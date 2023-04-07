Луис Диас вернется против "Лидса" 17 апреля

Долгожданное возвращение нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса на футбольное поле состоится в матче Премьер-Лиги против "Лидса" 17 апреля.

Напомним, из-за тяжелой травмы колена Диас не играет за "Ливерпуль" с октября. "Красные" лишились важного игрока, который забил 10 голов в 38 матчах после своего перехода из "Порту" в январе 2022.



И хотя накануне Диас был замечен в общей группе, Луису все еще нужно время для тренировок, чтобы набрать форму. 26-летний колумбиец пропустит матч против "Арсенала", но может вернуться к "Лидсу".



"Его ситуация выглядит хорошо, все в порядке, но он долго, долго отсутствовал с этой травмой, поэтому нам нужно быть осторожными".



"План в том, что Луис будет готов на 100 процентов к "Лидсу". Мы, наверное, не будем его задействовать в воскресенье", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа BBC.