Клопп: "Не знаю, где мы финишируем"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не знает, удастся ли его команде финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

В сезоне 2020/21 "Ливерпулю" уже приходилось бороться за путевку в Лигу Чемпионов на финишной дистанции. Набрав 26 очков из 30 возможных в концовке, "красные" заняли третье место.



Однако после победы 1:6 над "Лидсом" накануне вечером Клопп отказался спекулировать о том, удастся ли "Ливерпулю" снова совершить подобный рывок.



"Думаю, небольшая проблема этого сезона в том, что в этом сезоне находящиеся выше команды находятся чуть дальше, нежели в том сезоне".



"Я не знаю, где мы финишируем, но этим сезоном все не закончится, поэтому нам нужно проанализировать все свои матчи".



"Матчи — это суперважно. Если мы и сможем что-нибудь вынести из этого сезона, то это хорошая игра в этой заключительной части".



"Я не имею понятия, насколько мы сможем сблизиться, но я не думаю, что это слишком важно. Я бы хотел видеть у нас то же желание, ту же страсть, то же понимание игры, как мы продемонстрировали сегодня вечером", — цитирует Клоппа BBC.