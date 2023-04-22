Клопп: "Надеюсь, еще не слишком поздно"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что его команда не слишком поздно вернулась в форму.

В субботу "Ливерпуль" одержал победу 3:2 против "Ноттингем Форест" благодаря дублю Диогу Жоты и голу Мохамеда Салаха.



Клоппу понравился показанный "Ливерпулем" футбол, особенно в плане контрпрессинга. "Красным" остается сыграть еще семь матчей в этом сезоне, и Юрген надеется, что его команда продолжит в том же духе.



"Сегодня я увидел много первоклассных моментов контрпрессинга — мне понравилось это, и это суперважно для нас. И да, раньше этого не было".



"Думаю, мы стали действовать гораздо четче в этом отношении. Мы чувствуем, что добавили то, чего раньше не было".



"Когда ты играешь надежно и не только надежно, но также хорошо и агрессивно, обороняясь с позитивным настроем, это может стать отправной точкой".



"Такое ощущение, что у нас это получилось впервые в сезоне. Это получилось поздно, но, надеюсь, не слишком поздно, и теперь нам нужно оттолкнуться от этого".



"Но, конечно, самая важная вещь в футболе — это наши результаты. Мы сражались против обстоятельств и набрали три очка".



"Мои парни не глупы. Они знают, что мы не были идеальны, но они очень рады победе", — цитирует Клоппа The Independent.