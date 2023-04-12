Команды Премьер-Лиги проведут предсезонный турнир в США

Шесть команд Премьер-Лиги проведут предсезонный турнир в Соединенных Штатах грядущим летом.

У Премьер-Лиги уже есть опыт организации турниров за рубежом для своих команд. Речь, конечно, идет о Premier League Asia Trophy, первый розыгрыш которого состоялся еще в 2003 году.



На сей раз местом дислокации своего предсезонного турнира Премьер-Лига выбрала не Азию, а Северную Америку.



Турнир под названием Premier League Summer Series будет содержать девять матчей, которые пройдут с 22 по 30 июля в пяти больших городах восточного побережья США.



А участие в нем примут "Челси", "Ньюкасл", "Брайтон", "Астон Вилла", "Брентфорд" и "Фулхэм".