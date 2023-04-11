"Манчестер Сити" сокрушил "Баварию"

"Манчестер Сити" сделал большой шаг по направлению полуфинальной стадии Лиги Чемпионов, сокрушив дома "Баварию" со счетом 3:0.

В стартовом составе "горожан" произошло только одно изменение относительно предыдущего матча. Это Бернарду Силва появился вместо переместившегося в запас Рияда Махреза.



"Сити" сразу же принялся нагнетать давление, однако "Бавария" его уверенно выдерживала и почти не позволяла сопернику быть. Свой первый удар в створ хозяева нанесли только на 21-й минуте — это Эрлинг Холанд направил мяч прямо в Янна Зоммера.



На 26-й минуте гости ответили опасным ударом Джамала Мусиалы из пределов штрафной, однако Рубен Диаш самоотверженно бросился под мяч.



Прошла еще минута и счет был открыт. Родри нанес роскошный крученый удар с дистанции, поразив верхний угол ворот — 1:0.



На 34-й минуте "Бавария", не успев прийти в себя, едва не пропустила второй гол, но Зоммер, уже лежа, отразил удар Илкая Гюндогана с близкого расстояния.



Гости гораздо бодрее начали второй тайм, создав несколько моментов у ворот Эдерсона, но тот действовал надежно.



"Сити" погасил этот порыв соперника ударами Натана Аке и Диаша, однако Зоммер оба раза выручил свою команду.



Затем "горожане" стали добавлять и на 70-й минуте удвоили счет. "Бавария" ошиблась при выходе из обороны, а совершивший перехват Джек Грилиш сделал пас пяткой на Холанда, который с левого края штрафной выполни передачу поперек площадки на голову Силвы — 2:0.



Спустя шесть минут хозяева добили соперника. После заброса в штрафную Джон Стоунс выполнил скидку на Холанда, а тот внес мяч в ворота с близкого расстояния — 3:0.



Концовку матча "Сити" провел в атаках и имел несколько хороших возможностей, чтобы забить еще, но счет остался прежним.



"Сити" провел великолепный матч против команды, которая только перестраивается на новый лад при Томасе Тухеле. С таким голевым перевесом ответный выезд в Мюнхен выглядит формальностью.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 3:0 (1:0)



Голы: Родри 27, Силва 70, Холанд 76.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Диаш, Аке, Родри, Де Брюйне (Альварес 68), Гюндоган, Силва, Грилиш, Холанд.



"Бавария": Зоммер, Павар, Упамекано, Де Лигт, Дэвис (Канселу 81), Киммих, Горетцка, Мусиала (Мане 69), Сане, Гнабри (Мюллер 80), Коман.



Предупреждения: Силва — Дэвис, Павар.