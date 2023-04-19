"Челси" снова проиграл "Реалу" и вылетел из Лиги Чемпионов

Родриго Повторно проиграв "Реалу" со счетом 0:2, "Челси" завершил выступление в Лиге Чемпионов на стадии 1/4 финала.

Дисквалифицированного Бена Чилуэлла в обороне "синих" заменил Марк Кукурелья, а Трево Чалоба появился вместо Калиду Кулибали. Вместо Жоау Фелиша и Рахима Стерлинга, которые начинали первую встречу, вышли Конор Галлахер и Кай Хаверц.

Поддерживаемый своими болельщиками "Челси" владел определенной инициативой в первом тайме и создал минимум два хороших момента, но у Нголо Канте мяч не лег на ногу, а удар Кукурельи был отражен голкипером "Реала" Тибо Куртуа.

У гостей был свой момент до перерыва, но у Винисиуса не получился удар, и мяч прошел рядом со штангой.

В начале второго тайма Канте имел еще один хороший момент, но удар Канте с убойной дистанции был заблокирован Эдером Милиато.

Затем Энцо Фернандес пробил рядом со штангой, а на 58-й минуте хозяева были наказаны за свою расточительность, потому что Родриго получил роскошь спокойно принять и обработать мяч на линии вратарской, после чего вторым касанием поразил цель — 0:1.

"Челси" не перестал атаковать, но в действиях "синих" уже сквозила безнадега. А за 10 минут до конца "Реал" забил второй гол. Федерико Вальверде ворвался в штрафную и как на блюдечке выложил мяч для Родриго, который поразил пустые ворота — 0:2.

На 88-й минуте появившийся на замену Михаил Мудрик вышел один на один и пробил мимо. Впрочем, уже был зафиксирован офсайд.

"Челси" был близок к тому, чтобы отыграть один гол, и тогда игра стала бы совершенно другой. Однако "Реал" выдержал это давление и, в отличие от соперника, своим моментом воспользовался.

"Челси" (Англия) — "Реал" (Испания) — 0:2 (0:0) по сумме двух матчей — 0:2

Голы: Родриго 58, 80.

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Кукурелья (Мудрик 68), Фофана, Силва, Чалоба, Канте, Ковачич, Галлахер (Фелиш 67), Фернандес (Стерлинг 67), Хаверц (Маунт 77).

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Начо 82), Камавинга, Милитао, Алаба (Рюдигер 45), Вальверде, Кроос (Себальос 76), Модрич, Родриго (Асенсио 81), Бензема (Тчуамени 71), Винисиус.

Предупреждения: Кукурелья, Джеймс, Мудрик — Милитао.


Метки Лига Чемпионов, обзор матча, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2023 00:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 19.04.2023 00:11 # takernotagiver
    Наркот, не уходи) Пора и тебе отвечать)
    ______________

    10.04.2023 22:03 #
    narcot

    среалу пиZда от челче. скриньте!

    (ответить)

  2. narcot 19.04.2023 00:10 # narcot
    ДУХ МАРАДОНЫ Я ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ



    17.03.2023 15:57 #
    takernotagiver

    Наполи поможет дух Марадоны)
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/99224/?c=1

    (ответить)

  3. v-0987654321 19.04.2023 00:10 # v-0987654321
    Лохпард яби этот не до клуб! Ну ты же в курсе что Членси это выскочка

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  4. ganinilyha 19.04.2023 00:10 # ganinilyha
    Жалко Наполи, похоже ебали два матча Милан, но вылетели.

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  5. narcot 19.04.2023 00:10 # narcot
    17.03.2023 15:53 #
    takernotagiver

    Вижу следующее
    Челси проебывает оба матча Реалу. Сити обыгрывает Баварию. Далее Сити все-таки обыгрывает Реал и попадает в финал, где их ждет Наполи. Но Пепу и там не везет. Хвича поднимает кубок ЛЧ) Конец)
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    Источник: http://fapl.ru/posts/99224/?c=1

    (ответить)

  6. ganinilyha 19.04.2023 00:09 # ganinilyha
    Такие бездари, жесть. Реализации нет. Канте полуживой за всех отрабатывает. Джеймс вообще подохуел я смотрю. Чалоба и Кукурелья на выход.

