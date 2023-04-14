МЮ упустил победу над "Севильей" из-за двух автоголов в концовке

Два поздних автогола оставили "Манчестер Юнайтед" без победы в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Севильи" — 2:2.

Впервые с 14 февраля в стартовом составе "красных дьяволов" появился Антони Мартиаль. Рафаэль Варан воссоединился с Лисандро Мартинесом в центре обороны. Также вышел с первых минут дисквалифицированных во внутренних турнирах Каземиро.



Мяч побывал в воротах "Севильи" уже спустя полминуты после начала матча, однако гол реализовавшего выход один на один Джейдона Санчо не был засчитан из-за офсайда.



"Юнайтед" играл по-хозяйски в начале матча, почти не позволяя сопернику касаться мяча. На 13-й минуте Антони плотным ударом из пределов штрафной проверил голкипера гостей Яссина Буну.



А уже на 14-й минуте "дьяволы" открыли счет. Бруну Фернандеш сделал отличную передачу в штрафную, где Марсель Забитцер, избежав офсайда, принял мяч, развернулся и вторым касанием пробил над плечом Буну — 1:0.



Прошло семь минут, и "Севилья" пропустили еще раз. Мартиаль из глубина поля сделал передачу на рывок Забитцера, который вошел в штрафную по левому краю и нанес удар мимо Буну — 2:0.



В дальнейшем "Юнайтед" весьма уверенно контролировал игру, а "Севилье" еще повезло остаться в полном составе, потому что Эрик Ламела едва не схлопотал удаление за грубый фол против Каземиро.



Свой первый и единственный реальный момент в первые 45 минут гости создали уже в добавленное время, когда Танги Ньянзу пробил головой прямо в Давида Де Хеа.



Во втором тайме "Севилья" предпринимала попытки вернуться в игру, но делала это неубедительно и, скорее, могла пропустить еще. Один только Антони имел два хороших момента, во втором случае попав в крестовину.



На 84-й минуте гостям все-таки удалось отквитать один гол. Это вышедший на замену бывший вингер "Манчестер Сити" Хесус Навас пытался сделать прострел в штрафной, но попал в Тирелла Маласиа, от которого мяч срикошетил в ворота — 2:1.



Уже в компенсированное время Юссеф Эн-Несири едва не сравнял счет, но Де Хеа спас свою команду. Но это был еще не конец, потому что в следующей атаке Эн-Несири с рикошетом от головы Харри Магуайра все-таки избавил "Севилью" от поражения — 2:2.



"Юнайтед" откровенно провалил концовку матча, пропустив два нелепейших гола, вдобавок потерял с дисквалификацией Бруну Фернандеша на ответный матч и, возможно, Лисандро Мартинеса с травмой.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 2:2 (0:2)



Голы: Забитцер 14, 21 — Маласиа 84 (авт), Магуайр 90 (авт).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Варан (Магуайр 45) Мартинес, Маласиа, Каземиро, Фернандеш (Эриксен 62), Антони (Пельистри 81), Забитцер, Санчо (Эланга 63), Мартиаль (Вегхорст 62).



"Севилья": Буну, Акунья, Маркао, Ньянзу (Сусо 73), Монтиель (Гомес 90), Гудель, Фернандо, Торрес (Навас 45), Ракитич, Окампос, Ламела (Эн-Несири 67).



Предупреждения: Фернандеш, Антони, Пельистри — Ракитич, Ламела, Монтиэль, Акунья, Гудель.