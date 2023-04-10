Клаттенбург: "Робертсон спровоцировал лайнсмена"

Экс-рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург заявил, что защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон спровоцировал лайнсмена в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" (2:2).

Напомним, после окончания воскресного матча на "Энфилде" судейский корпус объявил, что проведет свою проверку относительно инцидента в перерыве.



Сразу после окончания первого тайма возмущенный Робертсон набросился на лайнсмена Константина Хацидакиса, а тот отмахнулся от Энди локтем.



По мнению Клаттенбурга, именно Робертсон является зачинщиком этого конфликта, однако реакцию своего бывшего коллеги Марк тоже не одобряет.



"Не самый простой уикенд для Ховарда Уэбба. Как будто ему не хватало противоречивых вещей, связанных с VAR. Теперь он потратит свой понедельник, разбираясь в том, что ассистента рефери обвиняют в ударе локтем игрока на "Энфилде".



"Я изучил записи, которые будет просматривать судейский корпус, и все ракурсы говорят о том, что Энди Робертсон сам инициировал контакт с Константином Хацидакисом, прежде чем тот отреагировал и отмахнулся от него рукой".



"Кажется, что Хацидакис, сделав это, задел Робертсона по подбородку. Уэбб поговорит с Хацидакисом, чтобы узнать его версию событий. Он также должен поговорить о случившемся с Робертсоном".



"Игроки могут доводить арбитров до предела. Они могут провоцировать так, что у тебя возникнет соблазн ответить. Но мы ни коем случае не можем реагировать. Точно не физически".



"Хацидакис это сделал, и теперь будут призывы его дисквалифицировать, учитывая то, что Александар Митрович из "Фулхэма" пропустит восемь матчей, толкнув рефери Криса Кавану в прошлом месяце".



"Я не думаю, что Хацидакис умышленно ударил Робертсона локтем. Но будет интересно посмотреть, как Уэбб разберется с этим. Это нежеланная головная боль для нового главы судейского корпуса", — пишет Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail.