Мане отстранен "Баварией" за то, что ударил Сане
Бывший нападающий "Ливерпуля" Садио Мане был отстранен своим бывшим клубом "Баварией" за то, что ударил своего партнера по команде Лероя Сане.
В минувший вторник "Бавария" сокрушительно проиграла первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" со счетом 3:0.
У экс-вингера "Сити" Сане и вышедшего на заключительные 20 минут Мане возникли разногласия еще на поле "Этихад", а в раздевалке они продолжили выяснять отношения.
Как сообщает Sky Sports, Лерой получил рассечение губы после удара Садио. Двух драчунов растащили по разным сторонам партнеры по команде, а по возвращении в Мюнхен боссы клуба приняли решение о наказании.
В прессе даже появились слухи, что "Бавария" может разорвать контракт с Мане, купленным прошлым летом у "Ливерпуля", но пока было решено оштрафовать Садио и отстранить его от участия в матче Бундеслиги против "Хоффенхайма" в субботу.
Ожидается, что Мане также извинится перед всей командой за своей поведение. Сыграет ли Садио в ответном матче против "Сити" на следующей неделе, неясно.
13.04.2023 19:00
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по старой привычке вьебал ему
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Чот я запуталсо - кто кому бывший?
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Ты можешь уйти из Ливерпуля, но Ливерпуль останется
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Красавчик, чёрный Властелин! С ноги бля этому говнюку из голубой луны
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Просто он говноед из ванючей бензоколонки, а таких нужно хуярить инста сорри.
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