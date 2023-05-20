Фирмино избавил "Ливерпуль" от поражения против "Виллы"

Роберто Фирмино Гол Роберто Фирмино в его заключительном матче на "Энфилде" избавил "Ливерпуль" от поражения против "Астон Виллы" — 1:1.

Стартовый состав "красных" не изменился относительно победы 0:3 над "Лестером".

В старт "вилланов" влились Мэтти Кэш, Люка Динь и Бубакар Камара, заменив Эшли Янга, Алекса Морено и Эмилиано Буэндиа.

В начале матча команды играли без ворот, причем гости имели преимущество по владению мячом.

На 20-й минуте Ибраима Конате только с помощью фола смог остановить прорыв Олли Уоткинса в своей штрафной. Сам пострадавший взялся исполнять пенальти, но пробил мимо ворот.

"Вилла" опускать руки не стала и на 27-й минуте все-таки открыла счет. Дуглас Луис навесил к дальней штанге, где оставшийся без опеки Джейкоб Рэмси ногой в касание переправил мяч в ворота — 0:1.

Далее гости сосредоточились на контратаках и выглядели острее "Ливерпуля", который владел мячом и территорией, но за первый тайм ни разу не пробил в створ ворот Эмилиано Мартинеса. И даже пенальти на Джордане Хендерсоне хозяева не получили.

Во втором тайме давление "красных" стало более акцентированным, и на 55-й минуте Коди Гакпо сыграл на добивании после остановленного на линии ворот удара Ибраимы Конате. Однако гол не был засчитан, потому что скидывавший на своего партнера по центру обороны Виргил Ван Дейк угодил в офсайд.

"Ливерпуль" продолжил оказывать давление, однако с созданием явных моментов у "красных" была настоящая беда.

Казалось, "Вилла" отстоит победу, но на исходе компенсированного времени Мохамед Салах вырезал мяч к ближней штанге, где результативно сыграл появившийся на замену Роберто Фирмино — 1:1.

У хозяев было еще 10 компенсированных минут, однако вырвать победу им уже не удалось, да и моментов для этого практически не было.

"Вилла" преподнесла некоторый сюрприз, учитывая форму и мотивацию "Ливерпуля" в преддверии этого матча. Правда, во втором тайме подопечные Унаи Эмери слегка засомневались в себе и стали оборонять добытое преимущество, за что последовала расплата.

"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2023 19:10

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 20.05.2023 19:33 # gerrard08
    Есть несколько моментов.
    Первыц и самый главный - эта ничья абсолютная квинтэссенция этого сезона, которая подтверждает, что мы не достойны были попасть в лч с такой игрой. Благо что хоть не тянули интриг до последнего тура. Первый тайм проебан в чистую, во втором наиграли максимум на 1 гол только.
    Виллане представляли собой типичную испанскую, гнилую, вечно симулирующего и играя в машинную игру хуйню. Просто атм на минималках.
    Ксал и мю с лч, кароч
    Надеюсь лето не проебем и возьмем таки нормальных игроков в центр.

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  2. true-manc 20.05.2023 19:32 # true-manc
    форест гампы дома кстати неплохо отскакивают, а терпилы капитально плывут сейчас, так что не все так однозначно

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  3. superperez101 20.05.2023 19:31 # superperez101
    где все политологи и геополитики
    шо там по бахмуту
    где наконец залужный

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  4. mufc1994 20.05.2023 19:30 # mufc1994
    Пи3дец, десятки тысяч всушных трупов с кучей наёмников натужно пососали у частной военной компании)) просто ржака. Особенно смешно с горелых шлюх типа писькандера, у которого в его маня-мирке все збс у усраины)

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  5. superperez101 20.05.2023 19:30 # superperez101
    недавно даже здесь писали многие дескать рэшфорт лучший игрок в мире прямо щас и тд и тп
    но он же просто тупой
    взять мяч и протащить. а если не получилось - упасть
    гений блять)))

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  6. takernotagiver 20.05.2023 19:28 # takernotagiver
    Короли Лондона, вперед

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  7. ian 20.05.2023 19:25 # ian
    наркот, а ты чё с друзьями не празднуешь сегодня?
    Ну или с семьёй

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  8. takernotagiver 20.05.2023 19:23 # takernotagiver
    Ливерпуль все равно молодцы, а синяя помойка сосет красные хуйцы)

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  9. tvinkovod 20.05.2023 19:22 # tvinkovod
    удачи лузерпукам в ле

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  10. narcot 20.05.2023 19:22 # narcot
    Даже мертвейших ливерпуль опережает помойку на 17 голов по разнице))

    абсолютно новый муму) а
    Каземиро - лучший центр апл

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  11. imf-tau 20.05.2023 19:22 # imf-tau
    Там "лучший сезон" Решфорда хуже "кризисного сезона" Саллаха - все что надо знать о карриковских сектантах.

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  12. superperez101 20.05.2023 19:21 # superperez101
    манки в лч, касл в лч
    пуль в ебаную ле
    невероятный челси - просто НАХУЙ)))

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  13. superperez101 20.05.2023 19:20 # superperez101
    Официальный выход укроделегации на саммите "Лиги арабских стран"

    https://cs14.pikabu.ru/video/2023/05/20/168457733822858953_e23c579b_464x848.webm

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  14. bembo 20.05.2023 19:18 # bembo
    Касл уже в лч.
    Вряд ли лущерка погром устроит в ласт туре, даже если касл 2 вье6ет
    Грац

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  15. el-beatle 20.05.2023 19:17 # el-beatle
    Интересно было бы посмотреть на АВ в еврокубках с Эмери. Может затащит на скиллах

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  16. narcot 20.05.2023 19:14 # narcot
    Сколько лет пройдёт, прежде чем арсосал догонит виллу по кубкам лч?

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  17. brown-ale 20.05.2023 19:14 # brown-ale
    Эмери просто переиграл и уничтожил учителя физкультуры из Германии.

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  18. bembo 20.05.2023 19:14 # bembo
    Чо с лицом, пососпуки!?????

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  19. shakur 20.05.2023 19:13 # shakur
    https://youtu.be/86P8SnEnF0g

    (ответить)

  20. chelsea88 20.05.2023 19:12 # chelsea88
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Артета завел на базе "Арсенала" микспёсика.

    Источник: http://fapl.ru/posts/100490/

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