамович тоже регулярно приходил в раздевалку команды после матчей.

На днях стало известно, что совладелец "Челси" Бехдад Эгбали регулярно посещает раздевалку команды Маурисио Почеттино после матчей на "Стэмфорд Бридж" в этом сезоне. В прошлой кампании то же самое делал его партнер Тодд Бели.



По словам Сидуэлла, Абрамович тоже регулярно наведывался в раздевалку, однако Роман почти не контактировал с игроками, ограничиваясь приветствием с общением с главным тренером.



"В конце концов это зависит от контекста и от того, зачем они приходят в раздевалку и что говорят".



"Будучи игроком, я никогда не рассматривал это как негатив или позитив. После матча ты и так знал, сыграл ты хорошо или плохо, но случай Романа был отдельным".



"Если он приходил в раздевалку, то ему не нужно было ничего говорить кому-либо. Это было ослепительно".



"Он приходил после большинства матчей, пожимал каждому руку и стоял в сторонке, разговаривая с тренером, вот и все. В это самое время игроки собирались, ходили в душ или принимали пищу".



"Он никогда по-настоящему не обращался к нам с речью, но если это было поражение или плохая игра, он приходил и говорил что-нибудь вроде: "Уфф, ладно, вот так да".



"Если они приходят и высказывают свое мнение об игре, то это другое. Мнение владельца может отличаться от того, кто находится в футболе топ-уровня 20 с лишним лет".



"Все это зависит от того, что говорится", — сообщил Сидуэлл talkSPORT.