Гравенберх "воодушевлен" возможностью перейти в "Ливерпуль"

Райан Гравенберх Полузащитник "Баварии" Райан Гравенберх испытывает "воодушевление" по поводу возможности перейти в "Ливерпуль".

По информации Sky Sports, Гравенберх был в шорт-листе "Ливерпуля" по укреплению центра поля еще прошлым летом, но тогда Райан предпочел отправиться из "Аякса" в "Баварии".

Гравенберх совершенно не проявил себя в Мюнхене и теперь надеется, что трансфер в "Ливерпуль" поможет ему вернуть свою карьеру в колею.

Оказывается, Гравенберх помышлял о смене клуба еще в январе, подыскивая вариант для аренды, однако "Бавария" заблокировала уход 20-летнего голландца посреди сезона.

Сообщается, что еще около Нового года "Ливерпуль" провел встречу с агентом игрока Рафаэлой Пиментой, а на прошлой неделе "красные" установили контакт с отцом футболиста Райаном-старшим.

"Бавария" уже подыскала замену Гравенберху в лице Конрада Лаймера из "РБ Лейпциг". Гранд Бундеслиги открыт к продаже Райана и лишь хочет вернуть 20 миллионов фунтов, выплаченные "Аяксу" прошлым летом, с небольшой прибылью.




Метки Бавария, Гравенберх, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 702

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Последние комментарии:




  1. tursa 17.04.2023 17:35 # tursa
    просмотры на ютубе что за такой гравенберх увеличились

    (ответить)

  2. sausage 17.04.2023 17:21 # sausage
    Гравенберх совершенно не проявил себя в Мюнхене...

    И с чего кто-то взял, что он сможет проявить себя в Ливерпуле?

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  3. true-manc 17.04.2023 17:17 # true-manc
    Гравенберх "воодушевлен" возможностью сесть на страпон

    Источник: http://fapl.ru/posts/99838/

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