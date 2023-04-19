"Челси" снова проиграл "Реалу" и вылетел из Лиги Чемпионов
Повторно проиграв "Реалу" со счетом 0:2, "Челси" завершил выступление в Лиге Чемпионов на стадии 1/4 финала.
Дисквалифицированного Бена Чилуэлла в обороне "синих" заменил Марк Кукурелья, а Трево Чалоба появился вместо Калиду Кулибали. Вместо Жоау Фелиша и Рахима Стерлинга, которые начинали первую встречу, вышли Конор Галлахер и Кай Хаверц.
Поддерживаемый своими болельщиками "Челси" владел определенной инициативой в первом тайме и создал минимум два хороших момента, но у Нголо Канте мяч не лег на ногу, а удар Кукурельи был отражен голкипером "Реала" Тибо Куртуа.
У гостей был свой момент до перерыва, но у Винисиуса не получился удар, и мяч прошел рядом со штангой.
В начале второго тайма Канте имел еще один хороший момент, но удар Канте с убойной дистанции был заблокирован Эдером Милиато.
Затем Энцо Фернандес пробил рядом со штангой, а на 58-й минуте хозяева были наказаны за свою расточительность, потому что Родриго получил роскошь спокойно принять и обработать мяч на линии вратарской, после чего вторым касанием поразил цель — 0:1.
"Челси" не перестал атаковать, но в действиях "синих" уже сквозила безнадега. А за 10 минут до конца "Реал" забил второй гол. Федерико Вальверде ворвался в штрафную и как на блюдечке выложил мяч для Родриго, который поразил пустые ворота — 0:2.
На 88-й минуте появившийся на замену Михаил Мудрик вышел один на один и пробил мимо. Впрочем, уже был зафиксирован офсайд.
"Челси" был близок к тому, чтобы отыграть один гол, и тогда игра стала бы совершенно другой. Однако "Реал" выдержал это давление и, в отличие от соперника, своим моментом воспользовался.
"Челси" (Англия) — "Реал" (Испания) — 0:2 (0:0) по сумме двух матчей — 0:2
Голы: Родриго 58, 80.
"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Кукурелья (Мудрик 68), Фофана, Силва, Чалоба, Канте, Ковачич, Галлахер (Фелиш 67), Фернандес (Стерлинг 67), Хаверц (Маунт 77).
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Начо 82), Камавинга, Милитао, Алаба (Рюдигер 45), Вальверде, Кроос (Себальос 76), Модрич, Родриго (Асенсио 81), Бензема (Тчуамени 71), Винисиус.
Предупреждения: Кукурелья, Джеймс, Мудрик — Милитао.
19.04.2023 00:00
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Последние комментарии:
Наркот, не уходи) Пора и тебе отвечать)
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10.04.2023 22:03 #
narcot
среалу пиZда от челче. скриньте!
(ответить)
ДУХ МАРАДОНЫ Я ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
17.03.2023 15:57 #
takernotagiver
Наполи поможет дух Марадоны)
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/99224/?c=1
(ответить)
Лохпард яби этот не до клуб! Ну ты же в курсе что Членси это выскочка
(ответить)
Жалко Наполи, похоже ебали два матча Милан, но вылетели.
(ответить)
17.03.2023 15:53 #
takernotagiver
Вижу следующее
Челси проебывает оба матча Реалу. Сити обыгрывает Баварию. Далее Сити все-таки обыгрывает Реал и попадает в финал, где их ждет Наполи. Но Пепу и там не везет. Хвича поднимает кубок ЛЧ) Конец)
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/99224/?c=1
(ответить)
Такие бездари, жесть. Реализации нет. Канте полуживой за всех отрабатывает. Джеймс вообще подохуел я смотрю. Чалоба и Кукурелья на выход.
(ответить)
Отомстили залупенсы за Ливерпуль. Нечего сказать)
(ответить)
чисто на классе не были уничтожены испашками
(ответить)
Лэмпусик насасывает без остановки, ну что за топарь)
(ответить)
Наркот,шо с ибалом то , за свою сучку остера переживаешь ?
(ответить)
ясно.
(ответить)
Артурик, что там дальше на очереди и залупенсов?)
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01.04.2023 21:41 #
thegodfather
итак пошаговая инструкция императорам :
1) нагнуть лузерку на мосту, чисто принцип
2) пройти реал на классе, уверенно и спокойно
3) нагнуть арсик наших сучек на эмирейтс и лишить их титула. ЛОНДОН СИНИЙ БЫЛ ЕСТЬ И БУДЕТ. ТОЧКА НАХУЙ!
4) на изи оформить ЛЧ.
(ответить)
Season over для Челси.
(ответить)
Это год КОРОЛЕЙ. Конунг ЭРЛИНГ станет венцом творения долгожданной победы КОРОЛЕЙ в ЛЧ!
(ответить)
Пенсы ахахахаха сасааааааать
Остер jirrort skyлох шо с вашими ибалами?
Ахахаха животные
(ответить)
ГОРЖУСЬ ИМПЕРАТОРАМИ ЗА ПОКАЗАННУЮ ИГРУ
этой команде нормального тренера, нормальных игроков АТАКИ в завершении и созидании, типо нужно купить нового фабрегаса и косту, как это сделал МОУР и эта команда АНСТАПАБЛ будет, МОЖЕТЕ СКРИНИТЬ!
КОгда они хотят они задушат любую хуету в МИРЕ!
А сейчас все по делу, команда в кризисе...ожидать особо было нечего, кроме фарта...залететь могло, где-то с удалением повезти, будь судья на стороне челси...но вцелом пенсы не унывайте, Сити такой мертвый Чупси не прошел бы. На одном желании и эмоциях далеко не уйдешь.
Ждем перестройку, нормального тренера и нормального напа и будет ОБОССЫВАТЬ АПЛОчку в следующем сезоне, это я вам обещаю.
(ответить)
Хвича - лучший игрок у Наполи был.
(ответить)
сракер, как там пенка от ХВИЧИ ВУХАХАХАХАХАХА
18.04.2023 19:01 #
takernotagiver
За Наполи и Реал. Хвича вперед
(ответить)
18.04.2023 19:03 # удалить
narcot
За переоцененное Наполи только сосачи
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/99857/?c=1#c7763446
(ответить)
Канчелотти на лемпупсиков
(ответить)
Вот это огонь просто)
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16.03.2023 02:00 #
bembo
Колбасяуны, вы поняли, да!? Не переживайте, императоры за вас отомстят
17.03.2023 14:17 #
cristean2
Хорошо что не Сити, Реал хороший жребий для нас
(ответить)
17.03.2023 14:19 # удалить
takernotagiver
Хороший жребий чтоб Челси отсосало))))
Источник: http://fapl.ru/posts/99857/?c=1#c7763722
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