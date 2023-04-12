Команды Премьер-Лиги проведут предсезонный турнир в США

Предсезонный турнир Премьер-Лиги в США Шесть команд Премьер-Лиги проведут предсезонный турнир в Соединенных Штатах грядущим летом.

У Премьер-Лиги уже есть опыт организации турниров за рубежом для своих команд. Речь, конечно, идет о Premier League Asia Trophy, первый розыгрыш которого состоялся еще в 2003 году.

На сей раз местом дислокации своего предсезонного турнира Премьер-Лига выбрала не Азию, а Северную Америку.

Турнир под названием Premier League Summer Series будет содержать девять матчей, которые пройдут с 22 по 30 июля в пяти больших городах восточного побережья США.

А участие в нем примут "Челси", "Ньюкасл", "Брайтон", "Астон Вилла", "Брентфорд" и "Фулхэм".


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2023 08:00

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  1. blueswin 12.04.2023 09:15 # blueswin
    всё верно, кому нужно с Баварией, Барселоной и Ювентусом матчи в июле

    форму набирать лучше против Бирмингема и Мидлсборо с Селтиком

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  2. hammersmith 12.04.2023 08:36 # hammersmith
    "Челси", "Ньюкасл", "Брайтон", "Астон Вилла", "Брентфорд" и "Фулхэм".

    Источник: http://fapl.ru/posts/99729/

    самые лоховские команды, пздц

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  3. gerry 12.04.2023 08:13 # gerry
    Premier League Serednyak series

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