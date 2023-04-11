"Манчестер Сити" сокрушил "Баварию"
"Манчестер Сити" сделал большой шаг по направлению полуфинальной стадии Лиги Чемпионов, сокрушив дома "Баварию" со счетом 3:0.
В стартовом составе "горожан" произошло только одно изменение относительно предыдущего матча. Это Бернарду Силва появился вместо переместившегося в запас Рияда Махреза.
"Сити" сразу же принялся нагнетать давление, однако "Бавария" его уверенно выдерживала и почти не позволяла сопернику быть. Свой первый удар в створ хозяева нанесли только на 21-й минуте — это Эрлинг Холанд направил мяч прямо в Янна Зоммера.
На 26-й минуте гости ответили опасным ударом Джамала Мусиалы из пределов штрафной, однако Рубен Диаш самоотверженно бросился под мяч.
Прошла еще минута и счет был открыт. Родри нанес роскошный крученый удар с дистанции, поразив верхний угол ворот — 1:0.
На 34-й минуте "Бавария", не успев прийти в себя, едва не пропустила второй гол, но Зоммер, уже лежа, отразил удар Илкая Гюндогана с близкого расстояния.
Гости гораздо бодрее начали второй тайм, создав несколько моментов у ворот Эдерсона, но тот действовал надежно.
"Сити" погасил этот порыв соперника ударами Натана Аке и Диаша, однако Зоммер оба раза выручил свою команду.
Затем "горожане" стали добавлять и на 70-й минуте удвоили счет. "Бавария" ошиблась при выходе из обороны, а совершивший перехват Джек Грилиш сделал пас пяткой на Холанда, который с левого края штрафной выполни передачу поперек площадки на голову Силвы — 2:0.
Спустя шесть минут хозяева добили соперника. После заброса в штрафную Джон Стоунс выполнил скидку на Холанда, а тот внес мяч в ворота с близкого расстояния — 3:0.
Концовку матча "Сити" провел в атаках и имел несколько хороших возможностей, чтобы забить еще, но счет остался прежним.
"Сити" провел великолепный матч против команды, которая только перестраивается на новый лад при Томасе Тухеле. С таким голевым перевесом ответный выезд в Мюнхен выглядит формальностью.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 3:0 (1:0)
Голы: Родри 27, Силва 70, Холанд 76.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Диаш, Аке, Родри, Де Брюйне (Альварес 68), Гюндоган, Силва, Грилиш, Холанд.
"Бавария": Зоммер, Павар, Упамекано, Де Лигт, Дэвис (Канселу 81), Киммих, Горетцка, Мусиала (Мане 69), Сане, Гнабри (Мюллер 80), Коман.
Предупреждения: Силва — Дэвис, Павар.
11.04.2023 23:50
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Последние комментарии:
а так если обьективно футбол есть футбол, в финал кто угодно может победить, будь там интер какой-то они спокойно в автобусе выграть могут у сити...но прям щас для мс фри путь к победе...ибо что полуфинал что финал по сути на бумаге фришный. Тут только МАГИЯ ИМПЕРАТОРСИ может сработать, и ниче другое)
(ответить)
Бля. Ржу не могу)
03.04.2023 21:56 # удалить
takernotagiver
Тухель проебет Сити, уверен на 100%
(ответить)
03.04.2023 22:11 #
narcot
Жаль, конечно, что тебя природа мозгами обделила, иначе ты б такую дичь не высрал)
(ответить)
эх...томми томми...получается магия смены тренеров работает только в императорси)))))))))
кароч а по делу шо сказать...ну матч равный, сити забил голы по сути из ничего, но победу заслужили...по игре адекватно было бы 2-1, ну максимум 3-1...нужно учитывать тот факт чо после 2-0 бавария уже поплыла...
но как же хорош сити и как же он запляется за любые микромоменты, чтобы забить...просто вышка. Пеп, в этот раз лайк за тактику и игру команды, не стыдились садиться низко и сдерживать.
ЗЫ проблема не в тухеле. С нагелем было бы тоже самое или хуже. Нужно признать, что чемп германии щас дно. Бавария особняком, это понятно, но если команда идет на равных с лейпцигом и дортмунтом это говорит о многом.
(ответить)
назовёте матч лучше за последние 10 лет?
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Лучший матч Ман Сити в сезоне. Легко могло быть 5-0. Но нужно признать, что Баварка всячески подмахивала попкой. Уж слишком много ошибок.
(ответить)
Упамекано, конечно, похоронил свою команду
(ответить)
Так-то даже лукеку тухель опростал
(ответить)
Интересно, задаётся ли сейчас вопросиками руководство Баварии?..
(ответить)
просто вышвырнули помойную тухлятину на свалку истории)))
КОРОЛИ!!! Родре, Бернарду и Рубенчику отдельный респект!
(ответить)
Абсолютно лучший игрок Ман Сити в сегодняшнем матче.
https://ibb.co/SJc5TDx
(ответить)
Нагельсман бы выиграл
(ответить)
Ххахахахахахахахахахаха
_____________________
03.04.2023 21:56 # удалить
takernotagiver
Тухель проебет Сити, уверен на 100%
(ответить)
03.04.2023 22:11 #
narcot
Жаль, конечно, что тебя природа мозгами обделила, иначе ты б такую дичь не высрал)
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Не повезло братишкам из Баварии.
(ответить)
Что то Тухель перемудрил.
(ответить)
КОРОЛИ выиграют Лигу Чемпионов, без вариантов.
(ответить)
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