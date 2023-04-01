"Челси" проиграл дома "Вилле" и опустился в нижнюю половину таблицы

"Челси" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Астон Виллы" и опустился в нижнюю половину таблицы Премьер-Лиги.

По сравнению с упущенной победой против "Эвертона" в стартовом составе "синих" можно было наблюдать три перестановки. Свой шанс получили Марк Кукурелья, Рубен Лофтус-Чик и Михаил Мудрик.



У "вилланов" ветеран Эшли Янг и выздоровевший Бубакар Камара заменили Мэтти Кэша и Леона Бэйли.



Матч на "Стэмфорд Бридж" начался с обмена голевыми моментами. Сперва Мудрик обокрал Камара, но не смог пробить Эмилиано Мартинеса. Гости ответили на это выходом один на один Олли Уоткинса, однако тот не попал по воротам.



"Вилла" совершенно не думала прижиматься к своим воротам и охотно атаковала. На 17-й минуте Джон Макгинн закрутил мяч из пределов штрафной в перекладину.



А на 18-й минуте гости и вовсе открыли счет. Кукурелья и Калиду Кулибали не смогли остановить дальний заброс Дугласа Луиса, в результате чего Уоткинс вновь вышел один на один. На сей раз Олли технично перекинул мяч через Кепу Аррисабалагу — 0:1.



На 31-й минуте Матео Ковачич идеальной передачей вывел Мудрика один на один, однако Михаил, в отличие от Уоткинса, своим вторым большим моментом не воспользовался.



В остатке первого тайма "Челси" устроил отчаянный штурм, но свои моменты не использовал, а гол Бена Чилуэлла, головой замкнувшего подачу Энцо Фернандеса, не был засчитан из-за фола.



После перерыва "вилланы" продолжили выдерживать давление, а на 56-й минуте показали зубы. "Синие" отбились после углового, но мяч был вынесен на подступа к штрафной, откуда Макгинн нанес пушечный удар в угол ворот — 0:2.



На 65-й минуте "Челси" имел хорошую возможность отыграть один гол, но вышедший на замену Нголо Канте не попал в створ из пределов штрафной площади.



После второго пропущенного гола хозяева уже не были похожи на себя и пытались атаковать больше по инерции. Гостям не составило труда удержать победу.



"Челси", наконец, сдвинулся с 10-го места в Премьер-Лиге, но это едва ли порадует фанатов, потому что "синие" теперь 11-е. Команда Грэма Поттера создала немало моментов, но ими не воспользовалась и допустила ошибки в обороне.



"Челси" — "Астон Вилла". Отчет о матче