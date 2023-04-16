"Арсенал" упустил победу против "Вест Хэма"
Ведя с преимуществом в два гола, "Арсенал" упустил победу в гостях у "Вест Хэма" — 2:2.
Относительно выезда к "Генту" в Лиге Конференций в минувший четверг в стартовом составе "молотобойцев" уцелели лишь Владимир Цоуфал, Деклан Райс и Джаррод Боуэн.
По сравнению с прошлым уикендом "канониры" недосчитались Александра Зинченко, чье место на левом фланге обороны занял Киран Тирни.
Первая же вразумительная атака "Арсенала" в матче увенчалась голом. Это случилось уже на седьмой минуте, когда Габриэль Жезус у дальней штанги просто подставил ногу после идеального прострела Бена Уайта вдоль ворот — 0:1.
Не успев прийти в себя, "Вест Хэм" пропустил и второй. Со второй попытки у Габриэля Мартинелли прошла подача в штрафную, а открывшийся возле дальней штанги Мартин Эдегор пробил в касание по летящему мячу — 0:2.
В дальнейшем гости контролировали игру. Хозяева были просто лишены мяча, чтобы реально угрожать воротам Аарона Рамсдейла.
Ничего не предвещало беды для "канониров", но на 31-й минуте Габриэль Магаэльяс нелепейшим образом сбил в своей штрафной Пакету. Был назначен пенальти, и Саид Бенрахма развел мяч и Рамсдейла по разным углам — 1:2.
После пропущенного гола игра у "Арсенала" разладилась, а "Вест Хэм", напротив, поверил в себя и принялся безостановочно атаковать.
В перерыве, как показалось, гости пришли в себя и вскоре после начала второго тайма заработали свой пенальти. Мичейл Антонио нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, предоставив Букайо Сака шанс отличиться с 11-метровой отметки, но удар молодого англичанина вышел неточным.
Промах Сака окрылил "молотобойцев", и на 54-й минуте Джаррод Боуэн сравнял счет, пробив по летящему мячу с отскоком от газона — 2:2.
Ничья не устраивала "Арсенал", однако атаковать против поверившей в себя команды "канонирам" было непросто. "Вест Хэм" тоже чувствовал, что может вырвать победу и на 81-й минуте это едва не сделал — Антонио головой пробил в крестовину.
В итоге ничейный счет так и остался на табло до финального конца. В концовке ни у той, ни у другой команды не было реальных моментов.
После двух быстрых голов казалось, что этот матч станет легкой прогулкой для "Арсенала", однако реальность оказалось другой. "Канониры" пропустили необязательные голы и не реализовали пенальти
"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче
16.04.2023 18:00
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Последние комментарии:
Считаю, что все победы до создания АПЛ нужно приравнять к любительскому футболу и учитывать поскольку-постольку, просто как футбол до нашей эры. Развлечение мужиков на выходных после основной работы. Профессионального спорта там было ноль. А гордиться там какими-то «титулами» и «историей», это просто позор. Так будет правильно :)
(ответить)
Вот и все. Гелевый аут.
(ответить)
Динь Лижень норм пидорашку ебет
(ответить)
не плачьте гунеры, вы хотя бы попытались. с тремя составами голубых отбросов ничего не поделать - у них давно все куплено, судьи, трибунал, ФФП. АПЛ потихоньку становится чемпионатом одной команды, которая сует свои грязные деньги во все щели, которые на выхлопе могут дать результат.
(ответить)
16.04.2023 18:56 #
hammersmith
стали уважаемыми
Источник: http://fapl.ru/posts/99819/?c=1
только хуесосами
Источник: http://fapl.ru/posts/99819/?c=1
Сити запасной аэродром пенсов - это правда
(ответить)
Ливерпуль трамплин, смищно читать отмазки мешков хрю хрю
(ответить)
У сэра Алекса в «МЮ» был Скоулз, но он пытался подписать Джеррарда. У Моуринью в «Челси» был Лэмпард, но он пытался подписать Джеррарда. У «Ливерпуля» был Джеррард, и они никогда не думали, чтобы купить Скоулза ила Лэмпарда. Это говорит о многом».
(ответить)
Помню как "Манчестер Сити" мешками все называли. Западло было называть себя фанатом этого клуба, ну вот время меняется, и "мешки" стали уважаемыми. И вбухивание денег в разных Жо, Элано, Робиньо, Коларова сразу забыли. У "шейхов" получилось заткнуть всем рты:))).
(ответить)
поплыли лохи заднеприводные.
(ответить)
Проигрывают калониры, а обоссаны фанаты лузерхуйни. Вот ничего не меняется.
(ответить)
на самом деле было бы просто красиво если б лэмпард уронил челси в шип
позднее, пеп свалит, а ситу оштрафуют, отберут чемпионства и тоже отправят в шип
там и будут бодаться эти два недоклуба-мешка
(ответить)
трансферные балансы клубов АПЛ за последние 5 сезонов
Сити:
-259.64m
ливерпул:
-287.68m
арсенал:
-549.61m
маню:
-611.00m
челси:
-740.39m
https://www.transfermarkt.co.uk/premier-league/fuenfjahresvergleich/wettbewerb/GB1
получается КОРОЛИ самый грамотный в финансовом плане клуб только дауны будут спорить
(ответить)
Артета верим!
(ответить)
это зря(
(ответить)
на самом деле конечно, математически все все равно решится на этихаде, но морально после такого команда уже не вывезет и думаю тут все.
(ответить)
а теперь давление только усилится, и выдержат ли его молодые неопытные игроки арсенала - вопрос
сити в этом плане даст прикурить
впереди очная встреча и привет балет
(ответить)
А вы заметили, что даже с пенсами здесь кто-то дискутирует и иногда что-то обсуждает, а не только ссыт им на бестолковки, а вот глоров Сити тут даже не замечают, как бы они не хорохорились. Вот до чего никчёмные эти полторы особи.
(ответить)
Арсенал похоже продался
Кроенке поссал на фанов
(ответить)
Гей параду не быть?
(ответить)
Арсенал чемпион!
(ответить)
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