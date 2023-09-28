Саудиты хотят переменить лучших рефери из Премьер-Лиги

Саудовская Аравия хочет переманить лучших рефери из Премьер-Лиги и других ведущих лиг Европы.

Минувшим летом саудовские клубы продемонстрировали свои амбиции, потратив свыше 800 миллионов фунтов на трансферы.



Соглашаясь на переезд в Саудовскую Аравию, футболисты получали зарплаты в несколько раз выше, чем в своих предыдущих клубах.



Как сообщает The Times, теперь саудиты хотят добавить своей лиге лучших рефери, причем речь идет не о совмещении работ, а о полноценном переезде мастеров свистка на Ближний Восток.



Различные рефери из Англии и со всей Европы, некоторые из которых обслуживали матчи Чемпионата Мира в Катаре в прошлом году, уже находятся в контакте с представителями саудовского первенства.