Сидуэлл рассказал, что Абрамович тоже приходил в раздевалку "Челси"

Роман Абрамович Экс-полузащитник "Челси" Стив Сидуэлл рассказал, что бывший владелец лондонского клуба Роман Абрамович тоже регулярно приходил в раздевалку команды после матчей.

На днях стало известно, что совладелец "Челси" Бехдад Эгбали регулярно посещает раздевалку команды Маурисио Почеттино после матчей на "Стэмфорд Бридж" в этом сезоне. В прошлой кампании то же самое делал его партнер Тодд Бели.

По словам Сидуэлла, Абрамович тоже регулярно наведывался в раздевалку, однако Роман почти не контактировал с игроками, ограничиваясь приветствием с общением с главным тренером.

"В конце концов это зависит от контекста и от того, зачем они приходят в раздевалку и что говорят".

"Будучи игроком, я никогда не рассматривал это как негатив или позитив. После матча ты и так знал, сыграл ты хорошо или плохо, но случай Романа был отдельным".

"Если он приходил в раздевалку, то ему не нужно было ничего говорить кому-либо. Это было ослепительно".

"Он приходил после большинства матчей, пожимал каждому руку и стоял в сторонке, разговаривая с тренером, вот и все. В это самое время игроки собирались, ходили в душ или принимали пищу".

"Он никогда по-настоящему не обращался к нам с речью, но если это было поражение или плохая игра, он приходил и говорил что-нибудь вроде: "Уфф, ладно, вот так да".

"Если они приходят и высказывают свое мнение об игре, то это другое. Мнение владельца может отличаться от того, кто находится в футболе топ-уровня 20 с лишним лет".

"Все это зависит от того, что говорится", — сообщил Сидуэлл talkSPORT.


Метки Абрамович, Сидуэлл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2023 19:00

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  1. suddenly 28.09.2023 20:22 # suddenly
    Кто туда только не ходил...

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  2. chelsea-69 28.09.2023 19:48 # chelsea-69
    Император

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  3. ilovemanutd 28.09.2023 19:09 # ilovemanutd
    Владельцы Челси любят к своим лунопопикам ходить

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