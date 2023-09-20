Онана верит, что "Юнайтед" может выиграть Лигу Чемпионов

Андре Онана Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана верит, что его команда может выиграть Лигу Чемпионов, несмотря на провальный старт сезона.

В своих первых пяти матчах нового сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" потерпел три поражения, включая домашнее 1:3 от "Брайтона" в минувший уикенд. В среднем в ворота Онана влетает по два мяча за игру.

Несмотря на это, пришедший из "Интера" за 47 миллионов фунтов голкипер верит в свои силы и силы своей новой команды.

"Лига Чемпионов — я знаю это соревнование. Несколько месяцев назад я играл в финале, поэтому для нас нет предела. Мы должны мечтать по-крупному. Мы должны мечтать очень по-крупному, но важно не только говорить — настало время добиваться результата, проявлять себя на поле. Мы начали этот сезон не так, как хотели, но я думаю, в конце будет гораздо лучше".

"Мы постараемся изо всех сил завтра (против "Баварии"), и я надеюсь, мы одержим победу", — сообщил Онана MUTV.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Онана

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. uyga 20.09.2023 20:31 # uyga
    Может, но не с тобой на воротах))

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  2. scauzer11 20.09.2023 20:01 # scauzer11
    держите наркомана

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