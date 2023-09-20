"Юнайтед" проиграл в "Баварии"

"Манчестер Юнайтед" стартовал в Лиге Чемпионов с поражения 4:3 в гостях у "Баварии".

По сравнению с поражением 1:3 от "Брайтона" наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг произвел лишь одно изменение в старте, выпустив Факундо Пельистри вместо Скотта Мактоминея.



В начале матча у "Баварии" не было опасных моментов, да и просто ударов в створ, однако хозяева оказывали ощутимое давление, постепенно затягивая удавку на шее соперника.



И на 28-й минуте "Юнайтед" дрогнул. Сыграв в стенку с Харри Кейном, Лерой Сане пробил с дистанции, а Андре Онана неловко пропустил мяч в ближний угол ворот — 1:0.



Прошло еще четыре минуты, и "Бавария" удвоила счет. Джамал Мусиала ворвался в штрафную по левому краю и, почти добравшись до лицевой линии, откатил под удар Сержу Гнабри — 2:0.



Хозяева продолжили диктовать игру и до перерыва создали еще парочку хороших моментов. Гости лишь однажды добрались до ворот соперника за 45 минут.



Едва начался второй тайм, как "дьяволы" отыграли один гол. Маркус Рэшфорд сделал короткую передачу поперек штрафной на Расмуса Хейлунда, которым вторым касанием нанес удар с рикошетом — 2:1.



Однако разница в счете оставалась минимальной недолго. Практически сразу "Бавария" заработала пенальти, потому что мяч попал Кристиану Эриксену в руку в штрафной. Харри Кейн безупречно исполнил 11-метровый — 3:1.



На 56-й минуте хозяева создали очередной момент, но удар Сане на себя приняла дальняя штанга ворот Онана. Сам Андре был бессилен что-либо предпринять.



"Бавария" продолжала диктовать игру. "Юнайтед" выглядел просто беспомощно и ничего не мог изменить.



Отсутствие моментов не помешало "дьяволам" вернуть интригу на 88-й минуте. Каземиро, уже упав в чужой штрафной, протолкнул мяч ногой в ворота — 3:2.



Как и в первом случае, интрига продержалась недолго. На второй компенсированной минуте Матис Тель принял в штрафной заброс верхом и пробил под перекладину — 4:2.



На пятой компенсированной минуте Каземиро оформил дубль, пробив головой после подачи Бруну Фернандешем штрафного — 4:3. На этом игровое время истекло.



"Бавария" пропустила трижды, однако суммарно интрига в матче держалась очень недолго. "Юнайтед" значительно уступил сопернику по игре.



"Бавария" (Германия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 4:3 (2:0)



Голы: Сане 28, Гнабри 32, Кейн 53 (пен), Тель 90 — Хейлунд 49, Каземиро 88, 90.



"Бавария": Ульрайх, Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис, Киммих, Горецка, Сане (Тель 87), Мусиала (Шупо-Мотинг 75), Гнабри (Коман 63), Кейн (Мюллер 87).



"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Линделеф, Мартинес, Регилон, Каземиро, Эриксен (Мактоминей 69), Пельистри (Гарначо 81), Фернандеш, Рэшфорд, Хейлунд (Мартиаль 81).



Предупреждения: Горецка — Мартинес.