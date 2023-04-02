Нагельсманн не возглавит "Челси" в концовке сезона

Юлиан Нагельсманн Бывший главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн не заинтересован в том, чтобы браться за работу в "Челси" в этом сезоне.

Нынешний наставник "Челси" Грэм Поттер продолжает находиться под колоссальным давлением. Хорошая, но короткая серия перед международным перерывом была перечеркнута домашним поражением 0:2 от "Астон Виллы" накануне.

В данный момент "Челси" занимает только 11-е место в Премьер-Лиге и имеет на носу первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала".

Как утверждает Sky Germany, владельцы "Челси" ценят Нагельсманна, однако Юлиан не готов сразу же вернуться к работе после своего увольнения из "Баварии" на прошлой неделе.

Предполагается, что Нагельсманн подождет минимум до лета, и столько же времени получит Поттер для исправления ситуации.


Метки Нагельсманн, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2023 15:00

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  1. alexomck 02.04.2023 15:03 # alexomck
    нормальный коуч сейчас в это болото не полезет. лопнет терпение с Поттером, будут временщика до лета искать.

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  2. jirrort 02.04.2023 15:02 # jirrort
    Это хорошо,он мне не нравится. Если и менять Поттеряна,то на кого-то другого.

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