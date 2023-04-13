Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Севилья"

Каземиро В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" проведет первую четвертьфинальную встречу Лиги Европы, сыграв дома с "Севильей". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — СЕВИЛЬЯ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

Пройдя "Барселону" и "Реал Бетис" ранее в плей-офф, теперь "Юнайтед" сразится с еще одной испанской командой, которая является самой успешной в истории этого турнира.

"Севилья" шесть раз выигрывала Лигу Европы, а во время своего последнего триумфа здесь — в 2020 году — одолела как раз "красных дьяволов" на стадии 1/2 финала.

Однако этот сезон "Севилья" проводит довольно неважно, сейчас занимая 13-е место в Ла Лиге и в прошлом месяце сменив главного тренера.

- "Юнайтед" еще не побеждал "Севилью" в еврокубках (1 ничья, 1 поражение).

- "Севилья" выходила победителем в шести из восьми противостояний (включая финалы) с английскими командами в плей-офф еврокубков, не справившись только с "Лестером" и "Вест Хэмом".

- "Юнайтед" — только вторая команда, столкнувшаяся в розыгрыше европейского турнира с четырьмя соперниками из одной страны ("Реал Сосьедад", "Барселона", "Реал Бетис", "Севилья") . Первой был "Лидс" в Лиге Чемпионов в сезоне 2000/01 (также четыре из Испании).

- "Севилья" не знает побед уже 11 выездных матчей в еврокубках (5 ничьих, 6 поражений)

- Полузащитник Бруну Фернандеш поучаствовал в 27 голах (13+14) в своих 37 матчах за "Юнайтед" в еврокубках.

"Юнайтед" на несколько недель потерял нападающего Маркуса Рэшфорда с травмой паха. Зато доступен Каземиро, отбывающий четырехматчевую дисквалификацию во внутренних турнирах. Кристиан Эриксен и Антони Мартиаль едва вернулись из лазарета.


Метки анонс матча, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 700

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 13.04.2023 15:17 # thegodfather
    сегодня че день ебли яночки чи шо? фатима отдыхает?

    (ответить)

  2. moneycity 13.04.2023 15:04 # moneycity
    18.03.2022 21:05 #
    ian

    такие нынче мужчины - грош цена их словам.

    Источник: http://fapl.ru/posts/92037/?c=1

    (ответить)

  3. moneycity 13.04.2023 15:03 # moneycity
    03.06.2022 12:45 #
    ian

    Послезавтра от нас на Украину едут 2 КАМАЗа гуманитарки, нужны были молодые ребята. Я тоже записался. Поеду, посмотрю.

    Источник: http://fapl.ru/posts/93545/?c=1

    03.06.2022 13:07 #
    ian

    Я даже в Крыму не был, а щас в саму Украину поеду.

    Источник: http://fapl.ru/posts/93545/?c=1

    03.06.2022 18:49 #
    ian

    Тут с Херсона есть кто? Оставьте свой телеграмм, состыкуемся

    Источник: http://fapl.ru/posts/93545/?c=1

    04.06.2022 13:03 #
    ian

    В 6 утра выезжаем, но сказали к 4 собраться, в дороге посплю наверно

    Источник: http://fapl.ru/posts/93563/?c=1

    04.06.2022 16:48 #
    ian

    Вот отбросим трусость, но разве не любопытно хохлам выйти на улицу и посмотреть че вообще происходит? Мне отсюда не терпится все посмотреть, с людьми пообщаться. Не пойму их, если честно

    Источник: http://fapl.ru/posts/93572/?c=1

    (ответить)

  4. narcot 13.04.2023 14:55 # narcot
    АРЮЮЮЮЮ




    Утром 13 апреля перед Генеральным консульством Украины в Кракове 63-летний гражданин Украины неожиданно поджег себя. Его сразу доставили в больницу. По словам правоохранителей, состояние мужчины тяжелое.


    63-летний гражданин Украины восклицал призывы вернуться на родину и защищать страну от россиян. Он обращался, вероятно, к украинским мужчинам, собравшимся перед консульством.

    (ответить)

  5. hunter022 13.04.2023 14:42 # hunter022
    Еврокомиссия пришла к выводу, что замороженные активы ЦБ РФ придется вернуть по завершении конфликта на Украине, сообщает газета Die Welt со ссылкой на документ ЕК.

    Эксперты ЕК пишут, что, с юридической точки зрения, активы ЦБ РФ нельзя просто так передать Украине. "Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки. Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы нельзя трогать, поскольку однажды, когда война закончится, их придется вернуть России", — отметила Die Welt.

    Хохлам по губам...

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  6. hunter022 13.04.2023 14:27 # hunter022
    Странно, на всех гей парадах мира непременно несут украинские флаги.
    Или не странно?

    Своих собратьев защищают?

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  7. alexomck 13.04.2023 14:20 # alexomck
    почему Силва на фото

    (ответить)

  8. narcot 13.04.2023 14:12 # narcot
    ОРУУУУУУУУУУУУУУ



    5 МАРТА 2022 ГОДА
    Президент России Владимир Путин заявляет, что в «спецоперации» в Украине «принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники». Он уверяет, что призывников на войне «нет ни одного», и командование не собирается отправлять их в зону боевых действий.


    8 МАРТА 2022 ГОДА
    Путин в поздравлении с 8 марта повторяет, что солдаты срочной службы «в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать». Он также уверяет, что в России не будет объявлен призыв резервистов из запаса.


    9 МАРТА 2022 ГОДА
    Министерство обороны России признает, что срочники участвуют в войне.


    13 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что в России не будет мобилизации.


    21 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
    Путин объявляет мобилизацию.

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  9. ian 13.04.2023 14:04 # ian
    Компани не стоит пачкаться о Тоттенхэм, лучше уж аутсайдеров возглавить, чем это грязное еврейское болото

    (ответить)

  10. electric 13.04.2023 14:02 # electric
    The first!!!

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