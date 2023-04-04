"Челси" заплатит Поттеру 13 млн. фунтов в качестве компенсации за увольнение

Компенсация Грэму Поттеру за увольнение с поста главного тренера "Челси" составит 13 миллионов фунтов.

В минувшее воскресенье "Челси" объявил о расставании с Поттером, который отработал менее семи месяцев по своему пятилетнему контракту.



На момент ухода Грэма остаточная стоимость его контракта составляла около 50 млн. фунтов, что грозило "синим" выплатой рекордной компенсации за увольнение тренера.



Однако практически сразу стало известно, что "Челси" и Поттер договорились о меньшей сумме, и сейчас Daily Mail ее называет — речь идет о 13 млн. фунтов, которые будут отражены в финансовом отчете "синих" за сезон 2022/23.



Отметим, что в сентябре "Челси" заплатил 21.5 млн. фунтов за переход Поттера и его помощников из "Брайтона". С тех пор Грэм получил от "синих" около 7 млн. фунтов в качестве зарплаты.