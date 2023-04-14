Луис Диас снова готов играть за "Ливерпуль"

Нападающий Луис Диас готов вернуться к выступлениям за"Ливерпуль" после полугода отсутствия.

Диас утвердился в "Ливерпуле" очень важным игроком после своего перехода из "Порту" в январе 2022, однако первый полный сезон Диаса в Англии был нарушен тяжелой травмой.



Диас повредил свое колено против "Арсенала" в октябре и только в конце марта возобновил полноценные тренировки. Однако сейчас 26-летний колумбиец уже в полном порядке и готов сыграть против "Лидса" в ближайший понедельник.



"Он на 100 процентов готов в тренировках. Он совершенно готов, и теперь нам нужно его интегрировать. Он будет в заявке, если ничего не случится", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа talkSPORT.