Нагельсманн не возглавит "Челси" в концовке сезона
Бывший главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн не заинтересован в том, чтобы браться за работу в "Челси" в этом сезоне.
Нынешний наставник "Челси" Грэм Поттер продолжает находиться под колоссальным давлением. Хорошая, но короткая серия перед международным перерывом была перечеркнута домашним поражением 0:2 от "Астон Виллы" накануне.
В данный момент "Челси" занимает только 11-е место в Премьер-Лиге и имеет на носу первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала".
Как утверждает Sky Germany, владельцы "Челси" ценят Нагельсманна, однако Юлиан не готов сразу же вернуться к работе после своего увольнения из "Баварии" на прошлой неделе.
Предполагается, что Нагельсманн подождет минимум до лета, и столько же времени получит Поттер для исправления ситуации.
02.04.2023 15:00
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нормальный коуч сейчас в это болото не полезет. лопнет терпение с Поттером, будут временщика до лета искать.
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Это хорошо,он мне не нравится. Если и менять Поттеряна,то на кого-то другого.
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