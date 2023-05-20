Клопп: "Лига Европы? Это нормально"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что это будет "нормально", если в следующем сезоне его команда выступит в Лиге Европы.

Поздний гол Роберто Фирмино позволил "Ливерпулю" избежать поражения в домашнем противостоянии с "Астон Виллой" в субботу (1:1).



Эта ничья оставляет "Ливерпулю" только математические шансы на попадание в топ-4, однако попадание в Лигу Европы не является трагедией для Клоппа.



"Это нормально".



"Мы слишком долго были недостаточно хороши в этом сезоне, но мы сделали концовку довольно захватывающей. Семь недель назад я бы и не думал, что это будет возможно", — цитирует Клоппа Evening Standard.