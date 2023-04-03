"Ливерпуль" провел кризисные переговоры
"Ливерпуль" провел кризисные переговоры на своей базе поражения 4:1 от "Манчестер Сити".
В минувшую субботу "Ливерпуль" потерпел свое третье подряд поражение с учетом всех соревнований, причем эта серия последовала после победы 7:0 над "Манчестер Юнайтед".
С такими результатами "Ливерпуль" ставит под большой вопрос свое попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон — прямо сейчас "красные" находятся в восьми очках от топ-4 Премьер-Лиги.
Как сообщает Daily Mail, на следующий день после выезда на "Этихад" наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп собрал своих игроков, но отнюдь не для тренировок.
Игроки "Ливерпуля" обменялись своими мнениями насчет неудачно складывающего сезона и насчет путей выхода из кризиса. Клопп надеется, что это поможет его команде собраться на заключительные 11 матчей, включая выезд к "Челси" в ближайший вторник.
"Если ты проигрываешь так, как проиграли мы, тогда определенно будут произнесены кое-какие жесткие слова".
"Мы проведем собрание, но следующий матч мы играем уже во вторник против "Челси", поэтому завтра будет важны день", — сообщил вице-капитан "красных" Виргил Ван Дейк в субботу.
03.04.2023 16:00
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етот кризис у колбасы уже лет 30... скорее картонка и лч были случайностью, а текущее положение для лузерпуков должно быть привычно, т.к. они большую часть своей истории бестолковые середняки
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Дарвин и гакпо нисколько не замена фирмино и мане
Какой далбоеб в них увидел замену
Еще полузащита медленная особенно заметил против Реала
Модрич крос играют в одно касания а эти суки возятся с мячом не понимая че делать
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Как сообщает Daily Mail, на следующий день после выезда на "Этихад" наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп собрал своих игроков, но отнюдь не для тренировок.
Игроки "Ливерпуля" обменялись поцелуями и начилась оргия. Клопп надеется, что это поможет его команде собраться на заключительные 11 матчей, включая выезд к "Челси" в ближайший вторник.
"Если ты проигрываешь так, как проиграли мы, тогда определенно будут порваны анусы".
"Мы проведем оргию, но следующий матч мы играем уже во вторник против "Челси", поэтому завтра будет важны день", — сообщил вице-капитан "красных" Виргил Ван Дейк в субботу.
Источник: http://fapl.ru/posts/99559/
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