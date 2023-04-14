Полиция сняла подозрения с игрока Премьер-Лиги насчет педофилии
С неназванного игрока Премьер-Лиги были сняты подозрения насчет педофилии.
Предполагаемый педофил, чье имя не может быть раскрыто прессой по юридическим причинам, был задержан полицией у себя дома в Манчестере в июле 2021.
Этот футболист, который женат, был немедленно отстранен своим клубом и до недавних пор находился на свободе благодаря внесенному залогу.
Однако по результатам проведенного расследования полиция Большого Манчестера решила не выдвигать обвинений. Таким образом, с игрока сняли все подозрения насчет преступления сексуального характера.
Как отмечает talkSPORT, сейчас этот 33-летний футболист является свободным агентом. Его контракт с клубом Премьер-Лиги — предположительно, "Эвертоном" — истек в прошлом году.
14.04.2023 17:00
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конченная скузня
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кто это?
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Предполагаемый педофил, чье имя не может быть раскрыто прессой по юридическим причинам, был задержан полицией у себя дома в Манчестере в июле 2021.
Источник: http://fapl.ru/posts/99777/
))9)
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