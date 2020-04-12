"Сити" — новый фаворит в борьбе за Беллингема

Джуд Беллингем "Манчестер Сити" стал новым фаворитом в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Напомним, накануне стало известно, что "Ливерпуль", долгое время считавшийся главным претендентом на Беллингема, вышел из борьбы за 19-летнего англичанина, посчитав того неоправданно дорогим.

В то же время "Реал" сохраняет интерес к Беллингему, но ESPN утверждает, что "Сити" опережает испанского гранда в борьбе за Джуда, который теперь оценивается в сумму свыше 130 миллионов фунтов.

Клуб с "Этихад" намерен приобрести минимум двух полузащитников грядущим летом, учитывая неопределенность с будущим Илкая Гюндогана, чей контракт истекает в конце сезона, и Бернарду Силвы.

Отметим, что "Сити" и "Боруссию" связывают крепкие рабочие отношения. Только прошлым летом Дортмунд на Манчестер сменили Эрлинг Холанд и Мануэль Аканджи.

Источник добавляет, что "горожане" постараются оформить трансфер Беллингема до начала предсезонного турне.


Метки Беллингем, Боруссия, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2023 22:00

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