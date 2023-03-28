Как Конте не удалось изменить менталитет "Тоттенхэма"

Учитывая все сказанное в адрес руководства и игроков на пресс-конференции после матча с "Саутгемптоном", сложно было представить, что Антонио Конте останется менеджером "Тоттенхэма" после паузы на сборные. Логично, что руководство клуба и тренер согласовали свое расставание, а болельщики снова испытали эффект "Дня сурка" — очередной специалист не смог изменить ментальность команды, которая не готова "дотянуться до звезд".

Когда Конте после длительного периода переговоров с Даниэлем Леви все же дал возможность председателю "шпор" уговорить себя, Антонио обещал, что сделает все, чтобы команда снова стала организованной и голодной до побед. Взамен Конте просил быть честным и предупредил, что сразу же уйдет, как только почувствует себя обманутым. Потому что он такой, какой есть, и никогда не изменится.



Союз Конте и "Тоттенхэма" изначально казался чем-то чужеродным и противоречивым. Союз менеджера, который всегда видит своей целью только первое место, и клуба, который всегда согласен быть хотя бы вторым, а при наличии путевки в Лигу Чемпионов — и четвертым. Изначально Конте отказался от переговоров с "Тоттенхэмом", но все же дал себя уговорить после того, как Леви уволил Нуну Эшпириту Санту.



Конте уходит в отставку после того, как 18 марта вечером на беспрецедентной пресс-конференции выставил свою позицию несостоятельной, ругая своих "эгоистичных" игроков, которые играют только "для себя".



Каждая сторона, скорее всего, испытает облегчение, избавившись от другой, чтобы вернуться к своим собственным делам. Леви и Конте точно знали, во что они ввязались, даже если иногда им было удобно вести себя так, как будто все будет хорошо. Возможно, обе стороны поймут, что они во многом пошли на компромисс ради маловероятного союза, который вообще не должен был рассматриваться.



Конте оставляет "Тоттенхэм" в лучшем положении, чем он их нашел: они четвертые в лиге с 10 оставшимися матчами в этом сезоне. Он может указать на улучшение, которого он добился, и на выполнение своих обещаний о том, чтобы "шпоры" снова будут в форме и станут организованнее.



Но что так разочаровывает в эпоху Конте, так это то, что первые успехи после прихода итальянца в конечном итоге ни к чему не привели. Первая половина их союза, с ноября 2021 года до конца прошлого сезона, несомненно, была триумфом тренера и менеджмента. Конте унаследовал команду, идущую в никуда, мгновенно навязал свою индивидуальность и поднял "шпор" в таблице на четвертое место. К концу прошлого сезона лондонцы играли так же хорошо, как и во времена пиковых лет Маурисио Почеттино.



С летним трансферным окном и полной предсезонкой за спиной Конте надеялся, что он сможет использовать этот импульс и начать новую эру успеха. Вместо этого "Тоттенхэм" только регрессировал. Причин этого много, но основная в том, что клуб покупал не тех игроков, которых просил менеджер, и в этом была принципиальная позиция Леви и управляющего директора Фабио Паратичи, который ориентировался не только на запросы менеджера, но и на цели, которые клуб избрал без участия Конте.



В итоге, при внушительных тратах на рынке, сразу несколько игроков оказались не нужны Конте и просто не имели шансов проявить себя или же использовались так, что их лучшие качества не раскрылись. Полезными для Конте стали только те, кого он действительно хотел сам: Кулусевски, Бентанкур и Перишич, а вот Биссума, Спенс, Ришарлисон, Лангле были ему не интересны, что можно было предвидеть изначально, так как Конте предупреждал о некоторых особенностях своего характера и менталитета.



Худшие проявления характера Конте не заставили себя долго ждать. Беспощадная публичная критика Конте клубной политики сделала все, что происходило в команде токсичным. Паратичи стал более важным, чем когда-либо, как единственная фигура в клубе, с которой Конте все еще был близок. Игрокам все больше надоедали повторяющиеся тренировки и ограничительная тактика Конте. Слова "токсичный" и даже "гнилой" продолжали появляться в разговорах с источниками из раздевалки, которым была предоставлена анонимность для возможности высказаться. Некоторые даже в частном порядке заметили, что настроение было намного хуже, чем в последние дни при Жозе Моуриньо. В последние недели работы Конте игроки уже едва ли не открыто требовали возвращения Маурисио Почеттино.



Когда Конте прибыл в "Тоттенхэм" в ноябре 2021 года, он столкнулся с тем же вопросом, что и Моуриньо двумя годами ранее. Как научить клуб, который никогда не выигрывал трофеев, побеждать? Как тренер, привыкший выигрывать, может привить свои высокие стандарты в другом месте?



