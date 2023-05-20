Фирмино избавил "Ливерпуль" от поражения против "Виллы"
Гол Роберто Фирмино в его заключительном матче на "Энфилде" избавил "Ливерпуль" от поражения против "Астон Виллы" — 1:1.
Стартовый состав "красных" не изменился относительно победы 0:3 над "Лестером".
В старт "вилланов" влились Мэтти Кэш, Люка Динь и Бубакар Камара, заменив Эшли Янга, Алекса Морено и Эмилиано Буэндиа.
В начале матча команды играли без ворот, причем гости имели преимущество по владению мячом.
На 20-й минуте Ибраима Конате только с помощью фола смог остановить прорыв Олли Уоткинса в своей штрафной. Сам пострадавший взялся исполнять пенальти, но пробил мимо ворот.
"Вилла" опускать руки не стала и на 27-й минуте все-таки открыла счет. Дуглас Луис навесил к дальней штанге, где оставшийся без опеки Джейкоб Рэмси ногой в касание переправил мяч в ворота — 0:1.
Далее гости сосредоточились на контратаках и выглядели острее "Ливерпуля", который владел мячом и территорией, но за первый тайм ни разу не пробил в створ ворот Эмилиано Мартинеса. И даже пенальти на Джордане Хендерсоне хозяева не получили.
Во втором тайме давление "красных" стало более акцентированным, и на 55-й минуте Коди Гакпо сыграл на добивании после остановленного на линии ворот удара Ибраимы Конате. Однако гол не был засчитан, потому что скидывавший на своего партнера по центру обороны Виргил Ван Дейк угодил в офсайд.
"Ливерпуль" продолжил оказывать давление, однако с созданием явных моментов у "красных" была настоящая беда.
Казалось, "Вилла" отстоит победу, но на исходе компенсированного времени Мохамед Салах вырезал мяч к ближней штанге, где результативно сыграл появившийся на замену Роберто Фирмино — 1:1.
У хозяев было еще 10 компенсированных минут, однако вырвать победу им уже не удалось, да и моментов для этого практически не было.
"Вилла" преподнесла некоторый сюрприз, учитывая форму и мотивацию "Ливерпуля" в преддверии этого матча. Правда, во втором тайме подопечные Унаи Эмери слегка засомневались в себе и стали оборонять добытое преимущество, за что последовала расплата.
"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче
20.05.2023 19:10
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Последние комментарии:
Есть несколько моментов.
Первыц и самый главный - эта ничья абсолютная квинтэссенция этого сезона, которая подтверждает, что мы не достойны были попасть в лч с такой игрой. Благо что хоть не тянули интриг до последнего тура. Первый тайм проебан в чистую, во втором наиграли максимум на 1 гол только.
Виллане представляли собой типичную испанскую, гнилую, вечно симулирующего и играя в машинную игру хуйню. Просто атм на минималках.
Ксал и мю с лч, кароч
Надеюсь лето не проебем и возьмем таки нормальных игроков в центр.
(ответить)
форест гампы дома кстати неплохо отскакивают, а терпилы капитально плывут сейчас, так что не все так однозначно
(ответить)
где все политологи и геополитики
шо там по бахмуту
где наконец залужный
(ответить)
Пи3дец, десятки тысяч всушных трупов с кучей наёмников натужно пососали у частной военной компании)) просто ржака. Особенно смешно с горелых шлюх типа писькандера, у которого в его маня-мирке все збс у усраины)
(ответить)
недавно даже здесь писали многие дескать рэшфорт лучший игрок в мире прямо щас и тд и тп
но он же просто тупой
взять мяч и протащить. а если не получилось - упасть
гений блять)))
(ответить)
Короли Лондона, вперед
(ответить)
наркот, а ты чё с друзьями не празднуешь сегодня?
Ну или с семьёй
(ответить)
Ливерпуль все равно молодцы, а синяя помойка сосет красные хуйцы)
(ответить)
удачи лузерпукам в ле
(ответить)
Даже мертвейших ливерпуль опережает помойку на 17 голов по разнице))
абсолютно новый муму) а
Каземиро - лучший центр апл
(ответить)
Там "лучший сезон" Решфорда хуже "кризисного сезона" Саллаха - все что надо знать о карриковских сектантах.
(ответить)
манки в лч, касл в лч
пуль в ебаную ле
невероятный челси - просто НАХУЙ)))
(ответить)
Официальный выход укроделегации на саммите "Лиги арабских стран"
https://cs14.pikabu.ru/video/2023/05/20/168457733822858953_e23c579b_464x848.webm
(ответить)
Касл уже в лч.
Вряд ли лущерка погром устроит в ласт туре, даже если касл 2 вье6ет
Грац
(ответить)
Интересно было бы посмотреть на АВ в еврокубках с Эмери. Может затащит на скиллах
(ответить)
Сколько лет пройдёт, прежде чем арсосал догонит виллу по кубкам лч?
(ответить)
Эмери просто переиграл и уничтожил учителя физкультуры из Германии.
(ответить)
Чо с лицом, пососпуки!?????
(ответить)
https://youtu.be/86P8SnEnF0g
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Артета завел на базе "Арсенала" микспёсика.
Источник: http://fapl.ru/posts/100490/
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