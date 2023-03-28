Вингер "Ливерпуля" Луис Диас возобновил тренировки после почти полугода отсутствия с травмой связок колена.

Диас не играет за "Ливерпуль" с поражения 3:2 от "Арсенала" в октябре. Изначально Луису отводили три месяца на восстановление, но во время зимнего тренировочного сбора в Дубае у 26-летнего колумбийца случился рецидив.



Однако еще на прошлой неделе Диас приступил к тренировкам с игроками из академии, а теперь возобновляет занятия с первой командой "красных" на базе в Керби.



Заключительный отрезок сезона начинается для "Ливерпуля" с выезда к "Манчестер Сити", и теоретически Диас даже может попасть в число запасных на этот матч Премьер-Лиги.



Возвращение Диаса станет отличной новостью для "Ливерпуля". Команде Юргена Клоппа очень не хватало Луиса, купленного у "Порту" за 50 миллионов фунтов в январе 2022.