Тен Хаг: "Это другой Харри Магуайр, нежели раньше"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил преображение своего капитана Харри Магуайра.

Во второй части этого сезона Магуайр играет гораздо больше, нежели в первой, хотя по-прежнему не имеет твердого места в стартовом составе "Юнайтед".



Однако Тен Хаг очень доволен, когда Магуайр играет — как, например, в победном матче против "Эвертона" в минувшую субботу (2:0).



"Думаю, это другой Харри Магуайр, нежели мы видели в первые недели и месяцы".



"Он так много брал на себя инициативу, доминировал против соперника, вмешивался, отдавал передачи. Это была действительно хорошая игра".



"Харри непросто из-за того, что его чередуют с другими центральными защитниками. Несмотря на это, он показал такую хорошую игру против "Эвертона" с мячом и без мяча, доминируя и диктуя".



"Именно это я и требую, и он заражал этим партнеров", — цитирует Тен Хага Sky Sports.