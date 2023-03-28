"Челси" пока не обсуждал новый контракт с Ковачичем

Матео Ковачич "Челси" пока не начинал переговоры с полузащитником Матео Ковачичем о новом контракте.

Ковачич является важным для главного тренера "Челси" Грэма Поттера игроком и в последнее время, учитывая травмы Сесара Аспиликуэты с Тиаго Силвой и уход Жоржиньо, Матео даже исполнял обязанности капитана команды.

Однако от действующего контракта Ковачича остается только один полный год, и на "Стэмфорд Бридж" крепнет ощущение, что Матео станет частью масштабной чистки, что запланировали "синие" на грядущее лето.

Более того, "Челси" уже ищет другого полузащитника оборонительного плана в пару к Энцо Фернандесу, проявляя интерес к Деклану Райсу из "Вест Хэма", Мойсесу Кайседо с Алексисом Макаллистером из "Брайтона", Ромео Лавиа из "Саутгемптона".

К продаже 28-летнего хорвата "Челси" также подталкивает непростая ситуация с правилами финансового фейр-плей — накануне "синие" отчитались об убытке в 121 млн. фунтов за прошлый сезон, и это без учета потраченных 600 млн. фунтов за два последних трансферных окна.


Метки Ковачич, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2023 17:00

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  1. superperez101 28.03.2023 17:58 # superperez101
    тухель в баварию заберет
    а бавария и челси совсем в разных весовых категориях
    перспективы видны невооруженным взглядом, ну кроме пенсов, тем хоть ссы в глаза

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