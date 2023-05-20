Фирмино избавил "Ливерпуль" от поражения против "Виллы"

Гол Роберто Фирмино в его заключительном матче на "Энфилде" избавил "Ливерпуль" от поражения против "Астон Виллы" — 1:1.

Стартовый состав "красных" не изменился относительно победы 0:3 над "Лестером".



В старт "вилланов" влились Мэтти Кэш, Люка Динь и Бубакар Камара, заменив Эшли Янга, Алекса Морено и Эмилиано Буэндиа.



В начале матча команды играли без ворот, причем гости имели преимущество по владению мячом.



На 20-й минуте Ибраима Конате только с помощью фола смог остановить прорыв Олли Уоткинса в своей штрафной. Сам пострадавший взялся исполнять пенальти, но пробил мимо ворот.



"Вилла" опускать руки не стала и на 27-й минуте все-таки открыла счет. Дуглас Луис навесил к дальней штанге, где оставшийся без опеки Джейкоб Рэмси ногой в касание переправил мяч в ворота — 0:1.



Далее гости сосредоточились на контратаках и выглядели острее "Ливерпуля", который владел мячом и территорией, но за первый тайм ни разу не пробил в створ ворот Эмилиано Мартинеса. И даже пенальти на Джордане Хендерсоне хозяева не получили.



Во втором тайме давление "красных" стало более акцентированным, и на 55-й минуте Коди Гакпо сыграл на добивании после остановленного на линии ворот удара Ибраимы Конате. Однако гол не был засчитан, потому что скидывавший на своего партнера по центру обороны Виргил Ван Дейк угодил в офсайд.



"Ливерпуль" продолжил оказывать давление, однако с созданием явных моментов у "красных" была настоящая беда.



Казалось, "Вилла" отстоит победу, но на исходе компенсированного времени Мохамед Салах вырезал мяч к ближней штанге, где результативно сыграл появившийся на замену Роберто Фирмино — 1:1.



У хозяев было еще 10 компенсированных минут, однако вырвать победу им уже не удалось, да и моментов для этого практически не было.



"Вилла" преподнесла некоторый сюрприз, учитывая форму и мотивацию "Ливерпуля" в преддверии этого матча. Правда, во втором тайме подопечные Унаи Эмери слегка засомневались в себе и стали оборонять добытое преимущество, за что последовала расплата.



"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче