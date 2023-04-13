Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Севилья"

В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" проведет первую четвертьфинальную встречу Лиги Европы, сыграв дома с "Севильей". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — СЕВИЛЬЯ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Пройдя "Барселону" и "Реал Бетис" ранее в плей-офф, теперь "Юнайтед" сразится с еще одной испанской командой, которая является самой успешной в истории этого турнира.



"Севилья" шесть раз выигрывала Лигу Европы, а во время своего последнего триумфа здесь — в 2020 году — одолела как раз "красных дьяволов" на стадии 1/2 финала.



Однако этот сезон "Севилья" проводит довольно неважно, сейчас занимая 13-е место в Ла Лиге и в прошлом месяце сменив главного тренера.



- "Юнайтед" еще не побеждал "Севилью" в еврокубках (1 ничья, 1 поражение).



- "Севилья" выходила победителем в шести из восьми противостояний (включая финалы) с английскими командами в плей-офф еврокубков, не справившись только с "Лестером" и "Вест Хэмом".



- "Юнайтед" — только вторая команда, столкнувшаяся в розыгрыше европейского турнира с четырьмя соперниками из одной страны ("Реал Сосьедад", "Барселона", "Реал Бетис", "Севилья") . Первой был "Лидс" в Лиге Чемпионов в сезоне 2000/01 (также четыре из Испании).



- "Севилья" не знает побед уже 11 выездных матчей в еврокубках (5 ничьих, 6 поражений)



- Полузащитник Бруну Фернандеш поучаствовал в 27 голах (13+14) в своих 37 матчах за "Юнайтед" в еврокубках.



"Юнайтед" на несколько недель потерял нападающего Маркуса Рэшфорда с травмой паха. Зато доступен Каземиро, отбывающий четырехматчевую дисквалификацию во внутренних турнирах. Кристиан Эриксен и Антони Мартиаль едва вернулись из лазарета.