Канте на пороге нового контракта с "Челси"

Полузащитник "Челси" Канте находится в финальной стадии переговоров со своим клубом о новом контракте.

Последний раз Канте принимал участие в официальном матче "Челси" еще в августе, не сыграв ни минуты за "синих" при Грэме Поттере.



Тем не менее, "Челси" не хочет терять опытнейшего полузащитника, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона, да и сам Канте счастлив в Лондоне и не хочет никуда уезжать.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, Канте и "Челси" практически договорились о новой сделке до июня 2024 с опцией продления на 12 месяцев по инициативе клуба.



Добавим, 31-летний француз должен быть готов вернуться к выступлениям за "Челси" после международного перерыва.