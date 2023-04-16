"Арсенал" упустил победу против "Вест Хэма"

Арсенал Ведя с преимуществом в два гола, "Арсенал" упустил победу в гостях у "Вест Хэма" — 2:2.

Относительно выезда к "Генту" в Лиге Конференций в минувший четверг в стартовом составе "молотобойцев" уцелели лишь Владимир Цоуфал, Деклан Райс и Джаррод Боуэн.

По сравнению с прошлым уикендом "канониры" недосчитались Александра Зинченко, чье место на левом фланге обороны занял Киран Тирни.

Первая же вразумительная атака "Арсенала" в матче увенчалась голом. Это случилось уже на седьмой минуте, когда Габриэль Жезус у дальней штанги просто подставил ногу после идеального прострела Бена Уайта вдоль ворот — 0:1.

Не успев прийти в себя, "Вест Хэм" пропустил и второй. Со второй попытки у Габриэля Мартинелли прошла подача в штрафную, а открывшийся возле дальней штанги Мартин Эдегор пробил в касание по летящему мячу — 0:2.

В дальнейшем гости контролировали игру. Хозяева были просто лишены мяча, чтобы реально угрожать воротам Аарона Рамсдейла.

Ничего не предвещало беды для "канониров", но на 31-й минуте Габриэль Магаэльяс нелепейшим образом сбил в своей штрафной Пакету. Был назначен пенальти, и Саид Бенрахма развел мяч и Рамсдейла по разным углам — 1:2.

После пропущенного гола игра у "Арсенала" разладилась, а "Вест Хэм", напротив, поверил в себя и принялся безостановочно атаковать.

В перерыве, как показалось, гости пришли в себя и вскоре после начала второго тайма заработали свой пенальти. Мичейл Антонио нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, предоставив Букайо Сака шанс отличиться с 11-метровой отметки, но удар молодого англичанина вышел неточным.

Промах Сака окрылил "молотобойцев", и на 54-й минуте Джаррод Боуэн сравнял счет, пробив по летящему мячу с отскоком от газона — 2:2.

Ничья не устраивала "Арсенал", однако атаковать против поверившей в себя команды "канонирам" было непросто. "Вест Хэм" тоже чувствовал, что может вырвать победу и на 81-й минуте это едва не сделал — Антонио головой пробил в крестовину.

В итоге ничейный счет так и остался на табло до финального конца. В концовке ни у той, ни у другой команды не было реальных моментов.

После двух быстрых голов казалось, что этот матч станет легкой прогулкой для "Арсенала", однако реальность оказалось другой. "Канониры" пропустили необязательные голы и не реализовали пенальти

"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 16.04.2023 19:23 # skydreams
    Считаю, что все победы до создания АПЛ нужно приравнять к любительскому футболу и учитывать поскольку-постольку, просто как футбол до нашей эры. Развлечение мужиков на выходных после основной работы. Профессионального спорта там было ноль. А гордиться там какими-то «титулами» и «историей», это просто позор. Так будет правильно :)

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  2. kanoniru-poker 16.04.2023 19:16 # kanoniru-poker
    Вот и все. Гелевый аут.

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  3. meshuggah 16.04.2023 19:10 # meshuggah
    Динь Лижень норм пидорашку ебет

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  4. bangladesh 16.04.2023 19:07 # bangladesh
    не плачьте гунеры, вы хотя бы попытались. с тремя составами голубых отбросов ничего не поделать - у них давно все куплено, судьи, трибунал, ФФП. АПЛ потихоньку становится чемпионатом одной команды, которая сует свои грязные деньги во все щели, которые на выхлопе могут дать результат.

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  5. alexomck 16.04.2023 19:05 # alexomck
    16.04.2023 18:56 #
    hammersmith

    стали уважаемыми

    Источник: http://fapl.ru/posts/99819/?c=1

    только хуесосами

    Источник: http://fapl.ru/posts/99819/?c=1

    Сити запасной аэродром пенсов - это правда

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  6. liverpo0ol 16.04.2023 19:03 # liverpo0ol
    Ливерпуль трамплин, смищно читать отмазки мешков хрю хрю

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  7. superperez101 16.04.2023 18:55 # superperez101
    У сэра Алекса в «МЮ» был Скоулз, но он пытался подписать Джеррарда. У Моуринью в «Челси» был Лэмпард, но он пытался подписать Джеррарда. У «Ливерпуля» был Джеррард, и они никогда не думали, чтобы купить Скоулза ила Лэмпарда. Это говорит о многом».

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  8. teo-veslakowsky 16.04.2023 18:50 # teo-veslakowsky
    Помню как "Манчестер Сити" мешками все называли. Западло было называть себя фанатом этого клуба, ну вот время меняется, и "мешки" стали уважаемыми. И вбухивание денег в разных Жо, Элано, Робиньо, Коларова сразу забыли. У "шейхов" получилось заткнуть всем рты:))).

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  9. hammersmith 16.04.2023 18:44 # hammersmith
    поплыли лохи заднеприводные.

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  10. moneycity 16.04.2023 18:44 # moneycity
    Проигрывают калониры, а обоссаны фанаты лузерхуйни. Вот ничего не меняется.

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  11. superperez101 16.04.2023 18:40 # superperez101
    на самом деле было бы просто красиво если б лэмпард уронил челси в шип
    позднее, пеп свалит, а ситу оштрафуют, отберут чемпионства и тоже отправят в шип
    там и будут бодаться эти два недоклуба-мешка

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  12. true-manc 16.04.2023 18:36 # true-manc
    трансферные балансы клубов АПЛ за последние 5 сезонов

    Сити:
    -259.64m
    ливерпул:
    -287.68m
    арсенал:
    -549.61m
    маню:
    -611.00m
    челси:
    -740.39m

    https://www.transfermarkt.co.uk/premier-league/fuenfjahresvergleich/wettbewerb/GB1


    получается КОРОЛИ самый грамотный в финансовом плане клуб только дауны будут спорить

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  13. lexa-arsenal 16.04.2023 18:35 # lexa-arsenal
    Артета верим!

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  14. kukuruzko 16.04.2023 18:35 # kukuruzko
    это зря(

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  15. wengerrrro 16.04.2023 18:34 # wengerrrro
    на самом деле конечно, математически все все равно решится на этихаде, но морально после такого команда уже не вывезет и думаю тут все.

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  16. superperez101 16.04.2023 18:32 # superperez101
    а теперь давление только усилится, и выдержат ли его молодые неопытные игроки арсенала - вопрос
    сити в этом плане даст прикурить
    впереди очная встреча и привет балет

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  17. sausage 16.04.2023 18:30 # sausage
    А вы заметили, что даже с пенсами здесь кто-то дискутирует и иногда что-то обсуждает, а не только ссыт им на бестолковки, а вот глоров Сити тут даже не замечают, как бы они не хорохорились. Вот до чего никчёмные эти полторы особи.

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  18. ian 16.04.2023 18:29 # ian
    Арсенал похоже продался
    Кроенке поссал на фанов

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  19. heyoung 16.04.2023 18:26 # heyoung
    Гей параду не быть?

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  20. royal-arsenal 16.04.2023 18:23 # royal-arsenal
    Арсенал чемпион!

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