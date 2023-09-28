Саудиты хотят переменить лучших рефери из Премьер-Лиги

Майкл Оливер Саудовская Аравия хочет переманить лучших рефери из Премьер-Лиги и других ведущих лиг Европы.

Минувшим летом саудовские клубы продемонстрировали свои амбиции, потратив свыше 800 миллионов фунтов на трансферы.

Соглашаясь на переезд в Саудовскую Аравию, футболисты получали зарплаты в несколько раз выше, чем в своих предыдущих клубах.

Как сообщает The Times, теперь саудиты хотят добавить своей лиге лучших рефери, причем речь идет не о совмещении работ, а о полноценном переезде мастеров свистка на Ближний Восток.

Различные рефери из Англии и со всей Европы, некоторые из которых обслуживали матчи Чемпионата Мира в Катаре в прошлом году, уже находятся в контакте с представителями саудовского первенства.


Метки Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 571

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Последние комментарии:




  1. ars-lover 28.09.2023 15:46 # ars-lover
    выбор "очень" большой у них

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  2. vyrentz 28.09.2023 15:40 # vyrentz
    блять короче сука йобаные рокфеллеры пускай теперь это все разгребают

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  3. ben-arfa 28.09.2023 15:31 # ben-arfa
    Тот случай когда мы сами готовы заплатить саудитам, чтобы этот мусор забрали

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  4. hammersmith 28.09.2023 15:15 # hammersmith
    лучших рефери

    Источник: http://fapl.ru/posts/103058/

    >Англия

    лол

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  5. suddenly 28.09.2023 15:02 # suddenly
    Пусть всех забирают.

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  6. bedtime 28.09.2023 15:01 # bedtime
    Пусть забирают, вместе с FA

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