Саудиты хотят переменить лучших рефери из Премьер-Лиги
Саудовская Аравия хочет переманить лучших рефери из Премьер-Лиги и других ведущих лиг Европы.
Минувшим летом саудовские клубы продемонстрировали свои амбиции, потратив свыше 800 миллионов фунтов на трансферы.
Соглашаясь на переезд в Саудовскую Аравию, футболисты получали зарплаты в несколько раз выше, чем в своих предыдущих клубах.
Как сообщает The Times, теперь саудиты хотят добавить своей лиге лучших рефери, причем речь идет не о совмещении работ, а о полноценном переезде мастеров свистка на Ближний Восток.
Различные рефери из Англии и со всей Европы, некоторые из которых обслуживали матчи Чемпионата Мира в Катаре в прошлом году, уже находятся в контакте с представителями саудовского первенства.
28.09.2023 15:00
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Последние комментарии:
выбор "очень" большой у них
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блять короче сука йобаные рокфеллеры пускай теперь это все разгребают
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Тот случай когда мы сами готовы заплатить саудитам, чтобы этот мусор забрали
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лучших рефери
Источник: http://fapl.ru/posts/103058/
>Англия
лол
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Пусть всех забирают.
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Пусть забирают, вместе с FA
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