Каскарино советует "Ливерпулю" купить Филлипса

Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино рекомендовал "Ливерпулю" приобрести полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса.

27-летний Филлипс еще не выходил в стартовом составе "Сити" в Премьер-Лиге или Лиге Чемпионов после своего трансфера из "Лидса" прошлым летом, однако Каскарино считает, что именно игрок такого типа больше всего нужен "Ливерпулю".



"Я обожаю Джуда Беллингема и считаю его великолепным игроком, но я не думаю, что он так уж необходим "Ливерпулю" в данный момент. Джуд — невероятный талант, и каждый топ-клуб в Европе хочет его, но "Ливерпуль" сейчас не в этой когорте".



"Я не вижу необходимости в нем у "Ливерпуля". Думаю, есть более важные типы игроков, которых нужно пригласить до того, как ты обзаведешься такой роскошью. Важнее всего им пригласить двух игроков, главной задачей которых будет возвращение мяча. Игроков типа Джордана Хендерсона".



"Мне нравится Филлипс, он не пригодился "Манчестер Сити". Думаю, Филлипс невероятен в возвращении мяча — мы достаточно видели его в "Лидсе", чтобы знать наверняка".



"Думаю, они должны вернуться к истокам и снова стать командой, которую сложно победить, как это было прежде".



"Они были великолепны в полузащите, где играли Хендерсон, Фабиньо и Джини Вейналдум. На мой взгляд, им нужно перестроить этот хребет команды", — сообщил Каскарино talkSPORT.