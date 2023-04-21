Компани вошел в шорт-лист "Челси" из четырех имен

Венсан Компани Венсан Компани из "Бернли" вошел в обновленный шорт-лист "Челси" на вакантную должность главного тренера.

Ранее днем стало известно, что Маурисио Почеттино значительно повысил свои шансы получить работу в "Челси", проведя позитивные переговоры с боссами лондонского клуба.

Отличное впечатление во время своего собеседования на "Челси" произвел с Юлиан Нагельсманн, который в прошлом месяце был уволен из "Баварии".

По информации Sky Sports, шорт-лист "синих" также содержит Компани и еще одного тренера, чье имя не раскрывается, но это не Луис Энрике.

Руководство "Челси" находится под впечатлением от того, как Компани проявляет себя в "Бернли", который Венсан возглавил только прошлым летом, после вылета "бордовых" из Премьер-Лиги.

37-летний Компани значительно изменил игровой стиль "Бернли", досрочно оформив прямое повышение в классе из Чемпионшипа.

Отметим, что бывший защитник "Манчестер Сити" также считается кандидатом на роль следующего главного тренера "Тоттенхэма".


Метки Бернли, Компани, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2023 17:00

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  1. hammersmith 21.04.2023 17:19 # hammersmith
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига

    Компани вошел в "Челси"

    Источник: http://fapl.ru/posts/99915/

    кто в эту дырку тухлую уже только не входил

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