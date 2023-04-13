Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Севилья"
В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" проведет первую четвертьфинальную встречу Лиги Европы, сыграв дома с "Севильей". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — СЕВИЛЬЯ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
Пройдя "Барселону" и "Реал Бетис" ранее в плей-офф, теперь "Юнайтед" сразится с еще одной испанской командой, которая является самой успешной в истории этого турнира.
"Севилья" шесть раз выигрывала Лигу Европы, а во время своего последнего триумфа здесь — в 2020 году — одолела как раз "красных дьяволов" на стадии 1/2 финала.
Однако этот сезон "Севилья" проводит довольно неважно, сейчас занимая 13-е место в Ла Лиге и в прошлом месяце сменив главного тренера.
- "Юнайтед" еще не побеждал "Севилью" в еврокубках (1 ничья, 1 поражение).
- "Севилья" выходила победителем в шести из восьми противостояний (включая финалы) с английскими командами в плей-офф еврокубков, не справившись только с "Лестером" и "Вест Хэмом".
- "Юнайтед" — только вторая команда, столкнувшаяся в розыгрыше европейского турнира с четырьмя соперниками из одной страны ("Реал Сосьедад", "Барселона", "Реал Бетис", "Севилья") . Первой был "Лидс" в Лиге Чемпионов в сезоне 2000/01 (также четыре из Испании).
- "Севилья" не знает побед уже 11 выездных матчей в еврокубках (5 ничьих, 6 поражений)
- Полузащитник Бруну Фернандеш поучаствовал в 27 голах (13+14) в своих 37 матчах за "Юнайтед" в еврокубках.
"Юнайтед" на несколько недель потерял нападающего Маркуса Рэшфорда с травмой паха. Зато доступен Каземиро, отбывающий четырехматчевую дисквалификацию во внутренних турнирах. Кристиан Эриксен и Антони Мартиаль едва вернулись из лазарета.
13.04.2023 14:00
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Последние комментарии:
сегодня че день ебли яночки чи шо? фатима отдыхает?
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18.03.2022 21:05 #
ian
такие нынче мужчины - грош цена их словам.
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03.06.2022 12:45 #
ian
Послезавтра от нас на Украину едут 2 КАМАЗа гуманитарки, нужны были молодые ребята. Я тоже записался. Поеду, посмотрю.
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03.06.2022 13:07 #
ian
Я даже в Крыму не был, а щас в саму Украину поеду.
Источник: http://fapl.ru/posts/93545/?c=1
03.06.2022 18:49 #
ian
Тут с Херсона есть кто? Оставьте свой телеграмм, состыкуемся
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04.06.2022 13:03 #
ian
В 6 утра выезжаем, но сказали к 4 собраться, в дороге посплю наверно
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04.06.2022 16:48 #
ian
Вот отбросим трусость, но разве не любопытно хохлам выйти на улицу и посмотреть че вообще происходит? Мне отсюда не терпится все посмотреть, с людьми пообщаться. Не пойму их, если честно
Источник: http://fapl.ru/posts/93572/?c=1
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