Компани вошел в шорт-лист "Челси" из четырех имен

Венсан Компани из "Бернли" вошел в обновленный шорт-лист "Челси" на вакантную должность главного тренера.

Ранее днем стало известно, что Маурисио Почеттино значительно повысил свои шансы получить работу в "Челси", проведя позитивные переговоры с боссами лондонского клуба.



Отличное впечатление во время своего собеседования на "Челси" произвел с Юлиан Нагельсманн, который в прошлом месяце был уволен из "Баварии".



По информации Sky Sports, шорт-лист "синих" также содержит Компани и еще одного тренера, чье имя не раскрывается, но это не Луис Энрике.



Руководство "Челси" находится под впечатлением от того, как Компани проявляет себя в "Бернли", который Венсан возглавил только прошлым летом, после вылета "бордовых" из Премьер-Лиги.



37-летний Компани значительно изменил игровой стиль "Бернли", досрочно оформив прямое повышение в классе из Чемпионшипа.



Отметим, что бывший защитник "Манчестер Сити" также считается кандидатом на роль следующего главного тренера "Тоттенхэма".