Нагельсманн не будет тренировать "Челси"

Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн выбыл из числа претендентов на вакантную должность главного тренера "Челси".

С момента, как "Челси" попрощался с Грэмом Поттером в начале апреля, Нагельсманн считался фаворитом на роль следующего постоянного наставника "синих".

Затем стало известно, что "Челси" начал переговоры с Нагельсманном и что 35-летний немец произвел хорошее впечатление на боссов клуба с "Стэмфорд Бридж".

Однако Evening Standard и The Guardian утверждают, что в пятницу переговоры между "Челси" и Нагельсманном провалились — стороны не смогли достичь компромисса, вдобавок Юлиан не до конца убедил руководство "синих".

Теперь "Челси" готовится к новому раунду переговоров с оставшимися кандидатами, включая Маурисио Почеттино и Венсана Компани.


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Автор mihajlo   

Дата 21.04.2023 19:00

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  1. jirrort 21.04.2023 19:12 # jirrort
    01.04.2023 20:53 #
    jirrort

    Та он ЛОХ,весь хайп вокруг него возник, потому что он очень молодой по меркам тренера. Эта Бавария одна из худших на моей памяти. Обычно к зиме они уже оформляли чемпик,а тут говно месят весь сезон.

    Источник: http://fapl.ru/posts/99521/?c=1

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  2. jirrort 21.04.2023 19:12 # jirrort
    02.04.2023 15:02 #
    jirrort

    Это хорошо,он мне не нравится. Если и менять Поттеряна,то на кого-то другого.

    Источник: http://fapl.ru/posts/99537/

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  3. pamparampam 21.04.2023 19:10 # pamparampam
    челсецо ухихихихи

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