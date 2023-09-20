Онана верит, что "Юнайтед" может выиграть Лигу Чемпионов

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана верит, что его команда может выиграть Лигу Чемпионов, несмотря на провальный старт сезона.

В своих первых пяти матчах нового сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" потерпел три поражения, включая домашнее 1:3 от "Брайтона" в минувший уикенд. В среднем в ворота Онана влетает по два мяча за игру.



Несмотря на это, пришедший из "Интера" за 47 миллионов фунтов голкипер верит в свои силы и силы своей новой команды.



"Лига Чемпионов — я знаю это соревнование. Несколько месяцев назад я играл в финале, поэтому для нас нет предела. Мы должны мечтать по-крупному. Мы должны мечтать очень по-крупному, но важно не только говорить — настало время добиваться результата, проявлять себя на поле. Мы начали этот сезон не так, как хотели, но я думаю, в конце будет гораздо лучше".



"Мы постараемся изо всех сил завтра (против "Баварии"), и я надеюсь, мы одержим победу", — сообщил Онана MUTV.