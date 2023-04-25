Фернандеш получил травму лодыжки против "Брайтона"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш получил травму лодыжки в полуфинальном матче Кубка Англии против "Брайтона".

Фернандеш был заменен уже в экстра-таймах воскресного матча на "Уэмбли", выигранного "Юнайтед" только в серии пенальти.



Бруну выглядел разочарованным своей заменой и в концовке матча активно давал указания своим партнерам по команде от бровки.



"Юнайтед" никак не комментировал состояние своего вице-капитана, однако из инстаграма супруги Фернандеша следует, что Бруну перемещается на костылях и со специальным защитным сапогом на правой ноге.



Потеря 28-летнего Фернандеша стала бы большим ударом по надеждам "Юнайтед" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и завоевать Кубок Англии, в финале которого "красные дьяволы" сразятся с "Манчестер Сити".



Добавим, в лазарете "Юнайтед" также находятся Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан и Донни Ван де Бек. Возвращение Скотта Мактоминея и Алехандро Гарначо не за горами.