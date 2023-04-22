Клопп: "Надеюсь, еще не слишком поздно"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что его команда не слишком поздно вернулась в форму.
В субботу "Ливерпуль" одержал победу 3:2 против "Ноттингем Форест" благодаря дублю Диогу Жоты и голу Мохамеда Салаха.
Клоппу понравился показанный "Ливерпулем" футбол, особенно в плане контрпрессинга. "Красным" остается сыграть еще семь матчей в этом сезоне, и Юрген надеется, что его команда продолжит в том же духе.
"Сегодня я увидел много первоклассных моментов контрпрессинга — мне понравилось это, и это суперважно для нас. И да, раньше этого не было".
"Думаю, мы стали действовать гораздо четче в этом отношении. Мы чувствуем, что добавили то, чего раньше не было".
"Когда ты играешь надежно и не только надежно, но также хорошо и агрессивно, обороняясь с позитивным настроем, это может стать отправной точкой".
"Такое ощущение, что у нас это получилось впервые в сезоне. Это получилось поздно, но, надеюсь, не слишком поздно, и теперь нам нужно оттолкнуться от этого".
"Но, конечно, самая важная вещь в футболе — это наши результаты. Мы сражались против обстоятельств и набрали три очка".
"Мои парни не глупы. Они знают, что мы не были идеальны, но они очень рады победе", — цитирует Клоппа The Independent.
22.04.2023 22:00
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Последние комментарии:
Куда уж позднее)
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Юрген, ты лучший, без вопросов. Но я вижу мало позитива пустить на Энфилде двушку от аутсайдера, а от трёшки спастись только перекладиной. Да, рикошеты заебали, да не повезло, но это же постоянно так. Значит, располагаются неправильно, раз от них всё в ворота рикошетит.
Контрпрессинг безумно важен, но если бы он реально хорошо работал - не было бы такой херни в защите
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в чем "возвращение" в победке на тоненького с аутсайдером из зоны вылета? ну и ебло
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Надежно... Отскочили кое как от 3 голов от фореста... Типуля просто пытается зарядить футболистов уверенностью. Надежностью там и не пахнет
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