31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 15 апреля, семью поединками стартует 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — НЬЮКАСЛ 14:30



"Астон Вилла" может впервые с 1998 года оформить пять побед кряду в высшем дивизионе. "Ньюкасл" выиграл все пять последних матчей в Премьер-Лиге. "Вилланы" выиграли все три последних домашних встречи с "сороками" с одинаковым счетом 2:0.



"Вилле" предстоит оценить состояние вингера Леона Бэйли, которого беспокоило растяжение задней поверхности бедра. Мэтти Кэш, Бубакар Камара и Филиппе Коутиньо по-прежнему травмированы.



Вингер "Ньюкасла" Мигель Альмирон идет на поправку после травмы бедра с опережением графика, но ему все еще нужно время. Также вне игры Аллан Сен-Максимен.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — БРЕНТФОРД 17:00



"Вулверхэмптон" выиграл четыре из шести последних домашних матчей в Премьер-Лиге, все четыре этих победы одержав без пропущенных голов. Над "Брентфордом" нависла угроза впервые в этом сезоне оформить три поражения подряд в чемпионате. "Волки" проиграли только одну из семи последних встреч с "пчелами" в чемпионате (4 победы, 2 ничьи) — 0:2 дома в прошлом сезоне.



"Вулверхэмптон" будет лишен дисквалифицированных Хонни и Рубена Невеша. Матеуш Нунеш под вопросом.



Капитан "Брентфорда" Понтус Янссон рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за повреждения задней поверхности бедра. Кристоффер Айер, Фрэнк Оньека и Кин Льюис-Поттер также находятся в лазарете.



ТОТТЕНХЭМ — БОРНМУТ 17:00



"Тоттенхэм" выиграл все пять последних домашних матчей в Премьер-Лиге, хотя до этого проиграл четыре из пяти. В прошлый уикенд, одолев "Лестер", "Борнмут" одержал только свою третью выездную победу в этом сезоне Премьер-Лиги. "Шпоры" выиграли все пять последних домашних встреч с "вишенками" с общим счетом 16:2.



"Тоттенхэм" по-прежнему не может рассчитывать на Бена Дэвиса, Эмерсона Рояла, Райана Сессеньона, Ива Биссума, Родриго Бентанкура и Лукаса Моуру. Тренер Кристиан Стеллини займет свое место у бровки, несмотря на удаление против "Брайтона".



"Борнмут" приветствует вернувшегося в строй Маркоса Сенеси, но Райану Фредериксу, Джуниору Станисласу и Хамеду Траоре все еще нужно время.



САУТГЕМПТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



"Саутгемптон" потерпел уже 19 поражений, и это рекорд Премьер-Лиги для одного сезона из 38 туров. После возвращения Роя Ходжсона "Кристал Пэлас" выиграл оба свои матча, хотя до этого не знал побед 13 поединков кряду во всех турнирах. В 22 последних выездах к "святым" в рамках высшего дивизиона "орлы" ни разу не уходили с поля без пропущенного гола.



Полузащитник "Саутгемптона" Ромео Лавиа под вопросом из-за напряжения в области задней поверхности бедра. Мислав Оршич, Хуан Лариос, Мохамед Салису и Че Адамс вне игры.



Нападающий "Пэлас" Одсонн Эдуар решил свои проблемы с лодыжкой, но Висенте Гуаита, Натаниэль Клайн, Натан Фергюсон и Уилфрид Заха по-прежнему травмированы.



ЭВЕРТОН — ФУЛХЭМ 17:00



"Эвертон" набрал 12 очков в 10 матчах Премьер-Лиги при Шоне Даче, хотя до этого — только 15 в 20. "Фулхэм" потерпел пять поражений кряду с учетом всех соревнований, включая четыре в Премьер-Лиге. "Ириски" проиграли лишь две из 14 последних встреч с "дачниками" в чемпионате (9 побед, 3 ничьи).



Защитник "Эвертона" Шеймус Коулмен пропустит этот матч из-за небольшой травмы задней поверхности бедра. Доминик Калверт-Левин возобновил полноценные тренировки, Абдулай Дукуре все еще дисквалифицирован.



Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович продолжает отбывать свою восьмматчевую дисквалификацию. Левен Курзава продолжает лечиться.



ЧЕЛСИ — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" не знает побед уже четыре матча Премьер-Лиги кряду, а в четырех последних с учетом всех соревнований не забил ни одного гола. Поражение от "Тоттенхэма" в прошлый уикенд стало для "Брайтона" первым в шести последних поединках. "Синие" еще никогда не проигрывали дома "чайкам" в рамках чемпионата (5 побед, 2 ничьи, 1 пропущенный гол).



Защитник "Челси" Калиду Кулибали пропустит несколько недель с травмой задней поверхности бедра. Впервые с февраля может сыграть Мейсон Маунт.



Защитник Леви Колуилл не сыграет за "Брайтон" из-за условий своей аренды. Тарику Лэмпти потребуется еще пара недель ввиду проблем с коленом.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛЕСТЕР 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" выиграл семь из восьми последних матчей в Премьер-Лиге (1 ничья). "Лестер" набрал только одно очко из 24 последних, и это худший результат в дивизионе за этот отрезок. "Горожане" одержал 10 побед в 12 последних встречах с "лисами" в Премьер-Лиге (2 ничьи).



Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне должен быть в порядке, несмотря на замену против "Баварии" посреди недели. Фил Фоден продолжает восстановление после операции.



Вингер "Лестера" Харви Барнс вне игры с травмой задней поверхности бедра. Также отсутствует Рикарду Перейра, но Юри Тилеманс уже выздоровел.