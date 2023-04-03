"Ливерпуль" провел кризисные переговоры на своей базе поражения 4:1 от "Манчестер Сити".

В минувшую субботу "Ливерпуль" потерпел свое третье подряд поражение с учетом всех соревнований, причем эта серия последовала после победы 7:0 над "Манчестер Юнайтед".



С такими результатами "Ливерпуль" ставит под большой вопрос свое попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон — прямо сейчас "красные" находятся в восьми очках от топ-4 Премьер-Лиги.



Как сообщает Daily Mail, на следующий день после выезда на "Этихад" наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп собрал своих игроков, но отнюдь не для тренировок.



Игроки "Ливерпуля" обменялись своими мнениями насчет неудачно складывающего сезона и насчет путей выхода из кризиса. Клопп надеется, что это поможет его команде собраться на заключительные 11 матчей, включая выезд к "Челси" в ближайший вторник.



"Если ты проигрываешь так, как проиграли мы, тогда определенно будут произнесены кое-какие жесткие слова".



"Мы проведем собрание, но следующий матч мы играем уже во вторник против "Челси", поэтому завтра будет важны день", — сообщил вице-капитан "красных" Виргил Ван Дейк в субботу.