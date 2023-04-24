Семь вещей, что мы узнали в 32-м туре

"Арсенал" снова потерял очки и теперь уступает по потерянным "Манчестер Сити" перед очной встречей на "Этихад". "Ньюкасл" ярко обозначил намерение финишировать в топ-4, разгромив "Тоттенхэм", а "Вест Хэм" дистанцировался от борьбы за выживание. Об этом и другом — в традиционных итогах тура.





Артете нужно решить проблему в центре обороны



"Если мы хотим стать чемпионами, мы должны отправиться туда и выиграть матч, вот и все". Габриэль Жезус все еще верит в "Арсенал" после чрезвычайно разочаровывающих результатов команды в поединках с "Вест Хэмом" и "Саутгемптоном".



Теперь перед "Арсеналом" стоит очень сложная задача — победить "Манчестер Сити" на его поле. Но с теми проблемами, которые были заметны в обороне "канониров" в последнее время, задача эта кажется нереальной.



Микель Артета будет молиться, чтобы его игроки не допускали ошибок, но помимо этого, ему нужно будет придумать нечто, что выведет "Сити" из строя. Без Вильяма Салиба "Арсенал" кое-что теряет в обороне, а также в своей игре: они медленнее владеют мячом, и проблема распространяется на полузащиту.



Возможно, француз чудесным образом выздоровеет, но если он недостаточно здоров, чтобы на него можно было положиться, Артета должен найти способ снова заставить свою команду играть быстро. Может ли временное возвращение Бена Уайта в полузащиту стать потенциальным решением этой проблемы?



Конте во многом был прав насчет игроков "Тоттенхэма"



Возможно, Антонио Конте сжег большую часть своего управленческого авторитета в "Тоттенхэме", но тирада итальянца после ничьей 3:3 с "Саутгемптоном" в прошлом месяце с каждой неделей звучит все правдивее.



"Я вижу эгоистичных игроков, которые не хотят помогать друг другу и не вкладывают в это свое сердце", — сказал он после того отдельного провала. "Они не хотят играть под давлением, они не хотят играть в состоянии стресса".



Даже те, кто считал, что Конте делает циничную попытку снять с себя ответственность, должны были признать, что, развалившись на куски всего через минуту после начала решающей игры против "Ньюкасла", команда не обладала такой сосредоточенностью, сплоченностью и голодом, как их соперники, и почти не проявляла признаков взаимопомощи друг другу.



В то время как болельщики направляют свой гнев на руководство клуба, игрокам придется сохранить некоторую гордость в сложных матчах против "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", иначе это может быть действительно мучительным завершением сезона.



"Ньюкасл" готов к возвращению в Лигу Чемпионов



Когда "Ньюкасл" по всем статьям уступил в Бирмингеме "Астон Вилле" — другой команде, пребывающей весной в отличной форме, казалось, что шансы "сорок" финишировать в топ-4 начали таять. Но встреча с "Тоттенхэмом" — командой, от которой ведется отсчет отрыва "сорок" в борьбе за места в Лиге Чемпионов, показала, что решимость северян сделать все, что от них зависит в этой гонке, может быть подкреплена хорошей игрой.



"Ньюкасл" вышел на матч со "шпорами" с таким настроем, что в первые 25 минут игры казалось, будто "сороки" играют с командой любительского уровня, которая может пропустить двузначное количество голов. Атакующая тройка "сорок" Мерфи-Исак-Жоэлинтон просто разрывала оборону противника, который на некоторое время потерял почву под ногами и напоминал попавшего несколько раз в нокдаун боксера, спасти которого может только гонг.



Теперь у "Ньюкасла" есть шесть очков отрыва от "Тоттенхэма" и один матч в запасе, но по такой игре "шпор" более опасным конкурентом для "сорок" видится "Вилла". Календарь оставшихся матчей у "Ньюкасла" неплохой, четыре поединка из семи они проведут на "Сент-Джеймс Парк", где очень сильны. Кажется, в этой сумасшедшей игре "сороки" показали, что готовы вернуться в Лигу Чемпионов.



