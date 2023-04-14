МЮ упустил победу над "Севильей" из-за двух автоголов в концовке

Давид Де Хеа и Харри Магуайр Два поздних автогола оставили "Манчестер Юнайтед" без победы в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Севильи" — 2:2.

Впервые с 14 февраля в стартовом составе "красных дьяволов" появился Антони Мартиаль. Рафаэль Варан воссоединился с Лисандро Мартинесом в центре обороны. Также вышел с первых минут дисквалифицированных во внутренних турнирах Каземиро.

Мяч побывал в воротах "Севильи" уже спустя полминуты после начала матча, однако гол реализовавшего выход один на один Джейдона Санчо не был засчитан из-за офсайда.

"Юнайтед" играл по-хозяйски в начале матча, почти не позволяя сопернику касаться мяча. На 13-й минуте Антони плотным ударом из пределов штрафной проверил голкипера гостей Яссина Буну.

А уже на 14-й минуте "дьяволы" открыли счет. Бруну Фернандеш сделал отличную передачу в штрафную, где Марсель Забитцер, избежав офсайда, принял мяч, развернулся и вторым касанием пробил над плечом Буну — 1:0.

Прошло семь минут, и "Севилья" пропустили еще раз. Мартиаль из глубина поля сделал передачу на рывок Забитцера, который вошел в штрафную по левому краю и нанес удар мимо Буну — 2:0.

В дальнейшем "Юнайтед" весьма уверенно контролировал игру, а "Севилье" еще повезло остаться в полном составе, потому что Эрик Ламела едва не схлопотал удаление за грубый фол против Каземиро.

Свой первый и единственный реальный момент в первые 45 минут гости создали уже в добавленное время, когда Танги Ньянзу пробил головой прямо в Давида Де Хеа.

Во втором тайме "Севилья" предпринимала попытки вернуться в игру, но делала это неубедительно и, скорее, могла пропустить еще. Один только Антони имел два хороших момента, во втором случае попав в крестовину.

На 84-й минуте гостям все-таки удалось отквитать один гол. Это вышедший на замену бывший вингер "Манчестер Сити" Хесус Навас пытался сделать прострел в штрафной, но попал в Тирелла Маласиа, от которого мяч срикошетил в ворота — 2:1.

Уже в компенсированное время Юссеф Эн-Несири едва не сравнял счет, но Де Хеа спас свою команду. Но это был еще не конец, потому что в следующей атаке Эн-Несири с рикошетом от головы Харри Магуайра все-таки избавил "Севилью" от поражения — 2:2.

"Юнайтед" откровенно провалил концовку матча, пропустив два нелепейших гола, вдобавок потерял с дисквалификацией Бруну Фернандеша на ответный матч и, возможно, Лисандро Мартинеса с травмой.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 2:2 (0:2)

Голы: Забитцер 14, 21 — Маласиа 84 (авт), Магуайр 90 (авт).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Варан (Магуайр 45) Мартинес, Маласиа, Каземиро, Фернандеш (Эриксен 62), Антони (Пельистри 81), Забитцер, Санчо (Эланга 63), Мартиаль (Вегхорст 62).

"Севилья": Буну, Акунья, Маркао, Ньянзу (Сусо 73), Монтиель (Гомес 90), Гудель, Фернандо, Торрес (Навас 45), Ракитич, Окампос, Ламела (Эн-Несири 67).

Предупреждения: Фернандеш, Антони, Пельистри — Ракитич, Ламела, Монтиэль, Акунья, Гудель.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2023 00:00

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  1. true-manc 14.04.2023 00:54 # true-manc
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  2. lexa-arsenal 14.04.2023 00:30 # lexa-arsenal
    Хохлы с армянами даже речевки попиздили у своих русских хозяев, М-да. Ещё и наркоша туда же

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  3. lexa-arsenal 14.04.2023 00:29 # lexa-arsenal
    Настроенный русским армянин, каждый армянин

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  4. narcot 14.04.2023 00:23 # narcot
    Ссу на скюмовских сектантов!

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  5. jirrort 14.04.2023 00:19 # jirrort
    Олекса-Орсенал + её дырявый Онал,ублажьте девочку

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  6. lexa-arsenal 14.04.2023 00:12 # lexa-arsenal
    В самом конце ахахахаххахахахахахахахахаххахахахахахахахахаххахахахахахахахахаххахахаха

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  7. jirrort 14.04.2023 00:11 # jirrort
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Тен Хаг: "Это другой Харри Магуайр, нежели раньше"

    Источник: http://fapl.ru/posts/99762/


    Арююююююююююю

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  8. lexa-arsenal 14.04.2023 00:11 # lexa-arsenal
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  9. v-0987654321 14.04.2023 00:11 # v-0987654321
    13.04.2023 22:46 # удалить
    v-0987654321

    Наркот - это ишаК

    Наркот он же заглот

    Наркот квадратноголовый

    Наркот яблорус

    Наркот евнух

    Наркот муж Остера

    Столько кликух у это го животного иногда не догоняю про кого идёт речь

    Добавьте, еще какие?
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    13.04.2023 23:10 #
    iskander8sg

    Канарейка, бульбофраер, пёс и тд
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    13.04.2023 23:11 #
    true-manc

    Наркот ето КОРОЛЬ фапла

    Источник: http://fapl.ru/posts/99755/?c=1#c7761394

    Еще какие?

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  10. thegodfather 14.04.2023 00:08 # thegodfather
    ОРУУУУУУУУУУУУУУУУ

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  11. brown-ale 14.04.2023 00:07 # brown-ale
    Концовка - просто мякотка. Словно Шпор смотрел.

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  12. pepguardiola 14.04.2023 00:05 # pepguardiola
    Арююююю

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