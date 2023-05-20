Клопп: "Лига Европы? Это нормально"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что это будет "нормально", если в следующем сезоне его команда выступит в Лиге Европы.

Поздний гол Роберто Фирмино позволил "Ливерпулю" избежать поражения в домашнем противостоянии с "Астон Виллой" в субботу (1:1).

Эта ничья оставляет "Ливерпулю" только математические шансы на попадание в топ-4, однако попадание в Лигу Европы не является трагедией для Клоппа.

"Это нормально".

"Мы слишком долго были недостаточно хороши в этом сезоне, но мы сделали концовку довольно захватывающей. Семь недель назад я бы и не думал, что это будет возможно", — цитирует Клоппа Evening Standard.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2023 21:00

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