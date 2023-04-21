Компани вошел в шорт-лист "Челси" из четырех имен
Венсан Компани из "Бернли" вошел в обновленный шорт-лист "Челси" на вакантную должность главного тренера.
Ранее днем стало известно, что Маурисио Почеттино значительно повысил свои шансы получить работу в "Челси", проведя позитивные переговоры с боссами лондонского клуба.
Отличное впечатление во время своего собеседования на "Челси" произвел с Юлиан Нагельсманн, который в прошлом месяце был уволен из "Баварии".
По информации Sky Sports, шорт-лист "синих" также содержит Компани и еще одного тренера, чье имя не раскрывается, но это не Луис Энрике.
Руководство "Челси" находится под впечатлением от того, как Компани проявляет себя в "Бернли", который Венсан возглавил только прошлым летом, после вылета "бордовых" из Премьер-Лиги.
37-летний Компани значительно изменил игровой стиль "Бернли", досрочно оформив прямое повышение в классе из Чемпионшипа.
Отметим, что бывший защитник "Манчестер Сити" также считается кандидатом на роль следующего главного тренера "Тоттенхэма".
21.04.2023 17:00
Просмотров: 387
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Компани вошел в "Челси"
Источник: http://fapl.ru/posts/99915/
кто в эту дырку тухлую уже только не входил
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий