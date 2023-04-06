Хаверц не помышляет об уходе из "Челси"

Нападающий "Челси" Кай Хаверц заявил, что не помышляет о смене клуба грядущим летом.

Согласно слухам, Хаверц является одним из нескольких игроков "Челси", в которых заинтересован бывший наставник "синих" Томас Тухель, ныне возглавляющий "Баварию".



Однако 23-летний немец, недавно признавшийся, что ему было бы сложно отказать "Баварии", очень хорошо себя чувствует в Лондоне.



"У меня все еще остается два года по контракту, мне не нужно переходить куда-либо каждые два-три года. Моя девушка и я очень комфортно себя чувствуем в Лондоне. Я люблю этот клуб, людей здесь и фанатов".



"В данный момент мы все еще выступаем в Лиге Чемпионов. Моя цель — снова достичь финала. В футболе все происходит очень быстро, и никогда не знаешь, что случится. Летом посмотрим. Я не думаю об этом", — цитирует Хаверца Bild.