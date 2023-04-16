"Арсенал" упустил победу против "Вест Хэма"

Ведя с преимуществом в два гола, "Арсенал" упустил победу в гостях у "Вест Хэма" — 2:2.

Относительно выезда к "Генту" в Лиге Конференций в минувший четверг в стартовом составе "молотобойцев" уцелели лишь Владимир Цоуфал, Деклан Райс и Джаррод Боуэн.



По сравнению с прошлым уикендом "канониры" недосчитались Александра Зинченко, чье место на левом фланге обороны занял Киран Тирни.



Первая же вразумительная атака "Арсенала" в матче увенчалась голом. Это случилось уже на седьмой минуте, когда Габриэль Жезус у дальней штанги просто подставил ногу после идеального прострела Бена Уайта вдоль ворот — 0:1.



Не успев прийти в себя, "Вест Хэм" пропустил и второй. Со второй попытки у Габриэля Мартинелли прошла подача в штрафную, а открывшийся возле дальней штанги Мартин Эдегор пробил в касание по летящему мячу — 0:2.



В дальнейшем гости контролировали игру. Хозяева были просто лишены мяча, чтобы реально угрожать воротам Аарона Рамсдейла.



Ничего не предвещало беды для "канониров", но на 31-й минуте Габриэль Магаэльяс нелепейшим образом сбил в своей штрафной Пакету. Был назначен пенальти, и Саид Бенрахма развел мяч и Рамсдейла по разным углам — 1:2.



После пропущенного гола игра у "Арсенала" разладилась, а "Вест Хэм", напротив, поверил в себя и принялся безостановочно атаковать.



В перерыве, как показалось, гости пришли в себя и вскоре после начала второго тайма заработали свой пенальти. Мичейл Антонио нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, предоставив Букайо Сака шанс отличиться с 11-метровой отметки, но удар молодого англичанина вышел неточным.



Промах Сака окрылил "молотобойцев", и на 54-й минуте Джаррод Боуэн сравнял счет, пробив по летящему мячу с отскоком от газона — 2:2.



Ничья не устраивала "Арсенал", однако атаковать против поверившей в себя команды "канонирам" было непросто. "Вест Хэм" тоже чувствовал, что может вырвать победу и на 81-й минуте это едва не сделал — Антонио головой пробил в крестовину.



В итоге ничейный счет так и остался на табло до финального конца. В концовке ни у той, ни у другой команды не было реальных моментов.



После двух быстрых голов казалось, что этот матч станет легкой прогулкой для "Арсенала", однако реальность оказалось другой. "Канониры" пропустили необязательные голы и не реализовали пенальти



"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче