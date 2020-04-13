Тен Хаг: "Это другой Харри Магуайр, нежели раньше"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил преображение своего капитана Харри Магуайра.
Во второй части этого сезона Магуайр играет гораздо больше, нежели в первой, хотя по-прежнему не имеет твердого места в стартовом составе "Юнайтед".
Однако Тен Хаг очень доволен, когда Магуайр играет — как, например, в победном матче против "Эвертона" в минувшую субботу (2:0).
"Думаю, это другой Харри Магуайр, нежели мы видели в первые недели и месяцы".
"Он так много брал на себя инициативу, доминировал против соперника, вмешивался, отдавал передачи. Это была действительно хорошая игра".
"Харри непросто из-за того, что его чередуют с другими центральными защитниками. Несмотря на это, он показал такую хорошую игру против "Эвертона" с мячом и без мяча, доминируя и диктуя".
"Именно это я и требую, и он заражал этим партнеров", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
13.04.2023 21:00
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Абсолютно другой маншестер тойлетед, абсолютно новый Макфлаер.
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