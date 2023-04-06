Левандовски рассказал, как ему позвонил Фергюсон

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски рассказал, как сэр Алекс Фергюсон уговаривал его перейти в "Манчестер Юнайтед".

Левандовски сделал себе имя еще в дортмундской "Боруссии", забив 103 гола в 187 матчах. Как раз тогда Роберт попал на радар к "Юнайтед".



Летом 2011 Фергюсон лично позвонил Левандовски, заручившись согласием того на переезд в Манчестер, однако Юрген Клопп, тогда тренировавший "Боруссию", заблокировал этот трансфер.



В итоге Левандовски задержался в Дортмунде до 2014 года, после чего перешел в "Баварию", забив там 344 гола в 375 матчах.



"Я в точности помню тот момент. В рамках подготовки к сезону мы с "Дортмундом" проводили товарищеский матч. Кажется, против "Бохума". Меня заменили в перерыве".



"В раздевалке я посмотрел на свой мобильный телефон. Там было текстовое сообщение от отправителя, чей номер начинался на +44. Фергюсон пытался дозвониться до меня и затем отправил сообщение. Он хотел поговорить со мной".



"Я по-прежнему находился в раздевалке. Приняв душ, я нашел укромный уголок и перезвонил ему. Мой английский не был таким хорошим, как сегодня. А у него был сильный шотландский акцент. Поэтому я был так сосредоточен на том, чтобы понять, что он имеет ввиду!"



"Алекс Фергюсон пытался быть тактичным, разговаривал медленно. Мне было 22 года, и то был особенный момент".



"Я поговорил с (спортивным директором) Аки Ватцке и Юргеном Клоппом во время нашего сбора. Я хотел отправиться в "Манчестер Юнайтед"! Но они сказали: "Без шансов Роберт. Мы нуждаемся в тебе. Ты должен остаться", — цитирует Левандовски talkSPORT.