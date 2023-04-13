Мане отстранен "Баварией" за то, что ударил Сане

Садио Мане и Лерой Сане Бывший нападающий "Ливерпуля" Садио Мане был отстранен своим бывшим клубом "Баварией" за то, что ударил своего партнера по команде Лероя Сане.

В минувший вторник "Бавария" сокрушительно проиграла первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" со счетом 3:0.

У экс-вингера "Сити" Сане и вышедшего на заключительные 20 минут Мане возникли разногласия еще на поле "Этихад", а в раздевалке они продолжили выяснять отношения.

Как сообщает Sky Sports, Лерой получил рассечение губы после удара Садио. Двух драчунов растащили по разным сторонам партнеры по команде, а по возвращении в Мюнхен боссы клуба приняли решение о наказании.

В прессе даже появились слухи, что "Бавария" может разорвать контракт с Мане, купленным прошлым летом у "Ливерпуля", но пока было решено оштрафовать Садио и отстранить его от участия в матче Бундеслиги против "Хоффенхайма" в субботу.

Ожидается, что Мане также извинится перед всей командой за своей поведение. Сыграет ли Садио в ответном матче против "Сити" на следующей неделе, неясно.


Метки Бавария, Лига Чемпионов, Мане, Манчестер Сити, происшествия, Сане

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 13.04.2023 20:24 # tursa
    по старой привычке вьебал ему

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  2. mitrich 13.04.2023 20:08 # mitrich
    Чот я запуталсо - кто кому бывший?

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  3. sisyazavr 13.04.2023 19:58 # sisyazavr
    Ты можешь уйти из Ливерпуля, но Ливерпуль останется

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  4. apl-nash 13.04.2023 19:40 # apl-nash
    Красавчик, чёрный Властелин! С ноги бля этому говнюку из голубой луны

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  5. bangladesh 13.04.2023 19:19 # bangladesh
    Просто он говноед из ванючей бензоколонки, а таких нужно хуярить инста сорри.

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  6. largo-winch 13.04.2023 19:13 # largo-winch
    0
    0 лч
    0

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