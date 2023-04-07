Хаос в "Челси". Кто виноват и что делать

Новый владелец "Челси" Тодд Бели говорил, что он отличается от Романа Абрамовича, но уже в первом сезоне под его руководством клуб уволил двух менеджеров. Грэм Поттер был отправлен в отставку после поражения от "Астон Виллы" во многом потому, что его не воспринимали всерьез даже болельщики на "Стэмфорд Бридж". Кто же возглавит этот проект на постоянной основе после англичанина?

"Челси" — клуб со своим специфическим отношением к менеджерам, к которым тут в эпоху Абрамовича были просто безжалостны. Только Жозе Моуриньо смог задержаться у руля команды при Романе на более-менее длительный период, но и его увольняли дважды.



Американец Тодд Бели, став новым владельцем "Челси", всячески подчеркивал, что он отличается от Абрамовича и готов работать на перспективу, ставя долгосрочные цели. Но уже в своем первом сезоне в качестве руководителя проекта Бели уволил двух менеджеров, выбросив на ветер более 50 миллионов фунтов на выплату различных неустоек. Даже у требовательного и безжалостного Абрамовича не было такого опыта.



Что бы ни говорил Бели и какими бы благородными ни были его реальные намерения, но "Челси" остается "Челси" — клубом, вокруг которого сформировалась атмосфера жестких требований к менеджерам, которым Грэм Поттер не соответствовал изначально. Специалист, которого игроки называли "Гарри" и "Хогвартс", выглядел инородным телом на "Стэмфорд Бридж" в качестве менеджера, и его не восприняли в первую очередь болельщики, привыкшие видеть на скамейке крутых парней вроде Моуриньо, Конте, Анчелотти. Даже щуплый Томас Тухель был куда более похож на типичного менеджера "Челси" своим конфликтным нравом, а вот спокойный и немного флегматичный Поттер — нет.



Сейчас, по информации журналистов и инсайдеров, "Челси" рассматривает кандидатуры Юлиана Нагельсманна, Луиса Энрике и Рубена Аморима на роль нового менеджера "синих". Тодд Бели снова говорит о желании строить долгосрочный проект и доверять тренерскому штабу, но — он говорил точно то же самое, когда приглашал Поттера и отдавал за расторжение его контракта с "Брайтоном" 21 миллион фунтов.



Тогда Бели говорил, что он не сходится с Тухелем в стратегических вопросах, а потому желает расстаться с тренером и начать все с нуля как можно раньше. Американец выбрал для себя более подходящего, мягкого тренера, способного прислушиваться к его идеям и хотя бы дипломатично делать вид, что они имеют какой-то практический смысл. Но новый владелец "Челси" не учел, что этот клуб все еще остается тем, коим он стал при Абрамовиче, — требующим трофеев и результата всегда и везде. В конце концов он сам стал потихоньку проникаться этой аурой и понял, что этим болельщикам и этим игрокам нужен другой тренер.



Поттеру, конечно же, было сложно — зимой прибыло немало новых игроков, а так как практически никто не ушел из тех, на кого не очень-то и рассчитывали еще осенью, ему пришлось тасовать состав с невероятной интенсивностью. Причем Грэм еще и решил дать шанс всем, кого списал Тухель: Зийешу, Пулишичу, Стерлингу, что лишь добавило хаоса на футбольном поле.



Было похоже, что Поттер просто не может найти для себя правильный путь — интегрировать игроков в одну из понятных для него формаций или же придумывать что-то новое для тех игроков, что у него есть. Кажется, он занимался и тем, и другим во время своей работы в "Челси", что опять же никак не похоже на типичного менеджера "синих", который должен быть жестким, решительным и прагматичным.



В раздевалке у Поттера не было игроков, которые ранее "съели" даже легенду клуба Фрэнка Лэмпарда (Рюдигер, Алонсо), но традиции этого клуба все же никуда не делись, даже с уходом ряда "сенаторов". В конце концов остались Канте и Аспиликуэта, успели стать "коренными" на "Стэмфорде" Ковачич, Маунт, Джеймс и Чилуэлл, а этого было достаточно, чтобы команда осознала, что Поттер — немного не тот менеджер, который нужен "Челси".



