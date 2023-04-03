Грэм Поттер отказал "Лестеру"
Бывший наставник "Челси" Грэм Поттер отверг возможность возглавить "Лестер".
Накануне сразу две команды из нижней половины таблицы Премьер-Лиги уволили своих главных тренеров. Поттер был изгнан из "Челси", а "Лестер" избавился от Брендана Роджерса.
Как сообщает talkSPORT, "Лестер" имеет давний интерес к Поттеру, и "лисы" сразу же обратились к представителям Грэма, как только тот остался без работы.
Однако Поттер отказался немедленно вернуться в футбол. 47-летний англичанин хочет сделать перерыв и перезарядить батареи, прежде чем откликнется на новый вызов.
Добавим, сейчас "Лестер" занимает предпоследнее место в таблице, не зная побед уже шесть матчей Премьер-Лиги кряду.
03.04.2023 20:00
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Последние комментарии:
Лестер сейчас не является привлека ельным местом для работы. Всё прекрасно знают слишком ограниченном бюджете у клуба.
Здесь два пути - либо с таким бюджетом неминуемо бороться за выживание и прозябать во второй половине таблицы, либо же продавать клуб людям, которые потянут его содержание.
А для Поттера в конце сезона могут появиться более привлекательные должности. Тот же вечно амбициозный ВХЮ выглядит куда более привлекательным вариантом. Что бы не говорили владельцы о полной поддержке Мойеса, но сейчас их союз выглядит очень хрупким, а возможное расставание может пойти обеим сторонам на пользу. На месте ВХЮ я бы задумался о приглашении такого интересного специалиста, который сможет поставить клубу привлекательный футбол и обеспечить место в районе зоны ЛЕ.
Можно было бы подумать о Тоттенхэме, но на мой личный взгляд Поттер является слишком мягким тренером для клуба с сильно высокими амбициями.
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Накануне сразу две команды из нижней половины таблицы
Источник: http://fapl.ru/posts/99563/
Михаил не упускает момента
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c 50 миллионами можно перезарядить батареи какое-то время =)
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