Фернандеш получил травму лодыжки против "Брайтона"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш получил травму лодыжки в полуфинальном матче Кубка Англии против "Брайтона".
Фернандеш был заменен уже в экстра-таймах воскресного матча на "Уэмбли", выигранного "Юнайтед" только в серии пенальти.
Бруну выглядел разочарованным своей заменой и в концовке матча активно давал указания своим партнерам по команде от бровки.
"Юнайтед" никак не комментировал состояние своего вице-капитана, однако из инстаграма супруги Фернандеша следует, что Бруну перемещается на костылях и со специальным защитным сапогом на правой ноге.
Потеря 28-летнего Фернандеша стала бы большим ударом по надеждам "Юнайтед" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и завоевать Кубок Англии, в финале которого "красные дьяволы" сразятся с "Манчестер Сити".
Добавим, в лазарете "Юнайтед" также находятся Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан и Донни Ван де Бек. Возвращение Скотта Мактоминея и Алехандро Гарначо не за горами.
25.04.2023 00:05
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