Мойес заслуживает того, чтобы уйти с гордо поднятой головой



Другой командой, которую в апреле разгромил "Ньюкасл" был "Вест Хэм", проигравший "сорокам" 1:5 на своем поле в начале месяца. Но в воскресенье "молотки" сделали "отбивную" из "Борнмута" и значительно повысили свои шансы сохранить прописку в элите. За неделю "Вест Хэм" забил 10 голов с учетом матча против "Гента" в Лиге Конференций, где "молотки" уверенно прошли в полуфинал и сыграют теперь с АЗ.



Маловероятно, что этих выступлений будет достаточно, чтобы убедить руководство "Вест Хэма" поддержать шотландца, и оставить его у руля команды. Разве что Дэвид Мойес выиграет трофей, но и в таком случае найдутся сомневающиеся в его способности обеспечить прогресс "Вест Хэму".



Мойес всегда был известен как человек порядочный, но его второе пребывание в Восточном Лондоне помогло восстановить его репутацию проницательного менеджера, который прививает своим командам храбрость и упорство. Почти всегда работа тренера заканчивается разочарованием, но у Мойеса есть шанс уйти красиво.



"Вилла" продлила свою беспроигрышную серию



Шансы залететь в топ-4 у "Астон Виллы", вероятно, пропали, после уверенной победы "Ньюкасла" над "Тоттенхэмом", но беспроигрышная серия "вилланов" продлилась в матче с "Брентфордом", который складывался для команды Унаи Эмери неудачно.



Олли Уоткинс не смог забить в первом выездном матче с 21 января, проиграв Айвену Тони в битве претендентов на вызов в сборную Англии. Беспроигрышная серия продолжительностью более двух месяцев в конечном итоге была продлена, несмотря на потерю Эмилиано Мартинеса из-за проблем с желудком в перерыве. Заменивший его Робин Ольсен отыграл неуверенно, так что Эмери остается надеяться, что аргентинец вернется к матчу против "Фулхэма".



Эмери назвал игру своей команды во многих аспектах "очень, очень плохой", но тем не менее, "вилланы" взяли очки на поле "Брентфорда" за счет позднего гола Дугласа Луиса и остаются в гонке за места в Европе с хорошими шансами превзойти конкурентов.



Сеюнджю возрождается под руководством Дина Смита



Турецкий защитник Чаглар Сеюнджю практически не играл в этом сезоне при Брендане Роджерсе, но пришедший в "Лестер" Дин Смит сразу же вернул его в основу. Турок великолепно провел матч против "Вулверхэмптона", в котором "лисы" взяли важнейшие три очка.



Смит: "Я не знаю, что происходило тут до того, как я попал в "Лестер". Я вижу игрока, который предан клубу, очень хорошо тренируется, и думаю, его игра доказала это". Странно, что Брендан Роджерс думал совершенно иначе, но игра Сеюнджю при нем также подтверждала правоту менеджера.



"Лидс" теряет почву под ногами



Хави Грасия не стал мишенью болельщиков "Лидса", когда их команда потерпела поражение от "Фулхэма", как и игроки команды. На поле не было недостатка в усилиях и стараниях. "Лидс" играл усердно, но столкнулся с командой, которая набирает форму после небольшого спада и не оставляет шансов аутсайдерам. Недавно "дачники" разгромили "Эвертон" на его поле, а теперь не дали возможности набрать очки конкуренту "ирисок".



Кого фанаты "Лидса" критикуют сейчас, так это Виктора Орту. Орта — спортивный директор, который привез Марсело Бьелсу в Западный Йоркшир, но он также уволил аргентинского тренера, чье имя пелось на фоне призывов "уволить правление". Даже если алхимия Бьелсы перестала работать к февралю прошлого года, именно провал плана преемственности Орты и владельца Андреа Радриццани приводит фанатов "Лидса" в ярость.



Джесси Марш для них был неудачником с самого начала и категорически не был принят трибунами, что, наверное, ощущала и сама команда. Дальнейшие же лихорадочные действия руководства "павлинов" только усугубили плачевную ситуацию. "Лидс" все еще не в зоне вылета, но, пропустив 13 голов в трех последних матчах, команда Хави Грасии выглядит уязвимой.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru