Тен Хаг: "Это другой Харри Магуайр, нежели раньше"

Харри Магуайр Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил преображение своего капитана Харри Магуайра.

Во второй части этого сезона Магуайр играет гораздо больше, нежели в первой, хотя по-прежнему не имеет твердого места в стартовом составе "Юнайтед".

Однако Тен Хаг очень доволен, когда Магуайр играет — как, например, в победном матче против "Эвертона" в минувшую субботу (2:0).

"Думаю, это другой Харри Магуайр, нежели мы видели в первые недели и месяцы".

"Он так много брал на себя инициативу, доминировал против соперника, вмешивался, отдавал передачи. Это была действительно хорошая игра".

"Харри непросто из-за того, что его чередуют с другими центральными защитниками. Несмотря на это, он показал такую хорошую игру против "Эвертона" с мячом и без мяча, доминируя и диктуя".

"Именно это я и требую, и он заражал этим партнеров", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 309

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 13.04.2023 21:42 # liverpo0ol
    Абсолютно другой маншестер тойлетед, абсолютно новый Макфлаер.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: