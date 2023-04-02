Нагельсманн не возглавит "Челси" в концовке сезона

Бывший главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн не заинтересован в том, чтобы браться за работу в "Челси" в этом сезоне.

Нынешний наставник "Челси" Грэм Поттер продолжает находиться под колоссальным давлением. Хорошая, но короткая серия перед международным перерывом была перечеркнута домашним поражением 0:2 от "Астон Виллы" накануне.



В данный момент "Челси" занимает только 11-е место в Премьер-Лиге и имеет на носу первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала".



Как утверждает Sky Germany, владельцы "Челси" ценят Нагельсманна, однако Юлиан не готов сразу же вернуться к работе после своего увольнения из "Баварии" на прошлой неделе.



Предполагается, что Нагельсманн подождет минимум до лета, и столько же времени получит Поттер для исправления ситуации.