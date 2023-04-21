Нагельсманн не будет тренировать "Челси"

Юлиан Нагельсманн выбыл из числа претендентов на вакантную должность главного тренера "Челси".

С момента, как "Челси" попрощался с Грэмом Поттером в начале апреля, Нагельсманн считался фаворитом на роль следующего постоянного наставника "синих".



Затем стало известно, что "Челси" начал переговоры с Нагельсманном и что 35-летний немец произвел хорошее впечатление на боссов клуба с "Стэмфорд Бридж".



Однако Evening Standard и The Guardian утверждают, что в пятницу переговоры между "Челси" и Нагельсманном провалились — стороны не смогли достичь компромисса, вдобавок Юлиан не до конца убедил руководство "синих".



Теперь "Челси" готовится к новому раунду переговоров с оставшимися кандидатами, включая Маурисио Почеттино и Венсана Компани.