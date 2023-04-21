Нагельсманн не будет тренировать "Челси"
Юлиан Нагельсманн выбыл из числа претендентов на вакантную должность главного тренера "Челси".
С момента, как "Челси" попрощался с Грэмом Поттером в начале апреля, Нагельсманн считался фаворитом на роль следующего постоянного наставника "синих".
Затем стало известно, что "Челси" начал переговоры с Нагельсманном и что 35-летний немец произвел хорошее впечатление на боссов клуба с "Стэмфорд Бридж".
Однако Evening Standard и The Guardian утверждают, что в пятницу переговоры между "Челси" и Нагельсманном провалились — стороны не смогли достичь компромисса, вдобавок Юлиан не до конца убедил руководство "синих".
Теперь "Челси" готовится к новому раунду переговоров с оставшимися кандидатами, включая Маурисио Почеттино и Венсана Компани.
21.04.2023 19:00
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Последние комментарии:
01.04.2023 20:53 #
jirrort
Та он ЛОХ,весь хайп вокруг него возник, потому что он очень молодой по меркам тренера. Эта Бавария одна из худших на моей памяти. Обычно к зиме они уже оформляли чемпик,а тут говно месят весь сезон.
Источник: http://fapl.ru/posts/99521/?c=1
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02.04.2023 15:02 #
jirrort
Это хорошо,он мне не нравится. Если и менять Поттеряна,то на кого-то другого.
Источник: http://fapl.ru/posts/99537/
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челсецо ухихихихи
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