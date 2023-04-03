Грэм Поттер отказал "Лестеру"

Грэм Поттер Бывший наставник "Челси" Грэм Поттер отверг возможность возглавить "Лестер".

Накануне сразу две команды из нижней половины таблицы Премьер-Лиги уволили своих главных тренеров. Поттер был изгнан из "Челси", а "Лестер" избавился от Брендана Роджерса.

Как сообщает talkSPORT, "Лестер" имеет давний интерес к Поттеру, и "лисы" сразу же обратились к представителям Грэма, как только тот остался без работы.

Однако Поттер отказался немедленно вернуться в футбол. 47-летний англичанин хочет сделать перерыв и перезарядить батареи, прежде чем откликнется на новый вызов.

Добавим, сейчас "Лестер" занимает предпоследнее место в таблице, не зная побед уже шесть матчей Премьер-Лиги кряду.


Метки Лестер, Поттер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2023 20:00

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  1. liverpool888 03.04.2023 20:52 # liverpool888
    Лестер сейчас не является привлека ельным местом для работы. Всё прекрасно знают слишком ограниченном бюджете у клуба.
    Здесь два пути - либо с таким бюджетом неминуемо бороться за выживание и прозябать во второй половине таблицы, либо же продавать клуб людям, которые потянут его содержание.
    А для Поттера в конце сезона могут появиться более привлекательные должности. Тот же вечно амбициозный ВХЮ выглядит куда более привлекательным вариантом. Что бы не говорили владельцы о полной поддержке Мойеса, но сейчас их союз выглядит очень хрупким, а возможное расставание может пойти обеим сторонам на пользу. На месте ВХЮ я бы задумался о приглашении такого интересного специалиста, который сможет поставить клубу привлекательный футбол и обеспечить место в районе зоны ЛЕ.
    Можно было бы подумать о Тоттенхэме, но на мой личный взгляд Поттер является слишком мягким тренером для клуба с сильно высокими амбициями.

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  2. ratamahatta 03.04.2023 20:21 # ratamahatta
    Накануне сразу две команды из нижней половины таблицы

    Источник: http://fapl.ru/posts/99563/

    Михаил не упускает момента

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  3. kel-thuzad 03.04.2023 20:06 # kel-thuzad
    c 50 миллионами можно перезарядить батареи какое-то время =)

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