Мане отстранен "Баварией" за то, что ударил Сане

Бывший нападающий "Ливерпуля" Садио Мане был отстранен своим бывшим клубом "Баварией" за то, что ударил своего партнера по команде Лероя Сане.

В минувший вторник "Бавария" сокрушительно проиграла первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" со счетом 3:0.



У экс-вингера "Сити" Сане и вышедшего на заключительные 20 минут Мане возникли разногласия еще на поле "Этихад", а в раздевалке они продолжили выяснять отношения.



Как сообщает Sky Sports, Лерой получил рассечение губы после удара Садио. Двух драчунов растащили по разным сторонам партнеры по команде, а по возвращении в Мюнхен боссы клуба приняли решение о наказании.



В прессе даже появились слухи, что "Бавария" может разорвать контракт с Мане, купленным прошлым летом у "Ливерпуля", но пока было решено оштрафовать Садио и отстранить его от участия в матче Бундеслиги против "Хоффенхайма" в субботу.



Ожидается, что Мане также извинится перед всей командой за своей поведение. Сыграет ли Садио в ответном матче против "Сити" на следующей неделе, неясно.