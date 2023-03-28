Луис Диас возобновил тренировки
Вингер "Ливерпуля" Луис Диас возобновил тренировки после почти полугода отсутствия с травмой связок колена.
Диас не играет за "Ливерпуль" с поражения 3:2 от "Арсенала" в октябре. Изначально Луису отводили три месяца на восстановление, но во время зимнего тренировочного сбора в Дубае у 26-летнего колумбийца случился рецидив.
Однако еще на прошлой неделе Диас приступил к тренировкам с игроками из академии, а теперь возобновляет занятия с первой командой "красных" на базе в Керби.
Заключительный отрезок сезона начинается для "Ливерпуля" с выезда к "Манчестер Сити", и теоретически Диас даже может попасть в число запасных на этот матч Премьер-Лиги.
Возвращение Диаса станет отличной новостью для "Ливерпуля". Команде Юргена Клоппа очень не хватало Луиса, купленного у "Порту" за 50 миллионов фунтов в январе 2022.
28.03.2023 16:00
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два голубых любителя страпона уже тут как тут
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Луис ДилдAss возобновил тренировки на страпоне
Источник: http://fapl.ru/posts/99441/
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Ему уже 26 лол, скоро на пенсию а по сути так и не поиграл даже.
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