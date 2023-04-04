"Челси" обдумывает покупку Хейлунда

"Челси" обдумывает приобретение юного нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда.

Лишь на прошлой неделе появилась информация, что Хейлунд находится на радаре у "Манчестер Юнайтед", болельщиком которого, по собственному признанию, Расмус является.



Как сообщает Daily Mail, заполучить Хейлунда также хочет "Челси", который при новом владельце Тодде Бели не жалеет никаких денег на перспективных игроков.



В марте Бели специально пригласил президента "Аталанты" Антонио Перкасси в Лондон на матч Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии", чтобы обсудить трансфер Хейлунда.



Однако "Аталанта" оценивает 20-летнего Хейлунда, забившего пять голов в двух матчах за сборную Дании во время недавнего международного перерыва, в 60 миллионов фунтов.



При этом сама "Аталанта" приобрела Хейлунда только прошлым летом, заплатив австрийскому "Штурму" 15 млн. фунтов.