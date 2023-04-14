МЮ упустил победу над "Севильей" из-за двух автоголов в концовке
Два поздних автогола оставили "Манчестер Юнайтед" без победы в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Севильи" — 2:2.
Впервые с 14 февраля в стартовом составе "красных дьяволов" появился Антони Мартиаль. Рафаэль Варан воссоединился с Лисандро Мартинесом в центре обороны. Также вышел с первых минут дисквалифицированных во внутренних турнирах Каземиро.
Мяч побывал в воротах "Севильи" уже спустя полминуты после начала матча, однако гол реализовавшего выход один на один Джейдона Санчо не был засчитан из-за офсайда.
"Юнайтед" играл по-хозяйски в начале матча, почти не позволяя сопернику касаться мяча. На 13-й минуте Антони плотным ударом из пределов штрафной проверил голкипера гостей Яссина Буну.
А уже на 14-й минуте "дьяволы" открыли счет. Бруну Фернандеш сделал отличную передачу в штрафную, где Марсель Забитцер, избежав офсайда, принял мяч, развернулся и вторым касанием пробил над плечом Буну — 1:0.
Прошло семь минут, и "Севилья" пропустили еще раз. Мартиаль из глубина поля сделал передачу на рывок Забитцера, который вошел в штрафную по левому краю и нанес удар мимо Буну — 2:0.
В дальнейшем "Юнайтед" весьма уверенно контролировал игру, а "Севилье" еще повезло остаться в полном составе, потому что Эрик Ламела едва не схлопотал удаление за грубый фол против Каземиро.
Свой первый и единственный реальный момент в первые 45 минут гости создали уже в добавленное время, когда Танги Ньянзу пробил головой прямо в Давида Де Хеа.
Во втором тайме "Севилья" предпринимала попытки вернуться в игру, но делала это неубедительно и, скорее, могла пропустить еще. Один только Антони имел два хороших момента, во втором случае попав в крестовину.
На 84-й минуте гостям все-таки удалось отквитать один гол. Это вышедший на замену бывший вингер "Манчестер Сити" Хесус Навас пытался сделать прострел в штрафной, но попал в Тирелла Маласиа, от которого мяч срикошетил в ворота — 2:1.
Уже в компенсированное время Юссеф Эн-Несири едва не сравнял счет, но Де Хеа спас свою команду. Но это был еще не конец, потому что в следующей атаке Эн-Несири с рикошетом от головы Харри Магуайра все-таки избавил "Севилью" от поражения — 2:2.
"Юнайтед" откровенно провалил концовку матча, пропустив два нелепейших гола, вдобавок потерял с дисквалификацией Бруну Фернандеша на ответный матч и, возможно, Лисандро Мартинеса с травмой.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 2:2 (0:2)
Голы: Забитцер 14, 21 — Маласиа 84 (авт), Магуайр 90 (авт).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Варан (Магуайр 45) Мартинес, Маласиа, Каземиро, Фернандеш (Эриксен 62), Антони (Пельистри 81), Забитцер, Санчо (Эланга 63), Мартиаль (Вегхорст 62).
"Севилья": Буну, Акунья, Маркао, Ньянзу (Сусо 73), Монтиель (Гомес 90), Гудель, Фернандо, Торрес (Навас 45), Ракитич, Окампос, Ламела (Эн-Несири 67).
Предупреждения: Фернандеш, Антони, Пельистри — Ракитич, Ламела, Монтиэль, Акунья, Гудель.
14.04.2023 00:00
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Хохлы с армянами даже речевки попиздили у своих русских хозяев, М-да. Ещё и наркоша туда же
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Настроенный русским армянин, каждый армянин
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Ссу на скюмовских сектантов!
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Олекса-Орсенал + её дырявый Онал,ублажьте девочку
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В самом конце ахахахаххахахахахахахахахаххахахахахахахахахаххахахахахахахахахаххахахаха
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Тен Хаг: "Это другой Харри Магуайр, нежели раньше"
Источник: http://fapl.ru/posts/99762/
Арююююююююююю
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2 аг, ахахаххахахахахахахахахаххахахахаххахахахахахахахахаххахахахахахахахах
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13.04.2023 22:46 # удалить
v-0987654321
Наркот - это ишаК
Наркот он же заглот
Наркот квадратноголовый
Наркот яблорус
Наркот евнух
Наркот муж Остера
Столько кликух у это го животного иногда не догоняю про кого идёт речь
Добавьте, еще какие?
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13.04.2023 23:10 #
iskander8sg
Канарейка, бульбофраер, пёс и тд
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13.04.2023 23:11 #
true-manc
Наркот ето КОРОЛЬ фапла
Источник: http://fapl.ru/posts/99755/?c=1#c7761394
Еще какие?
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ОРУУУУУУУУУУУУУУУУ
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Концовка - просто мякотка. Словно Шпор смотрел.
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Арююююю
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