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  7. takernotagiver 19.04.2023 00:09 # takernotagiver
    Отомстили залупенсы за Ливерпуль. Нечего сказать)

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  8. zheka000000 19.04.2023 00:08 # zheka000000
    чисто на классе не были уничтожены испашками

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  9. mufc1994 19.04.2023 00:08 # mufc1994
    Лэмпусик насасывает без остановки, ну что за топарь)

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  10. v-0987654321 19.04.2023 00:08 # v-0987654321
    Наркот,шо с ибалом то , за свою сучку остера переживаешь ?

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  11. skychnie-oboi 19.04.2023 00:08 # skychnie-oboi
    ясно.

    (ответить)

  12. takernotagiver 19.04.2023 00:07 # takernotagiver
    Артурик, что там дальше на очереди и залупенсов?)
    _______________________________________

    01.04.2023 21:41 #
    thegodfather

    итак пошаговая инструкция императорам :
    1) нагнуть лузерку на мосту, чисто принцип
    2) пройти реал на классе, уверенно и спокойно
    3) нагнуть арсик наших сучек на эмирейтс и лишить их титула. ЛОНДОН СИНИЙ БЫЛ ЕСТЬ И БУДЕТ. ТОЧКА НАХУЙ!
    4) на изи оформить ЛЧ.

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  13. brown-ale 19.04.2023 00:07 # brown-ale
    Season over для Челси.

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  14. slash-lfc 19.04.2023 00:06 # slash-lfc
    Это год КОРОЛЕЙ. Конунг ЭРЛИНГ станет венцом творения долгожданной победы КОРОЛЕЙ в ЛЧ!

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  15. v-0987654321 19.04.2023 00:06 # v-0987654321
    Пенсы ахахахаха сасааааааать

    Остер jirrort skyлох шо с вашими ибалами?

    Ахахаха животные

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  16. thegodfather 19.04.2023 00:05 # thegodfather
    ГОРЖУСЬ ИМПЕРАТОРАМИ ЗА ПОКАЗАННУЮ ИГРУ
    этой команде нормального тренера, нормальных игроков АТАКИ в завершении и созидании, типо нужно купить нового фабрегаса и косту, как это сделал МОУР и эта команда АНСТАПАБЛ будет, МОЖЕТЕ СКРИНИТЬ!
    КОгда они хотят они задушат любую хуету в МИРЕ!


    А сейчас все по делу, команда в кризисе...ожидать особо было нечего, кроме фарта...залететь могло, где-то с удалением повезти, будь судья на стороне челси...но вцелом пенсы не унывайте, Сити такой мертвый Чупси не прошел бы. На одном желании и эмоциях далеко не уйдешь.
    Ждем перестройку, нормального тренера и нормального напа и будет ОБОССЫВАТЬ АПЛОчку в следующем сезоне, это я вам обещаю.

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  17. takernotagiver 19.04.2023 00:05 # takernotagiver
    Хвича - лучший игрок у Наполи был.

    (ответить)

  18. narcot 19.04.2023 00:05 # narcot
    сракер, как там пенка от ХВИЧИ ВУХАХАХАХАХАХА



    18.04.2023 19:01 #
    takernotagiver

    За Наполи и Реал. Хвича вперед
    (ответить)

    18.04.2023 19:03 # удалить
    narcot

    За переоцененное Наполи только сосачи
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/99857/?c=1#c7763446

    (ответить)

  19. kukuruzko 19.04.2023 00:04 # kukuruzko
    Канчелотти на лемпупсиков

    (ответить)

  20. takernotagiver 19.04.2023 00:04 # takernotagiver
    Вот это огонь просто)
    ____________________-
    16.03.2023 02:00 #
    bembo

    Колбасяуны, вы поняли, да!? Не переживайте, императоры за вас отомстят

    17.03.2023 14:17 #
    cristean2

    Хорошо что не Сити, Реал хороший жребий для нас
    (ответить)

    17.03.2023 14:19 # удалить
    takernotagiver

    Хороший жребий чтоб Челси отсосало))))

    Источник: http://fapl.ru/posts/99857/?c=1#c7763722

    (ответить)

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