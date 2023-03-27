Канте на пороге нового контракта с "Челси"
Полузащитник "Челси" Канте находится в финальной стадии переговоров со своим клубом о новом контракте.
Последний раз Канте принимал участие в официальном матче "Челси" еще в августе, не сыграв ни минуты за "синих" при Грэме Поттере.
Тем не менее, "Челси" не хочет терять опытнейшего полузащитника, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона, да и сам Канте счастлив в Лондоне и не хочет никуда уезжать.
Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, Канте и "Челси" практически договорились о новой сделке до июня 2024 с опцией продления на 12 месяцев по инициативе клуба.
Добавим, 31-летний француз должен быть готов вернуться к выступлениям за "Челси" после международного перерыва.
27.03.2023 06:00
Просмотров: 401
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
челсия 88 сосет хуй я вчера видел его
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий