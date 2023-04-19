Тиаго Силва раскритиковал владельцев "Челси"

Защитник "Челси" Тиаго Силва раскритиковал владельцев своего клуба после вылета из Лиги Чемпионов.

Уступив "Реалу" по сумме двух матчей со счетом 0:4 и покинув Лигу Чемпионов, "Челси" фактически подвел неутешительный итог этому сезону.



Силва связывает проблемы "Челси" с обилием бестолковых приобретений в два последних трансферных окна, из-за чего состав "синих" оказался чересчур раздут.



"Думаю, первый шаг был сделан. Неверный шаг, но он был сделан".



"Мы не можем винить тренеров, если не берем ответственность на себя. Это сложный период для клуба, с большой неопределенностью".



"Смена владельцев, приход новых игроков — нам пришлось увеличить размер раздевалки, потому что она не соответствовала размеру состава", — цитирует Силва Daily Mail.