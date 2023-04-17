Клопп: "Диас — это как глоток свежего воздуха"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил возвращение нападающего Луиса Диаса в строй с "глотком свежего воздуха".

Матч против "Лидса" в понедельник вечером может стать для Диаса первым с октября — Луис, наконец, залечил свое колено и снова готов играть за "Ливерпуль".



Клопп чувствует, что 26-летний колумбиец способен придать импульс "красным" на остаток этого неудачно складывающегося сезона.



"Если судить по тренировкам, то он на 100 процентов готов. Нам нужно заново интегрировать его. Он будет в заявке, а дальше посмотрим. Вот и все".



"Это как новое приобретение, абсолютно. Он значительно прибавил. Его английский становится лучше, он хорошо освоился. Он был рядом каждый день".



"Он обрел зрелость и стал чувствовать себя гораздо комфортнее, нежели поначалу, когда приехал в новую страну. Его присутствие на тренировках — это как глоток свежего воздуха".



"Он обожает быть здесь. В начале я уже говорил, что он не может тренироваться без улыбки на своем лице, и это нечто особенное. Именно так он и ведет себя сейчас", — цитирует Клоппа Daily Mail.