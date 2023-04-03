Грэм Поттер отказал "Лестеру"

Бывший наставник "Челси" Грэм Поттер отверг возможность возглавить "Лестер".

Накануне сразу две команды из нижней половины таблицы Премьер-Лиги уволили своих главных тренеров. Поттер был изгнан из "Челси", а "Лестер" избавился от Брендана Роджерса.



Как сообщает talkSPORT, "Лестер" имеет давний интерес к Поттеру, и "лисы" сразу же обратились к представителям Грэма, как только тот остался без работы.



Однако Поттер отказался немедленно вернуться в футбол. 47-летний англичанин хочет сделать перерыв и перезарядить батареи, прежде чем откликнется на новый вызов.



Добавим, сейчас "Лестер" занимает предпоследнее место в таблице, не зная побед уже шесть матчей Премьер-Лиги кряду.