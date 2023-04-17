Купер раскритиковал рефери, который не назначил пенальти и не удалил Магуайра

Главный тренер "Ноттингем Форест" Стив Купер считает, что рефери Стив Хупер должен был назначить пенальти в ворота "Манчестер Юнайтед" и удалить капитана "красных дьяволов" Харри Магуайра за игру рукой.

В воскресенье "Форест" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Юнайтед", однако Купер чувствует, что игра могла бы сложиться иначе, если бы в первом тайме Хупер и система VAR обратили на попадание мяча в руку Магуайра, который уже имел желтую карточку.



"Я не собираюсь говорить, что это абсолютно та самая причина, по которой мы проиграли матч, но я думаю, там был явный пенальти на Магуайре и вторая желтая карточка. Это мог быть переломный момент".



"Это не является причиной нашего поражения, и я не собираюсь прикрываться решением не назначать пенальти, но я думаю, это очень, очень, очень плохая ошибка. Одну совершил рефери в поле — давайте оставим ему право усомниться, учитывая его ракурс и обилие тел возле мяча, но VAR тоже не присудила нам пенальти", — цитирует Купера The Guardian.