Полиция сняла подозрения с игрока Премьер-Лиги насчет педофилии

Мячи Премьер-Лиги С неназванного игрока Премьер-Лиги были сняты подозрения насчет педофилии.

Предполагаемый педофил, чье имя не может быть раскрыто прессой по юридическим причинам, был задержан полицией у себя дома в Манчестере в июле 2021.

Этот футболист, который женат, был немедленно отстранен своим клубом и до недавних пор находился на свободе благодаря внесенному залогу.

Однако по результатам проведенного расследования полиция Большого Манчестера решила не выдвигать обвинений. Таким образом, с игрока сняли все подозрения насчет преступления сексуального характера.

Как отмечает talkSPORT, сейчас этот 33-летний футболист является свободным агентом. Его контракт с клубом Премьер-Лиги — предположительно, "Эвертоном" — истек в прошлом году.


Метки происшествия, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2023 17:00

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  1. true-manc 14.04.2023 18:00 # true-manc
    конченная скузня

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  2. arsenig 14.04.2023 17:59 # arsenig
    кто это?

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  3. gerrard08 14.04.2023 17:41 # gerrard08
    Предполагаемый педофил, чье имя не может быть раскрыто прессой по юридическим причинам, был задержан полицией у себя дома в Манчестере в июле 2021.


    Источник: http://fapl.ru/posts/99777/

    ))9)

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