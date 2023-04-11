"Манчестер Сити" сокрушил "Баварию"

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" сделал большой шаг по направлению полуфинальной стадии Лиги Чемпионов, сокрушив дома "Баварию" со счетом 3:0.

В стартовом составе "горожан" произошло только одно изменение относительно предыдущего матча. Это Бернарду Силва появился вместо переместившегося в запас Рияда Махреза.

"Сити" сразу же принялся нагнетать давление, однако "Бавария" его уверенно выдерживала и почти не позволяла сопернику быть. Свой первый удар в створ хозяева нанесли только на 21-й минуте — это Эрлинг Холанд направил мяч прямо в Янна Зоммера.

На 26-й минуте гости ответили опасным ударом Джамала Мусиалы из пределов штрафной, однако Рубен Диаш самоотверженно бросился под мяч.

Прошла еще минута и счет был открыт. Родри нанес роскошный крученый удар с дистанции, поразив верхний угол ворот — 1:0.

На 34-й минуте "Бавария", не успев прийти в себя, едва не пропустила второй гол, но Зоммер, уже лежа, отразил удар Илкая Гюндогана с близкого расстояния.

Гости гораздо бодрее начали второй тайм, создав несколько моментов у ворот Эдерсона, но тот действовал надежно.

"Сити" погасил этот порыв соперника ударами Натана Аке и Диаша, однако Зоммер оба раза выручил свою команду.

Затем "горожане" стали добавлять и на 70-й минуте удвоили счет. "Бавария" ошиблась при выходе из обороны, а совершивший перехват Джек Грилиш сделал пас пяткой на Холанда, который с левого края штрафной выполни передачу поперек площадки на голову Силвы — 2:0.

Спустя шесть минут хозяева добили соперника. После заброса в штрафную Джон Стоунс выполнил скидку на Холанда, а тот внес мяч в ворота с близкого расстояния — 3:0.

Концовку матча "Сити" провел в атаках и имел несколько хороших возможностей, чтобы забить еще, но счет остался прежним.

"Сити" провел великолепный матч против команды, которая только перестраивается на новый лад при Томасе Тухеле. С таким голевым перевесом ответный выезд в Мюнхен выглядит формальностью.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 3:0 (1:0)

Голы: Родри 27, Силва 70, Холанд 76.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Диаш, Аке, Родри, Де Брюйне (Альварес 68), Гюндоган, Силва, Грилиш, Холанд.

"Бавария": Зоммер, Павар, Упамекано, Де Лигт, Дэвис (Канселу 81), Киммих, Горетцка, Мусиала (Мане 69), Сане, Гнабри (Мюллер 80), Коман.

Предупреждения: Силва — Дэвис, Павар.


Метки Бавария, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2023 23:50

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 12.04.2023 00:01 # thegodfather
    а так если обьективно футбол есть футбол, в финал кто угодно может победить, будь там интер какой-то они спокойно в автобусе выграть могут у сити...но прям щас для мс фри путь к победе...ибо что полуфинал что финал по сути на бумаге фришный. Тут только МАГИЯ ИМПЕРАТОРСИ может сработать, и ниче другое)

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  2. takernotagiver 12.04.2023 00:00 # takernotagiver
    Бля. Ржу не могу)

    03.04.2023 21:56 # удалить
    takernotagiver

    Тухель проебет Сити, уверен на 100%
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    03.04.2023 22:11 #
    narcot

    Жаль, конечно, что тебя природа мозгами обделила, иначе ты б такую дичь не высрал)

    (ответить)

  3. thegodfather 12.04.2023 00:00 # thegodfather
    эх...томми томми...получается магия смены тренеров работает только в императорси)))))))))
    кароч а по делу шо сказать...ну матч равный, сити забил голы по сути из ничего, но победу заслужили...по игре адекватно было бы 2-1, ну максимум 3-1...нужно учитывать тот факт чо после 2-0 бавария уже поплыла...
    но как же хорош сити и как же он запляется за любые микромоменты, чтобы забить...просто вышка. Пеп, в этот раз лайк за тактику и игру команды, не стыдились садиться низко и сдерживать.


    ЗЫ проблема не в тухеле. С нагелем было бы тоже самое или хуже. Нужно признать, что чемп германии щас дно. Бавария особняком, это понятно, но если команда идет на равных с лейпцигом и дортмунтом это говорит о многом.

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  4. beshlei 12.04.2023 00:00 # beshlei
    назовёте матч лучше за последние 10 лет?

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  5. pepguardiola 11.04.2023 23:59 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

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  6. brown-ale 11.04.2023 23:59 # brown-ale
    Лучший матч Ман Сити в сезоне. Легко могло быть 5-0. Но нужно признать, что Баварка всячески подмахивала попкой. Уж слишком много ошибок.

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  7. leysan 11.04.2023 23:57 # leysan
    Упамекано, конечно, похоронил свою команду

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  8. kukuruzko 11.04.2023 23:57 # kukuruzko
    Так-то даже лукеку тухель опростал

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  9. leysan 11.04.2023 23:56 # leysan
    Интересно, задаётся ли сейчас вопросиками руководство Баварии?..

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  10. true-manc 11.04.2023 23:56 # true-manc
    просто вышвырнули помойную тухлятину на свалку истории)))

    КОРОЛИ!!! Родре, Бернарду и Рубенчику отдельный респект!

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  11. jirrort 11.04.2023 23:56 # jirrort
    Абсолютно лучший игрок Ман Сити в сегодняшнем матче.


    https://ibb.co/SJc5TDx

    (ответить)

  12. lexa-arsenal 11.04.2023 23:54 # lexa-arsenal
    Нагельсман бы выиграл

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  13. takernotagiver 11.04.2023 23:54 # takernotagiver
    Ххахахахахахахахахахаха
    _____________________
    03.04.2023 21:56 # удалить
    takernotagiver

    Тухель проебет Сити, уверен на 100%
    (ответить)

    03.04.2023 22:11 #
    narcot

    Жаль, конечно, что тебя природа мозгами обделила, иначе ты б такую дичь не высрал)

    (ответить)

  14. kukuruzko 11.04.2023 23:54 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

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  15. liverpo0ol 11.04.2023 23:54 # liverpo0ol
    Не повезло братишкам из Баварии.

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  16. suddenly 11.04.2023 23:53 # suddenly
    Что то Тухель перемудрил.

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  17. moneycity 11.04.2023 23:53 # moneycity
    КОРОЛИ выиграют Лигу Чемпионов, без вариантов.

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