Ответом для Конте, даже в большей степени, чем для Моуриньо, были конфликты. Он будет до боли, жестоко честен со всеми в клубе: с игроками, персоналом, даже с болельщиками. Это было неприятно — жизненно важные лекарства редко бывают приятными, — но должно было вызвать нужную ему реакцию. Это напряжение — то, чего клуб хотел поначалу, чтобы игроки почувствовали вызов и были в тонусе после нескольких лет безмятежного дрейфа. У них был современные стадион и база, неплохие финансы, добротный состав, но им нужна соответствующая атмосфера и дух. Пришло время вывести всех из их зоны комфорта. Это был футбольный клуб, жаждущий лидерства и направления.



Первые разногласия появились уже в первый день, когда Конте вошел в офис на базе клуба и сказал персоналу, что у них есть серьезная проблема: еда. Он видел, как один игрок ел начос в свой первый день, и не мог принять это от своей команды. Никакой тяжелой пищи вроде начос или бутербродов после тренировки. Больше никакого кетчупа или майонеза. Больше не нужно готовить со слишком большим количеством масла. Фрукты возвращались.



Конте сразу определил, что у пяти игроков был лишний вес посреди сезона, что для него было совершенно недопустимым. Футболисты с первого дня поняли, что им придется страдать, но те результаты, которые последовали после прихода Конте, подтвердили правильность его методов.



Когда Конте пришел, игроки были недостаточно обучены, недостаточно мотивированы, непригодны и лишены какой-либо системности в игре с мячом или без оного. Они регрессировали во всех аспектах игры со времен пиковых лет Почеттино. Спад начался в последний год Маурисио, усугубился при Моуринью и достиг дна при Нуну.



Внезапно появился Конте с планом. Он просматривал видео матчей "шпор" и знал, что ему нужно исправить защиту с помощью игры в три центральных защитника. Он тренировал игроков изо дня в день своими упражнениями на улучшение физической формы. Он часами сидел с ними перед видео и прокручивал их изо всех сил, чтобы привести их в форму. Тогда это было именно то, что им было нужно и чего они хотели.



И это сработало. Немедленный рост производительности и результатов. Команда еще не была полностью готова играть в свой футбол — Лукасу Моуре пришлось играть справа в тройке нападения, потому что Кейн и Сон были не в состоянии прессинговать, но ранние признаки были хорошими. Когда 2 декабря Сон забил второй гол "шпорам" в матче с "Брентфордом", завершив контратаку, которая шла от Давинсона Санчеса к Сону, к Кейну, Серхио Регилону и обратно к Сону, люди поражались тому, как быстро игроки изучили паттерны Конте. Конте быстро оказался более способным, чем два его последних предшественника, улучшать игроков с помощью своего тренерского штаба, и это было именно то, на что надеялся "Тоттенхэм".



Но также было ясно, что "шпоры" не на том уровне, которого требовал Конте. Все были ошеломлены тем, в какой ярости он был после ничьей 1:1 против "Саутгемптона" сразу после Рождества. А после удручающего поражения от "Челси" в январе — одного из трех за 18 дней — Конте снова ясно дал понять, насколько плохой, по его мнению, была его команда, неоднократно настаивая на том, что они находятся "в середине", а не на вершине.



Большая часть эпохи Конте — и, конечно же, первый сезон — казалась борьбой между двумя конкурирующими импульсами. Он мог быть блестящим тренером, способным научить своих игроков быть в хорошей форме, голодными и обученными эффективному стилю игры. Но его мрачные настроения и вспышки — когда трения становились слишком сильными — разрушили всякое ощущение, что все тянут в одном направлении.



Сейчас, когда он ушел, "Тоттенхэм" находится на четвертом месте, и для Леви это не такой уж плохой результат, особенно если команде удастся остаться на этом месте в мае. Но главная проблема периода Конте в "Тоттенхэме" в том, что такой результат категорически неприемлем для самого Конте, и все его критические выпады в адрес игроков и руководства подтверждают это. То, что было нормальным для "Тоттенхэма", оказалось совершенно неприемлемым для итальянского тренера, которого бесил не столько промежуточный результат, как вот это нормальное восприятие посредственности, с которым он так и не смог ничего поделать.



"Тоттенхэм" остался "Тоттенхэмом", а Конте — тренером со стандартами, которые не применимы к нынешнему "Тоттенхэму". И тот ранний прогресс, который оказался возможен благодаря концентрации игроков и их правильному отношению к новым для них методам, показал лишь физическую готовность футболистов становиться сильнее, но не ментальную их способность быть победителями.



Конте, конечно, в последние месяцы и недели своего пребывания проявил себя с абсолютно худшей стороны, раскритиковав и игроков, и руководство, и даже болельщиков. Но он предупреждал о том, что является непростым человеком, и говорил, что будет честным со всеми. Просто иногда в обществе, привыкшем к некоторой доле "благодатной" лжи, такие слишком честные высказывания имеют эффект совсем уж отталкивающий и неприглядный. Конте это, конечно, понимал и просто таким способом намекнул Леви, что пришло время прощаться.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru