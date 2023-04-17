Гравенберх "воодушевлен" возможностью перейти в "Ливерпуль"

Полузащитник "Баварии" Райан Гравенберх испытывает "воодушевление" по поводу возможности перейти в "Ливерпуль".

По информации Sky Sports, Гравенберх был в шорт-листе "Ливерпуля" по укреплению центра поля еще прошлым летом, но тогда Райан предпочел отправиться из "Аякса" в "Баварии".



Гравенберх совершенно не проявил себя в Мюнхене и теперь надеется, что трансфер в "Ливерпуль" поможет ему вернуть свою карьеру в колею.



Оказывается, Гравенберх помышлял о смене клуба еще в январе, подыскивая вариант для аренды, однако "Бавария" заблокировала уход 20-летнего голландца посреди сезона.



Сообщается, что еще около Нового года "Ливерпуль" провел встречу с агентом игрока Рафаэлой Пиментой, а на прошлой неделе "красные" установили контакт с отцом футболиста Райаном-старшим.



"Бавария" уже подыскала замену Гравенберху в лице Конрада Лаймера из "РБ Лейпциг". Гранд Бундеслиги открыт к продаже Райана и лишь хочет вернуть 20 миллионов фунтов, выплаченные "Аяксу" прошлым летом, с небольшой прибылью.