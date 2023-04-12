Команды Премьер-Лиги проведут предсезонный турнир в США
Шесть команд Премьер-Лиги проведут предсезонный турнир в Соединенных Штатах грядущим летом.
У Премьер-Лиги уже есть опыт организации турниров за рубежом для своих команд. Речь, конечно, идет о Premier League Asia Trophy, первый розыгрыш которого состоялся еще в 2003 году.
На сей раз местом дислокации своего предсезонного турнира Премьер-Лига выбрала не Азию, а Северную Америку.
Турнир под названием Premier League Summer Series будет содержать девять матчей, которые пройдут с 22 по 30 июля в пяти больших городах восточного побережья США.
А участие в нем примут "Челси", "Ньюкасл", "Брайтон", "Астон Вилла", "Брентфорд" и "Фулхэм".
12.04.2023 08:00
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всё верно, кому нужно с Баварией, Барселоной и Ювентусом матчи в июле
форму набирать лучше против Бирмингема и Мидлсборо с Селтиком
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"Челси", "Ньюкасл", "Брайтон", "Астон Вилла", "Брентфорд" и "Фулхэм".
Источник: http://fapl.ru/posts/99729/
самые лоховские команды, пздц
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Premier League Serednyak series
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