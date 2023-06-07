Беллингем переходит в "Реал"

Джуд Беллингем "Реал" согласовал приобретение полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема.

Долгое время на протяжении этого сезона главным претендентом на Беллингема считался "Ливерпуль", однако затем "красные" решили не тратить так много денег на одного игрока, и это открыло дверь для перехода Джуда в "Реал".

Как утверждает Sky Sports, "Реал" гарантированно заплатит за Беллингема 88.5 млн. фунтов, но за счет бонусов полагающаяся "Боруссии" компенсация может вырасти до 115 млн. фунтов, что сделало бы Джуда самым дорогим британским игроком всех времен.

Теперь 19-летний англичанин, признанный Игроком Года в Бундеслиге, должен пройти медобследование в Мадриде, после чего подпишет уже согласованный контракт до 2029 года.

Все формальности Беллингем должен уладить до понедельника, когда его ждут в расположении сборной Англии, которой вскоре играть против Мальты и Северной Македонии в отборе к Евро-2024.


Метки Беллингем, Боруссия, Реал

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 07.06.2023 18:22 # felix-the-cat
    Красиво поссал на мосастер сиси

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  2. bangladesh 07.06.2023 18:21 # bangladesh
    плак-плак (похуй)

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  3. alexomck 07.06.2023 18:19 # alexomck
    "Сити" — новый фаворит в борьбе за Беллингема

    Источник: http://fapl.ru/posts/99743/

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  4. yxaxaxaxaxa 07.06.2023 18:17 # yxaxaxaxaxa
    знатно пописал на жертв африканского шамана , понял где ЛЧ быстрее выиграет

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  5. true-manc 07.06.2023 18:12 # true-manc
    очередная хорошая какуля на лузерпуков, ору)))

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