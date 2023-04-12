Лэмпард отреагировал на слухи о том, что он был назначен по рекомендации комика

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отреагировал на слухи о том, что решение о его назначении владелец клуба Тодд Бели принял после совета комика Джеймса Кордена.

На прошлой неделе Лэмпард принял управление первой командой "Челси" на остаток сезона, а в прессе появились слухи, что Бели так поступил после рекомендации Кордена.



Лэмпард не знает, правда это или нет, но считает, что люди недооценивают американского владельца "синих".



"Я видел заголовки насчет Джеймса Кордена, и я абсолютно не в курсе, правда это или нет. Естественно, это необычный заголовок".



"Когда я смотрю на успехи Тодда Бели и владельцев "Челси", я думаю, вы должны проявить уважение к их успехам и уважительно отнестись к идее о том, что их решения базируются больше, чем на разговоре с одним человеком", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.