"Челси" пока не обсуждал новый контракт с Ковачичем

"Челси" пока не начинал переговоры с полузащитником Матео Ковачичем о новом контракте.

Ковачич является важным для главного тренера "Челси" Грэма Поттера игроком и в последнее время, учитывая травмы Сесара Аспиликуэты с Тиаго Силвой и уход Жоржиньо, Матео даже исполнял обязанности капитана команды.



Однако от действующего контракта Ковачича остается только один полный год, и на "Стэмфорд Бридж" крепнет ощущение, что Матео станет частью масштабной чистки, что запланировали "синие" на грядущее лето.



Более того, "Челси" уже ищет другого полузащитника оборонительного плана в пару к Энцо Фернандесу, проявляя интерес к Деклану Райсу из "Вест Хэма", Мойсесу Кайседо с Алексисом Макаллистером из "Брайтона", Ромео Лавиа из "Саутгемптона".



К продаже 28-летнего хорвата "Челси" также подталкивает непростая ситуация с правилами финансового фейр-плей — накануне "синие" отчитались об убытке в 121 млн. фунтов за прошлый сезон, и это без учета потраченных 600 млн. фунтов за два последних трансферных окна.