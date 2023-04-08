"Юнайтед" убедительно переиграл "Эвертон"

"Манчестер Юнайтед" отпраздновал убедительную домашнюю победу над ведущим борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Эвертоном" — 2:0.

В стартовом составе "красных дьяволов" произошло три изменения относительно предыдущего матча, и все три коснулись линии обороны. Вместо Рафаэля Варана, Люка Шоу и Диогу Далота появились Харри Магуайр, Тирелл Маласиа и Аарон Ван-Биссака.



У "ирисок" лишь Эллис Симс поменял дисквалифицированного Абдулая Дукуре.



Матч начался со штурма хозяев. Уже на третьей минуте Марсель Забитцер развернулся в штрафной и пробил, но после рикошета мяч пролетел рядом со штангой.



Затем прекрасный имел Маркус Рэшфорд, выйдя практически один на один, однако голкипер гостей Джордан Пикфорд выручил свою команду.



На 12-й минуте Антони пробил в штангу, а Ван-Биссака, пытаясь сыграть на добивании, со считанных метров не попал по пустым воротам.



"Эвертон" впервые ответил на 19-й минуте, когда Симмс пробивал низом из пределов штрафной, но мяч слегка разошелся с дальним углом ворот Давида Де Хеа.



Отделавшись испугом, "Юнайтед" продолжил нагнетать давление, но Пикфорд был безупречен, отразив удары Забитцера и Антони. На 26-й минуте бразильский вингер имел очередной момент, ворвавшись в штрафную по правому краю, однако Бен Годфри подстраховал своего голкипера.



На 36-й минуте "ириски" все-таки дрогнули. Джейдон Санчо с дальнего угла штрафной площади сделал передачу к краю вратарской, куда ворвался Скотт Мактоминей и пробил в касание — 1:0.



Остаток тайма хозяева провели в атаках и имели еще минимум один верный момент, но Пикфорд не позволил отличиться Антони.



Во втором тайме "дьяволы" сохраняли контроль над игрой, но прежней прыти уже не демонстрировали. Моменты почти не возникали.



На 67-й минуте Пикфорд отметился очередным сейвом, отразив удар Бруну Фернандеша головой, но спустя четыре минуты Джордан уже ничего не смог поделать. Рэшфорд с левого края штрафной нашел в центре Антони Мартиаля, а вышедший на замену француз подработал мяч и поразил ворота — 2:0.



В концовке матча ничего интересного не произошло, если не считать травму Рэшфорда, который был заменен и сразу направился в подтрибунный тоннель.



"Юнайтед" одержал победу в доминирующем стиле, хотя в первом тайме создал моментов гораздо больше, чем на один гол. "Эвертон" поплатился за свою трусливую манеру игры, хотя лично Пикфорд критики не заслуживает.



"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче