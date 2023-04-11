Микел: "У Поттера было достаточно времени"

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел раскритиковал Грэма Поттера, уволенного с поста главного тренера "синих".

На момент своего увольнения 2 апреля Поттер не отработал и семи месяцев по своему пятилетнему контракту с "Челси".



Однако Микел считает, что это был достаточный срок и что предыдущий владелец "Челси" Роман Абрамович уже давно бы избавился от Поттера, которому эта работа оказалась не по плечу.



"Если смотреть на это, то достаточно ли времени он получил? Думаю, да. Какое место они сейчас занимают в таблице, 11-е?"



"Поэтому я думаю, у него было достаточно времени. Будь это эра Романа Абрамовича... Думаю, клуб принял правильное решение".



"Был ли этот клуб слишком большим для него? Возможно. Потому что порой казалось, что у бровки он не знает, что делать. Он не взаимодействует с игроками, не говорит им, что нужно делать на поле".



"Мне нравится тренер, который всегда мотивирован, который страстно ведет себя у бровки. Нравится, когда они кричат на тебя и говорят, что нужно делать. Порой игрокам нужен пинок под зад, чтобы проснуться. От Грэма я этого не видел", — сообщил Микел радиостанции Dubai Eye.