Хотя Бели и Эгбали и относились к Поттеру лояльно и уважительно, кое-где — с пониманием, но именно они усложнили ему работу дикой тратой денег во время зимнего трансферного окна и подписанием ряда игроков, которые дублировали друг друга, а также тех, кто уже был в "Челси". Сейчас в команде дикий переизбыток атакующих полузащитников, но совершенно непонятно, кто же из них тот, вокруг кого нужно строить игру.



Временами на такого игрока похож Жоау Фелиш, но он не принадлежит "Челси", и есть большая вероятность того, что игрок, вокруг которого начнет что-то получаться в атаке, просто уйдет в другой клуб летом. Уже сейчас есть слухи об интересе к персоне Фелиша со стороны "Манчестер Юнайтед", а "Челси" просто не сможет после безумных трат января выдержать соревнование за португальца с МЮ, если "красные дьяволы" действительно захотят заполучить этого игрока.



Разбрасывание деньгами не является гарантией успеха — если Бели этого еще не понял, то должен как можно скорее осознать эту истину. Он может хотя бы изучить опыт Абрамовича, который уже проходил через эту стадию сразу после покупки клуба, и кто-то из нынешних новобранцев "Челси" явно станет, если не новым Адрианом Муту, то кем-то вроде Матеи Кежмана, Эрнана Креспо или Андрея Шевченко. То есть, игроком, чья покупка не оправдала себя совершенно.



Поттер получил много молодых игроков за очень большие деньги, и на каждого из них, а особенно на Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса, давила их трансферная стоимость. От них ждут отдачи уже сейчас как от игроков, на которых потратили больше 200 миллионов фунтов, но каждому из них, а также Нони Мадуэке, Бенуа Бадиашиле нужно время на адаптацию. Даже многоопытный Калиду Кулибали пока еще не смог полноценно адаптироваться в "Челси", а у него было куда больше времени для этого!



Поттер не просил увеличивать численность состава, но получил кучу игроков, из-за чего в итоге ему пришлось принимать решение о том, кто не попадет в заявку на Лигу Чемпионов. Ему задавали вопросы о Пьер-Эмерике Обамеянге, но этого игрока вообще покупали для его предшественника Томаса Тухеля.



Заметно, что в "Челси" сейчас творится хаос, а значит процесс выбора нового менеджера не будет быстрым. Спешить сейчас нет смысла, в особенности если "Челси" не сможет вскоре пройти "Реал" и покинет Лигу Чемпионов. Тогда можно завершить сезон с кем угодно в качестве менеджера.



Зачем тогда было увольнять Поттера до матчей с "Реалом"? Вдобавок когда какие-то предпосылки для прогресса в игровой плоскости начали появляться. В конце концов то, что "Челси" все еще играет в Лиге Чемпионов, является, наверное, единственной реальной заслугой Поттера, сумевшего пройти непростую "Боруссию" из Дортмунда. Неужели у временного тренера больше шансов пройти "Реал", чем у Поттера?



Ничто из описанного выше не говорит о том, что Поттер проделал хорошую работу. Он допускал тактические ошибки и никогда не выглядел способным сделать шаг вперед. В конце концов "Челси" снова понадобился элитный тренер. Но хозяевам надо смотреть на себя. "Челси", который только что объявил об убытках в размере 121 миллиона фунтов стерлингов, вряд ли будет в Европе в следующем сезоне. Работа, хотя и прибыльная, может быть не такой привлекательной, как кажется на первый взгляд. Бели и Эгбали должны убедить следующего человека, что ошибки прошлого года не повторятся.



И Нагельсманну, Луису Энрике или Рубену Амориму нужно думать об этом и обсуждать текущую ситуацию, если они хотят прийти в "Челси" за чем-то, кроме вкусной неустойки, на которую может рассчитывать на "Стэмфорд Бридж" каждый уволенный тренер.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru