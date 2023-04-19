"Челси" снова проиграл "Реалу" и вылетел из Лиги Чемпионов

Повторно проиграв "Реалу" со счетом 0:2, "Челси" завершил выступление в Лиге Чемпионов на стадии 1/4 финала.

Дисквалифицированного Бена Чилуэлла в обороне "синих" заменил Марк Кукурелья, а Трево Чалоба появился вместо Калиду Кулибали. Вместо Жоау Фелиша и Рахима Стерлинга, которые начинали первую встречу, вышли Конор Галлахер и Кай Хаверц.



Поддерживаемый своими болельщиками "Челси" владел определенной инициативой в первом тайме и создал минимум два хороших момента, но у Нголо Канте мяч не лег на ногу, а удар Кукурельи был отражен голкипером "Реала" Тибо Куртуа.



У гостей был свой момент до перерыва, но у Винисиуса не получился удар, и мяч прошел рядом со штангой.



В начале второго тайма Канте имел еще один хороший момент, но удар Канте с убойной дистанции был заблокирован Эдером Милиато.



Затем Энцо Фернандес пробил рядом со штангой, а на 58-й минуте хозяева были наказаны за свою расточительность, потому что Родриго получил роскошь спокойно принять и обработать мяч на линии вратарской, после чего вторым касанием поразил цель — 0:1.



"Челси" не перестал атаковать, но в действиях "синих" уже сквозила безнадега. А за 10 минут до конца "Реал" забил второй гол. Федерико Вальверде ворвался в штрафную и как на блюдечке выложил мяч для Родриго, который поразил пустые ворота — 0:2.



На 88-й минуте появившийся на замену Михаил Мудрик вышел один на один и пробил мимо. Впрочем, уже был зафиксирован офсайд.



"Челси" был близок к тому, чтобы отыграть один гол, и тогда игра стала бы совершенно другой. Однако "Реал" выдержал это давление и, в отличие от соперника, своим моментом воспользовался.



"Челси" (Англия) — "Реал" (Испания) — 0:2 (0:0) по сумме двух матчей — 0:2



Голы: Родриго 58, 80.



"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Кукурелья (Мудрик 68), Фофана, Силва, Чалоба, Канте, Ковачич, Галлахер (Фелиш 67), Фернандес (Стерлинг 67), Хаверц (Маунт 77).



"Реал": Куртуа, Карвахаль (Начо 82), Камавинга, Милитао, Алаба (Рюдигер 45), Вальверде, Кроос (Себальос 76), Модрич, Родриго (Асенсио 81), Бензема (Тчуамени 71), Винисиус.



Предупреждения: Кукурелья, Джеймс, Мудрик — Милитао.