Луис Диас возобновил тренировки

Луис Диас Вингер "Ливерпуля" Луис Диас возобновил тренировки после почти полугода отсутствия с травмой связок колена.

Диас не играет за "Ливерпуль" с поражения 3:2 от "Арсенала" в октябре. Изначально Луису отводили три месяца на восстановление, но во время зимнего тренировочного сбора в Дубае у 26-летнего колумбийца случился рецидив.

Однако еще на прошлой неделе Диас приступил к тренировкам с игроками из академии, а теперь возобновляет занятия с первой командой "красных" на базе в Керби.

Заключительный отрезок сезона начинается для "Ливерпуля" с выезда к "Манчестер Сити", и теоретически Диас даже может попасть в число запасных на этот матч Премьер-Лиги.

Возвращение Диаса станет отличной новостью для "Ливерпуля". Команде Юргена Клоппа очень не хватало Луиса, купленного у "Порту" за 50 миллионов фунтов в январе 2022.


Метки Диас, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2023 16:00

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  1. yxaxaxaxaxa 28.03.2023 16:26 # yxaxaxaxaxa
    два голубых любителя страпона уже тут как тут

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  2. true-manc 28.03.2023 16:04 # true-manc
    Луис ДилдAss возобновил тренировки на страпоне

    Источник: http://fapl.ru/posts/99441/

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  3. superglor 28.03.2023 16:03 # superglor
    Ему уже 26 лол, скоро на пенсию а по сути так и не поиграл даже.

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